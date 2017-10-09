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Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!
Традиционная китайская медицина кардинально отличается от европейского подхода к лечению заболеваний. На Западе человека во все времена рассматривали с материальной точки зрения, исследуя организм буквально по клеткам, чтобы выявить факторы, которые привели к возникновению болезни. Безусловно, западные врачи присматриваются к внешним признакам заболевания, однако доверяют ощущениям намного меньше, чем результатам диагностики.
В китайской медицине совсем другой подход к лечению. Восточные врачеватели уверены, что ощущения человека заслуживают самого пристального внимания. Это некий язык, поддерживающий связь разума и внутренний органов. И если это действительно так, то появившиеся заболевания постоянно сигнализируют об этом через внешние проявления. Достаточно лишь знать, через какие органы проявляют себя внутренние заболевания, чтобы своевременно обратить на них внимание и не медлить с лечением.
Давайте поближе познакомимся с удивительным миром восточной медицины и научимся распознавать имеющиеся заболевания по внешним проявлениям. А заодно сравним этот опыт с опытом европейских врачей, которые также накопили колоссальные знания о внешних признаках заболеваний.
Восточная медицина
Древние люди говорили:
- Почки связаны с ушами. Почки ответственны за скелет человека.
- Печень связана с глазами. Печень ответственна за связки и сухожилия.
- Сердце связано с языком. Сердце ответственно за кровеносные сосуды.
- Легкие связаны с носом. Легкие ответственны за кожу, волосы и ногти.
- Селезенка связана с губами. Селезенка ответственна за мышцы и мягкие ткани.
Заболевания почек
Если отталкиваться от предложенной концепции, получается, что при частых переломах костей следует задуматься не о том, как повысить уровень кальция, а о том, здоровы ли у вас почки. О проблемах с почками свидетельствует и звон в ушах. А ведь в китайской медицине существует и другое известное изречение: «Поясница – дворец почек». В этом смысле, если у вас заныла поясница, есть все основания задуматься о здоровье почек.
Заболевания печени
Ваши ногти стали хрупкими и ломкими? А ведь согласно китайской традиционной медицине: «Ногти являются продолжением сухожилий». В то же время мы помним о связи сухожилий и печени, а значит, вырисовывается очень интересная взаимосвязь – проблемы с ногтевыми пластинами, займитесь здоровьем печени!
Более того, китайским врачевателям известно о связи ног с глазами, а мы с вами уже узнали, об аналогичной связи печени с глазами. В этом смысле, если у вас начало портиться зрение или сводит судорогой ноги, проверьте состояние печени.
Но и это еще не все. Некоторые люди замечают у себя странную особенность. Каждую ночь они просыпаются в промежутке между 1:00 и 3:00 и просто не могут уснуть без помощи снотворных препаратов. И дело тут совсем не в бессоннице. Просто в этот период наблюдается наивысшая активность канала печени. Таким образом, если что-то мешает вам спать в данный ночной период, следует проверить состояние печени. Вполне возможно проблема именно в ней.
Заболевания сердца
Изменения, связанные с языком, как нам уже известно, свидетельствуют о патологиях сердца и сосудов. К примеру, на проблемы с сердцем, в частности, на появление тахикардии и развитие ишемической болезни, намекает покраснение кончика языка. Если же язык начинает искривляться в сторону, это явный признак приближающегося инсульта. Кроме того, о появлении проблем с сердцем сигнализирует и состояние волос. На это намекает ранняя седина и явно говорит начавшееся выпадение волос.
Здесь стоит сказать и о сосудах. Некоторые люди жалуются на боли в груди и области живота, которые они испытывают практически ежедневно, причем в одно и то же время, между 19:00 и 21:00. В этом нет ничего странного, ведь это период наивысшей активности канала перикарда. Такие боли говорят о проблемах с сосудами и возможном развитии атеросклероза.
Заболевания легких
Если у вас постоянно заложен нос, это еще не повод лечить простуду или пить таблетки от аллергии. Велика вероятность, что всему виной заболевания легочной системы.
Заболевания селезенки
Обратите внимание и на свои губы. Если они без видимых причин стали припухлыми – имеются проблемы с селезенкой. На заболевания этого органа намекает бросающаяся в глаза худоба и слабо развитые мышцы.
Западная медицина
Не стоит думать, будто на Западе врачи совсем игнорируют внешние проявления заболеваний. За века существования медицины врачи накопили колоссальный опыт выявления болезней по внешним признакам, о которых должен знать каждый человек, заботящийся о собственном здоровье.
1. Лицо
- Бледность лица нередко говорит о нарушении работы почек или развитии анемии.
- Красное лицо может свидетельствовать о дефиците магния, но чаще говорит о болезнях кожи.
- Желтушность лица является известным признаком патологий печени или желчного пузыря.
- Землисто-серым лицо становится в случае нарушения работы почек, при эндокринных и заболеваниях и патологиях ЖКТ. Дополнительным проявлением заболеваний при этом становится появление темных кругов под глазами.
- Отеки на лице должны заставить человека проверить работу почек.
- Если лицо постоянно увлажняется, это может быть признаком невроза, а может намекать на гормональные нарушения или проблемы с легкими.
- Сухость кожи лица считается признаком развития авитаминоза, нарушения работы желудочно-кишечного тракта и даже развития сахарного диабета.
- Заметив на лице красные прожилки, можно не сомневаться – у человека повышено артериальное давление. Нередко такой недуг дополняется появлением «мушек» перед глазами.
- Выпученные глаза у человека явно говорят о серьезном эндокринном заболевании.
- Заметив выделения в уголках глаз можно заподозрить развитие конъюнктивита или подозревать нарушение обмена веществ.
2. Язык
- Белый налет, который располагается у основания языка, свидетельствует о серьезном нарушении в ЖКТ.
- Аналогичный налет на кончике языка явно свидетельствует о проблемах легочной системы.
- Если налет приобретает желтый окрас, есть все основания заподозрить заболевания печени или желчного пузыря.
- Когда же налет на языке становится зеленым, появляется необходимость проверить состояние 12-перстной кишки.
- Плотный, плохо отделяемый налет, укрывающий поверхность языка говорит о тяжелой вирусной инфекции, поразившей организм. А еще такой налет может свидетельствовать о зашлакованности крови и необходимости срочного ее очищения.
- Появление на языке трещинок может сигнализировать о заболеваниях крови, говорить о гормональном дисбалансе в организме или проблемах с почками.
3. Губы
- Бледность губ часто указывает на развитие малокровия, но может говорить о недостаточном обеспечении кровью капилляров.
- Напротив, потемнение и посинение губ – признак болезни легких или сердечно-сосоудистых патологий.
- Крапинки на губах коричневого цвета явно свидетельствуют о появлении глистных инвазий.
- Обветренные, а также сухие губы, которые не являются результатом морозной и ветреной погоды, намекают на дисбактериоз и другие проблемы с ЖКТ, в том числе язву желудка.
- Если же на губах появились «заеды», это может говорить нехватке витаминов группы B и о проблемах с желудком. Более того, в некоторых случаях это косвенный признак диабета.
4. Ногти
- Если ногти стали слишком белыми, есть все основания проверить уровень гемоглобина. Когда же на ногтях обнаруживаются белые крапинки, стоит пропить витаминно-минеральные комплексы для восстановления уровня кальция и цинка.
- Ногти желтеют у людей, страдающих гепатитом. Кроме того, подобный признак свидетельствует о нарушении уровня билирубина в крови.
- Порой ровные ногти становятся волнообразными. В этом случае не помешает проверить здоровье кишечника.
- Подозрительная ломкость ногтей указывает на проблемы со «щитовидкой».
- Если у человека ногти становятся круглыми и выпуклыми, словно циферблат часов, это явно говорит о сердечных заболеваниях или нарушении работы легких.
- Когда же ногтевые пластины будто исколоты, как наперсток, скорее всего организму не хватает витаминов.
- Синюшность ногтей говорит о том, что в конечности плохо поступает кровь, а значит, имеются проблемы с кровообращением.
5. Пятки
- Если подошвы ног и пятки начинают «гореть» с характерным покалыванием, скорее всего, вы страдаете от невротического расстройства.
- Если пятки сильно пожелтели, можно заподозрить нарушение работы печени.
Когда же подошвы ног постоянно увлажняются, скорее всего, в организме имеется эндокринное заболевание или проблемы с сердцем.
- Ороговевшие и потрескавшиеся пятки заставляют задуматься их обладателя о проблемах органов пищеварения или сбое в работе эндокринной системы.
6. Кожные проявления
- Сыпь на подбородке может говорить о проблемах в половой сфере.
- О неполадках в работе желчного пузыря явно говорят прыщи, угри и зуд в области лба и височной зоне.
- Угревая сыпь на щеках может свидетельствовать не только о гормональных изменениях в пубертатный период. Порой угри появляются как признак проблем с желудком.
- Если у человека развился гепатит, на его теле обязательно появляются пигментные пятна.
- Купероз – явный симптом, сигнализирующий о нарушении работы сосудов. У больного в этом случае через кожу начинают просвечиваться капилляры в виде звездочек или сеточек.
Как видите, и на Западе и на Востоке люди испокон веков обращали внимание на связь внутренних заболеваний с внешними проявлениями. А это невероятно ценные знания, необходимые каждому из нас. Если мы научимся слышать сигналы собственного тела, и будем знать, что они означают, каждый из нас сможет избежать множества проблем со здоровьем.
Берегите себя!
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.ja-zdorov.ru
Теги: Донбасс, здоровье, печень, судорога
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