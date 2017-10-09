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Вусики над губою: як їх позбутись

09.10.2017 08:35
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Вусики над губою: як їх позбутись

Волосся над верхньою губою у дівчат і жінок - неприємна проблема. Вона виникає через підвищеного рівня тестостерону (чоловічого гормону) в організмі. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

У разі, якщо волоски над губою не товсті і не довгі, а просто нагадують пушок, але досить темний, його можна просто-напросто освітлити. Найпростіше скористатися простими народними методами, перевіреними безліччю жінок. Лише врахуйте, що у власниць засмаги вицвілі вусики можуть стати ще помітнішими.

1. Перекис з лимоном
 Для того щоб знебарвити вусики за допомогою перекису, потрібно приготувати розчин. В одну столову ложку перекису (3-6%) додаємо пару крапель нашатирного спирту. Дану суміш наносимо на вусики і залишаємо до повного висихання. Далі протираємо шкіру водою або лимонним соком і змащуємо зволожуючим кремом.

2. Содовий розчин
2 ч.л. соди розчиніть в 300 мл. фільтрованої води. Нанесіть отриману рідину у вигляді компресу на всю ніч, або ж на 2-3 години перед сном.

3. Сік часнику
Сік часнику добре справляється з грубим і жорстким волоссям. Наносіть більше крапель часникового соку на вусики кожен день і залишайте до повного висихання.



Теги: Донбасс, волосы, лицо, усы
 
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