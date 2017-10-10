Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье

10.10.2017 11:24

Вы когда-нибудь задались вопросом, почему после возвращения из длительного путешествия цифровые часы в Вашем доме показывают неправильное время?

Вы, наверное, думаете, что были перебои с электричеством. Но даже если это так, Вы не можете быть уверены в том, как долго его не было.

Возможно, что электричество было отключено на несколько дней, в результате чего еда в морозилке разморозилась и испортилась. Как только электричество снова включили, еда снова была заморожена и Вы ничего не заметили. Это может быть очень опасно, так как испорченная еда становится источником распространения бактерий и сальмонелл.

Мы расскажем Вам о самом верном способе, как определить была ли морозилка разморожена, и как узнать, испортилась еда или нет!

Вам понадобится 1 чашка, вода и монета.

Подготовка: налейте воду в чашку и поставьте её в холодильник. Когда вода превратится в лед, положите монетку сверху и верните чашку обратно в морозилку.

Когда Вы вернетесь после отпуска, проверьте, где находится монета, прежде чем употребить что-то из морозилки.

Если монета находится на поверхности льда, это значит, что не было ни одного отключения электроэнергии, или это произошло за более короткий период времени, и вода лишь слегка разморозилась.

Так что еда вполне безопасна!

Если монета находится на нижней части чашки, это означает, что отключение электроэнергии длилось более длительный период, вода полностью растаяла и монета упала на дно. Лучше не употреблять в

пищу продукты из морозилки!

Вы можете использовать этот отличный трюк, когда Вам приходится оставлять свой дом в течение длительного времени!

Источник happy-day.org