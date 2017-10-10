Риелтором легко стать, но трудно им остаться

10.10.2017 07:14

Мало есть профессий, о которых ходило бы столько мифов, сколько о профессии риелтора. Самый распространённый из них - риелторы зарабатывают столько, что за несколько месяцев могут полностью «упаковаться» - приобрести квартиру, машину, отправить отпрыска учиться в Европу. А работа при этом - не бей лежачего. То есть, риелтору и делать-то особо ничего не приходится, знай себе - греби деньги лопатой.

Корреспондент «Донбасса» пыталась разобраться, почему на такую замечательную должность всегда есть вакансии. Что таится под блестящей обёрткой такого, что желающих «загребать лопатой» оказывается не много...

Справка «Донбасса»

День риелтора в Украине отмечается 9 октября, начиная с 2000 года. Этот профессиональный праздник и его дата были установлены в 1999 году на Первом Всеукраинском съезде риелторов. С тех пор официальное празднование проходит ежегодно.

Принимаем любого, научим всему

Сайты по трудоустройству буквально испещрены объявлениями следующего содержания «Требуется агент по недвижимости. Опыт работы и образование значения не имеют. Крупная компания проводит набор сотрудников. Обучим с нуля, было бы желание. Зарплата высокая, потолок не ограничен». К кандидату на должность требования минимальные - высшее или средне-специальное образование, коммуникабельность, обучаемость. Со своей стороны работодатель обещает возможность карьерного роста, работу в дружном коллективе профессионалов, свободный график занятости.

По одному из таких объявлений некоторое время назад позвонила мариупольчанка Оксана (имя изменено), бывшая на тот момент «в активном поиске» работы.

«Я думала, что это - вполне лёгкие деньги. Свёл продавца и покупателя, проверил документы по шаблону, забрал комиссионные - и всех делов», - отметила женщина.

Менеджер по персоналу, который общался с Оксаной во время собеседования, первым делом объяснил, что зарплату будут составлять проценты с комиссионных от сделок. «Начинающие агенты обычно получают 20 процентов. Но у нас бесплатные тренинги, семинары. Сотрудники, у которых есть желание учиться, быстро приобретают необходимые знания и навыки, и их доход увеличивается», - жизнерадостно заявил кадровик.

Агентство недвижимости, в котором стала работать Оксана, в Мариуполе достаточно известное, существует давно, ещё с 90-х годов. Градация по зарплате в компании отработана чётко: новички получают 20 процентов от комиссии со сделки, агенты - 40, эксперты - 60-70 процентов. Кстати, у того, кто «дослужился» до звания «старший эксперт», есть надежда стать начальником отдела - занять административную должность с окладом.

В течение трёх дней Оксана вместе с другими новичками ходила на бесплатные тренинги. В первый день юрист рассказывала о тех законах и документах, в которых безошибочно должен ориентироваться каждый риелтор, во второй - психолог обрисовывал наиболее часто встречающиеся, сложные ситуации и объясняла, какие могут быть возможности урегулирования конфликта в том или ином случае. В последний день риелторы с опытом говорили о нюансах, на которые следует обращать внимание при осмотре недвижимости.

Этаж, ремонт, транспортная развязка - три кита, на которых основывается привлекательность того или иного жилья. Однако немалое значение играют и такие «более мелкие» детали, как этажность дома, давно ли он построен, наличие пластиковых окон и кондиционера, удалённость от центра, магазинов, парков, детсадов, школ.

От количества полученной информации у Оксаны слегка кружилась голова, она всё записывала в купленный специально для этой цели блокнот, стараясь ничего не упустить.

Первые разочарования

Рабочий коллектив почти полностью составляли женщины возрастом от 30 до 50 лет. В основном это были бывшие учителя, инженеры, предприниматели, продавцы, работники турагентств. Одна женщина, успешный риелтор со стажем, раньше работала маляром-штукатуром. Наличие или отсутствие образования и диплома для риелтора неважно. Агент по недвижимости должен быть коммуникабельным, доброжелательным, отчасти психологом и всегда иметь на лице улыбку. Чтобы у вас ни случилось, какие бы мысли не одолевали - надо улыбаться, вдалбливали новичкам на тренинге.

Очень быстро выяснилось, что «дружный коллектив» существует лишь виртуально. Коллеги в реальности были конкурентами, зорко следящими за действиями друг друга и всегда бывшие начеку, чтобы успеть перехватить сделку, «зависшую» у менее опытного и расторопного агента. Конкуренция была жесточайшая и среди новичков, поскольку, лишь совершив не менее семи сделок, агент-стажёр становился агентом и имел право рассчитывать на 40-процентную часть от комиссии.

Клиентов надо было искать самостоятельно, и все новички стремились найти хоть кого-нибудь, чтобы повысить личную комиссию.

Как и всех стажёров, Оксану прикрепили к наставнице, называемой также звеньевой, - опытному риелтору, которая в компании работала более пятнадцати лет. Первое, о чём спросила звеньевая, это нет ли у Оксаны знакомых, которые бы хотели продать (купить) жильё или сдать (снять) его в аренду. Оксана стала в мыслях лихорадочно перебирать всех имеющихся у неё знакомых и знакомых знакомых, но никого не нашла. «Звони всем, кого знаешь. Может, кто-то что-то где-то слышал. Всех спрашивай, - преподала первый урок наставница, пояснив, что в Мариуполе клиенты «на вес золота». - До того, как начались боевые действия, рынок недвижимости жил неплохо. Цены на квартиры были хорошие, многие продавали, многие покупали, особенно молодые семьи или те, кто в наш город из сёл или маленьких городишек перебирался. Сейчас всё гораздо хуже. В городе, правда, много переселенцев, вот на них основная ставка». Наставница добавила, что спросом пользуются в основном однокомнатные квартиры и гостинки, реже - двухкомнатные и небольшие частные дома, «трёшки» и большие дома покупать никто не хочет. Причины - постоянно повышающаяся «коммуналка» и тот факт, что у людей нет денег. «Так что ищи изо всех сил. В Интернете мониторь все сайты с объявлениями, распечатай и расклей объявления сама», - закончила вводный урок наставница.

Оксана стала постоянно читать объявления в Интернете, но скоро выяснила, что все риелторы «пасутся» именно там. По какому бы объявлению она ни позвонила, выяснялось, что её уже опередил коллега-конкурент.

Очень активно Оксана приступила к расклейке объявлений на столбах и подъездах. Дело это оказалось достаточно затратным - бумага, печать, проезд. В день Оксана расклеивала по 100-200 объявлений, после чего начинала ждать звонков. Звонков в день бывало до десятка и больше. Вскоре Оксана поняла, что «свободный график занятости» такая же нереальность как и «дружный коллектив». Звонили в разное время, могли позвонить поздно вечером или рано утром. В любое время надо было быть на связи, общаться, рассказывать. Отключить мобильник было невозможно, полноценно отдохнуть тоже. Если постоянно не клеить свежие объявления, волна звонков затухала через неделю. Уже наклеенные объявления постоянно срывали дворники. Это была такая незримая война: Оксана клеит, дворники срывают.

Сделка - несбыточная мечта

На осмотр квартир и домов Оксана ездила вдвоём с наставницей. Та учила стажёра, как вести себя с клиентами, как разговаривать, о чём спрашивать. Однако даже её опыт не помог Оксане в достижении заветной сделки. Продавцы запрашивали цену большую, чем стоило их жильё, покупателей не устаивали район или этаж, или стоимость. Оксана металась между теми и другими - показывала, уговаривала, объясняла. Всё без толку! Даже сравнительно лёгкие сделки по сдаче/найму арендного жилья проходили мимо неё. Что касается последних, звеньевая уверяла, что расстраиваться не стоит: «Ты с такой сделки получишь копейки. Больше на проезды потратишь».

Прошло три месяца, а сделка оставалась несбыточной мечтой. На поиски клиентов уходила немалая часть и без того хилого семейного бюджета. «Дешевле выйдет, если будешь дома сидеть», - не выдержал однажды муж, наткнувшись на угрюмый взгляд уставшей супруги.

Но даже после этих слов Оксана ещё какое-то время не сдавалась. Казалось - ещё немножко и будет первая сделка, а за ней, цепочкой, пойдут другие. «У других же получается, - упрямо думала она. - Я что? Хуже всех?».

Один за другим отсеивались стажёры, вместе с которыми Оксана посещала тренинги. Вскоре их осталось двое - Оксана и моложавая женщина, которая появлялась в офисе не очень часто. «Я вообще-то работаю на фрилансе, - поделилась она с Оксаной, когда они забежали в кофейню через дорогу, чтобы выпить горячего кофе. - Да и муж у меня хорошо зарабатывает, так что я по поводу сделок не парюсь. Прихожу сюда, чтобы с людьми пообщаться, знакомствами кое-какими обзавестись. Риелторство для меня что-то вроде хобби. Получится найти клиентов - хорошо, не получится - и ладно».

Вот тогда-то Оксана сдалась, признавшись себе, что риелтерство - не её. Зарабатывать на этом у неё не получалось, а в качестве хобби не привлекало. Как это часто бывает, глянцевая картинка оказалась совершенно не похожей на реальность.

Марина ЛИТВИНОВА.

Фото автора.