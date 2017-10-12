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Одежда, которая разрушают вашу энергетику
Гардероб - это не только часть имиджа. Он помогает быть увереннее, успешнее, избегать многих неприятностей. Есть несколько суеверий об одежде, которые пригодятся многим.
Гардероб каждого человека состоит из множества вещей. Порой он разрастается до таких размеров, что невозможным становится не только отыскать нужную вещь, но и понять, что из этих вещей стоит оставить, а от чего избавиться. Чтобы не навлекать на себя негатив, исключите из своего гардероба вещи с отрицательной энергетикой.
Вещи с чужого плеча
Достаточно много поверий связано с элементами чужого гардероба. Одним из главных является тот факт, что одежда способна буквально считывать эмоции хозяина и записывать их. Поэтому от тех вещей, судьба которых неизвестна, лучше избавиться. Так вы убережете себя от разрушения собственной энергетики и биополя. При ношении такой одежды чаще всего на человека сваливаются мелкие неприятности, досадные недоразумения, а затем и крупное невезение и болезни.
Гардероб и предметы одежды покойного
Совет всех экстрасенсов — сжигать одежду усопшего. Она не принесет радости и счастья человеку, решившему доносить ее. Напротив, его ожидают ссоры в семье, потеря работы, здоровья и прочие неприятности. Что касается фамильных драгоценностей, то их необходимо «очистить» с помощью святой или родниковой воды, прочитать над ними молитвы. Попросите их не причинять вам зла, ведь вы не замышляли ничего дурного против предыдущего хозяина.
Вещи, которые связывают вас с негативными воспоминаниями
В жизни каждого человека бывают взлеты и падения. Если вы заметили странную закономерность: вас преследуют неприятности в определенной одежде, — избавьтесь от нее. Экстрасенсы утверждают, что предметы гардероба с легкостью записывают ваши эмоции, а потом заставляют вновь возвращаться к моментам как радости, так и скорби. Прощаясь с прошлым, сжигайте все мосты, не оборачиваясь и не сожалея. Этот бесценный опыт стоит пережить один раз и запомнить урок, преподнесенный Судьбой. Не хотите же вы постоянно вспоминать о своих провалах при взгляде на платье, кофточку или шарфик?
Обувь не по размеру и не по ноге
Китайцы утверждают, что здоровье начинается с ног, а точнее, со стоп. Поэтому сохранить молодость и долголетие вы сможете только в удобной обуви, приобретенной вами. Размер, глубина, цвет, колодка — здесь все играет значение. Прежде чем гнаться за понравившейся моделью и покупать, не примерив, подумайте, как нелепо вы будете выглядеть в неудобной обуви, с недовольным или искаженным болью лицом.
Цветовая гамма
Если ваш гардероб включает в себя львиную доли одежды ахроматических цветов (черный, серый, белый), вам стоит разбавить его другими цветами. Каждый цвет призван выполнять свои функции и помогать человеку на определенных этапах жизни. Не бойтесь меняться, выбираться из повседневности и дарить миру свою красоту и яркие краски. Утопая в серости, вы обезличиваете свою персону и как бы стираете себя, превращаетесь в невидимку.
Выбор одежды — это ответственный шаг, который способен подвести вас ближе к исполнению мечты, помочь в привлечении благополучия и здоровья. Старайтесь не надевать то, что не подходит вам ни по духу, ни по стилю.
Желаем вам только позитива!
Источник: www.esotericblog.ru
Теги: Донбасс, энергетика, одежда, вещи, гардеробная
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