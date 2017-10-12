П'ять способів уникнути електризації волосся

12.10.2017 08:22

Прийшла осінь, а разом з нею і щорічна проблема - як позбутися електризації пасем?Детальніше далі.

1. Геть пластик.

Суть в тому, що гребені і гребінці з синтетичного матеріалу служать ізоляторами, які добре утримують статичну електрику. В результаті, при розчісуванні волосся ще сильніше починає електризуватися, що зовсім не на руку вашій зачісці. Виходом з цієї ситуації стане придбання гребінця з натурального матеріалу.



2. Використовуйте масло.

Вам знадобиться зовсім невелика кількість оливкового або кокосового масла, щоб в одну мить повністю приборкати статичну електрику. Одну краплю розітріть в долонях і розподіліть по волоссю.



3. Використовуйте зволожувач повітря.

Опалення в сезон холодів робить повітря в кімнаті неймовірно сухим, що в першу чергу позначається на волоссі і шкірі. Таке корисне придбання, як зволожувач повітря, як мінімум позитивно вплине на зовнішність.



4. Кондиціонер.

Як швидко знищити волосся? Просто почати його мити щодня. Безумовно, гігієна шкіри голови є вирішальним фактором в питанні росту волосся, але тут варто знайти золоту середину: мийте волосся приблизно через день, щоб зберегти здоровий баланс. Нещодавно дослідження показали, що в догляді за волоссям рекомендується використовувати прості шампуні з мінімальними кількістю поживних інгредієнтів, роблячи основний упор лише на очищення. Функцію харчування краще передати в руки гідного кондиціонера, в складі якого представлені всі необхідні компоненти для м'якості і блиску волосся.



5. Уникайте синтетичних шапок.

В цілому, краще вибирати теплі речі з вовни, кашеміру або бавовни, оскільки натуральні волокна менш схильні до статичної електрики.

Джерело: http://zdorovia.com.ua