Все рубрики раздела
- П'ять способів уникнути електризації волосся08:22
- Предсказания от Ванги по дню рождения08:15
- Захворювання печінки: 6 симптомів, які на це вказують07:38
- За нефть и газ. Почему Земан призывает забыть Крым. ВИДЕО21:12
- Ячмень можно вылечить без лекарств, чеснока и плевков в глаз19:15
- Как гипертоникам и сердечникам пережить осень18:49
- Как не стать жертвой страшной болезни18:28
- Заплатили за уголь, а купили камни17:43
- Оптимизация или уничтожение? В селе Покровское закрылась почта17:29
- Сотрудничество с МВФ сыграло с Украиной злую шутку19:58
П'ять способів уникнути електризації волосся
Прийшла осінь, а разом з нею і щорічна проблема - як позбутися електризації пасем?Детальніше далі.
1. Геть пластик.
Суть в тому, що гребені і гребінці з синтетичного матеріалу служать ізоляторами, які добре утримують статичну електрику. В результаті, при розчісуванні волосся ще сильніше починає електризуватися, що зовсім не на руку вашій зачісці. Виходом з цієї ситуації стане придбання гребінця з натурального матеріалу.
2. Використовуйте масло.
Вам знадобиться зовсім невелика кількість оливкового або кокосового масла, щоб в одну мить повністю приборкати статичну електрику. Одну краплю розітріть в долонях і розподіліть по волоссю.
3. Використовуйте зволожувач повітря.
Опалення в сезон холодів робить повітря в кімнаті неймовірно сухим, що в першу чергу позначається на волоссі і шкірі. Таке корисне придбання, як зволожувач повітря, як мінімум позитивно вплине на зовнішність.
4. Кондиціонер.
Як швидко знищити волосся? Просто почати його мити щодня. Безумовно, гігієна шкіри голови є вирішальним фактором в питанні росту волосся, але тут варто знайти золоту середину: мийте волосся приблизно через день, щоб зберегти здоровий баланс. Нещодавно дослідження показали, що в догляді за волоссям рекомендується використовувати прості шампуні з мінімальними кількістю поживних інгредієнтів, роблячи основний упор лише на очищення. Функцію харчування краще передати в руки гідного кондиціонера, в складі якого представлені всі необхідні компоненти для м'якості і блиску волосся.
5. Уникайте синтетичних шапок.
В цілому, краще вибирати теплі речі з вовни, кашеміру або бавовни, оскільки натуральні волокна менш схильні до статичної електрики.
Джерело: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, волосы, электричество
- Рынок замер
- В Мариуполе разоблачили крупную ОПГ, обворовывавшую предприятия
- "Донбассэнерго" продадут. Но на жестких условиях
- В Донецке президент Чехии устроил разнос подчинённым и предложил построить пивзавод (ФОТО + ВИДЕО)
- ДЭМЗ простаивает из-за отсутствия оборотных средств
- Деньги жителей Донбасса в 2014 году: на коне или под конём?
- СБУ: В рядах "ЛНР" с начала АТО воевали более 300 сербов20:49
- Захарченко признал, что экономика «ДНР» убыточна19:38
- Боевики на Донбассе заговорили о наступлении и начали преследовать мирное население16:48
- Мониторинговая миссия ОБСЕ передала деньги за воду из "ЛНР" в Украину15:11
- Боевики фурами вывозят украинское зерно с Донбасса в Россию14:51
- Россияне перебросили на Донбасс новое подразделение: стало известно, что является основной целью оккупантов. ВИДЕО14:29
- Два варианта для Донбасса: что Волкер и Сурков обсуждали на секретных переговорах14:12
- Для жителей Калининского района Донецка будет организован подвоз воды13:48
- Путин может пойти на включение Донбасса в состав России: бывший советник главы РФ назвал условие "крымского сценария"12:42
- Финансовый «эксперт» опустошал банковские счета мариупольцев12:24
- П'ять способів уникнути електризації волосся08:22
- Предсказания от Ванги по дню рождения08:15
- Не торкайтеся, якщо побачите: смертельний вірус набирає обертів07:43
- Захворювання печінки: 6 симптомів, які на це вказують07:38
- Нардеп розповів як насправді оцінили виступ Порошенка в ПАРЄ07:20
- Тревога: в украинских школах детям активно толкают наркотик “земляника”07:10
- Украинцев ждут "длинные" выходные: сколько и когда будем отдыхать22:38
- Языковой скандал: украинский журналист попал в неприятную ситуацию на борту рейса Гамбург-Киев22:22
- Порошенко рассказал об эмоциональном разговоре с жительницей оккупированного Донбасса21:55
- В рядах Нацгвардии обнаружили российскую шпионку "Невский": Грицак поделился интересными подробностями дела21:30
- П'ять способів уникнути електризації волосся08:22
- Предсказания от Ванги по дню рождения08:15
- Захворювання печінки: 6 симптомів, які на це вказують07:38
- За нефть и газ. Почему Земан призывает забыть Крым. ВИДЕО21:12
- Ячмень можно вылечить без лекарств, чеснока и плевков в глаз19:15
- Как гипертоникам и сердечникам пережить осень18:49
- Как не стать жертвой страшной болезни18:28
- Заплатили за уголь, а купили камни17:43
- Оптимизация или уничтожение? В селе Покровское закрылась почта17:29
- Сотрудничество с МВФ сыграло с Украиной злую шутку19:58
- Европа на ушах: над Украиной «летает» страшное радиоактивное облако
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке
- Покров Пресвятой Богородицы 2017: что нельзя делать в праздник
- "Иначе - просто физически не выживет": Рева рассказал, как вырастет пенсия его мамы