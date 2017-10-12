Предсказания от Ванги по дню рождения

12.10.2017 08:15

В основу такой науки, как нумерология легло сведение многоразрядных чисел к единичным. Как утверждают астрологи, каждое из значений от одного до девяти несет в себе определенную информацию и обладает некоторыми индивидуальными характеристиками.

В виду этого единичный результат оказывает большое влияние на формирование конкретной личности и ее судьбы в целом.

Итак, как предсказать судьбу по дате рождения? Инструкция предсказания судьбы по дате рождения:

Шаг 1.

Чтобы даты били приведены к читаемому виду, необходимо выполнить определенные арифметические операции. К примеру, Ваша дата рождения 04.11.1979. Узнать именное число можно путем следующих вычислений: 0+4=4. Сумма двух последних цифр года рождения: 7+9=16 указывает на индивидуальную цифру жизненного цикла. То есть каждые 16 лет в Вашей судьбе будет происходить процесс обновления и Вы будете готовы встретить свои ключевые события.

Шаг 2.

Важно знать, что предпоследняя цифра (в Вашем случае – 7) – это проявление отцовского влияния, а вот последняя цифра (9) – проявление материнского влияния. Чем больше цифра — тем сильнее влияние. Равные цифры говорят о гармоничном родительском влиянии.

Шаг 3.

Умножьте год своего рождения на число и месяц. Ваше число 4, а месяц – 11, выстройте эти цифры в единый показатель – 411, затем приступаем к умножению: 411х1979= 813369. Теперь суммируем все полученные цифры и получаем уровень личного потенциала (30). Чем выше это значение — тем сильнее потенциал.

Шаг 4.

Итак, как предсказать судьбу по дате рождения? Попытаемся построить график жизни. Для этого нам понадобится число, полученное в результате умножения года рождения на дату и месяц. Значение цифр следует отложить на абсциссе, а их величину нужно перенести на ординату. Так, по игрек у Вас ложится 1,2,3,4,5,6,7,8,9. На оси икс – 8,1,3,3,6,9. Затем в плоскости отложите следующие точки: первая равна 0, вторая находится на пересечении у=1 и х=8. Как Вы уже, наверняка, заметили, что вторая точка соответствует Вашему 16-летнему циклу. Третью точку – точку следующего цикла (32 года) — нужно отложить на пересечении у=2 и х=1. Таким способом необходимо отложить все девять точек.

Шаг 5.

На построенном графике можно увидеть течение Вашей судьбы, ее взлеты и падения, успехи и неудачи, которые будут соответствовать определенному возрасту. Чем ниже опускается точка на графике — тем худшая ситуация может произойти в этот период жизни. К примеру, точка с координатой абсцисс 0 свидетельствует о вероятной опасности, а пики графика, напротив, указывают на социальные, карьерные и другие взлеты.

Если нумерологический код дня рождения — единица, то этот человек приходит в мир, чтобы активно действовать, быть инициативным и энергичным. С детских лет этим людям сложно находиться в подчинении у родителей, воспитателей, учителей. Однако нахождение в зависимом положении должно восприниматься ими как школа жизни, готовящая их ко времени, когда они будут целиком и полностью самостоятельны. На «людей единицы» благотворно влияют экстремальные ситуации — в том смысле, что в них отпущенные природой способности проявляются наиболее ярко; в виде озарения к ним приходят мысли и идеи, которые бы при другом раскладе вынашивались бы на протяжении нескольких лет.

Несмотря на полную самостоятельность, этим людям не рекомендуется заниматься собственным делом до наступления времени, когда они не научатся сначала все тщательно обдумывать, анализировать ситуацию и только потом энергично идти в наступление. У них хватает собственных ресурсов, чтобы преуспеть в жизни. Однако какими бы серьезными ни были их успехи и достижения, людям с таким кодом нельзя попадать в плен собственной гордыни и хвастовства.

Человек, чьим кодом даты рождения является двойка, — это во многом человек настроения. Глубинной причиной такого положения вещей можно назвать живущую в его душе неуверенность в себе, в своих возможностях, следствием которой является частое впадание в крайности, смена жизненного настроя. Такие люди постоянно в чем-то сомневаются, чересчур волнуются, особенно если жизнь ставит их перед необходимостью принять важное решение. «Людям двойки» следует учиться придавать меньшее значение деталям, в которые они склонны погружаться. Также для них важно поменьше участвовать во всевозможных конфликтах и спорах и больше слушать умных людей, их советы.

Обладатели такого кода имеют хороший потенциал, способны на многое, но при условии, что будут действовать не в одиночку. Самой главной жизненной задачей для них является поиск команды единомышленников, членом которой они могут стать и тем самым подготовить себе площадку для будущих успехов. Таким людям нужно больше себя любить, верить в себя и обращаться без стеснения за помощью и поддержкой, если им таковая понадобится.

Если нумерология даты рождения — тройка, то человек получает в дар многочисленные и разносторонние способности, хочет сразу всего многого и поэтому склонен перепархивать, подобно бабочке, с одного цветка на другой, чтобы везде собрать сладкий нектар. Таким людям следует заботиться о том, чтобы их желания все же соответствовали возможностям. Кроме того, очень важно для них выстроить свои многочисленные пожелания в «очередь» и, не распыляясь, сконцентрироваться на самом главном для них. И только после того, как оно станет реальностью, можно браться за следующее. Если «люди тройки» будут придерживаться такой стратегии, то их жизненные успехи будут просто ошеломляющими. Кроме того, благодаря ей у них появится больше времени для общения с друзьями, близкими, что, в свою очередь, поспособствует тому, что атмосфера вокруг них будет больше способствовать удаче и везению.

«Люди четверки» — большие поклонники стабильности во всем. Это очень ответственные, добросовестные, серьезные, надежные люди, которые не только не боятся непростых задач, но и делают все, чтобы их благополучно решить. У обладателей этого нумерологического кода даты рождения обычно блестящая деловая и человеческая репутация. В их адрес часто звучат просьбы о помощи, защите, и они не остаются неуслышанными. Эти люди оказывают другим серьезную поддержку и находят в этом искреннее удовольствие. Многих из них очень привлекает область науки и техники. Эти люди очень правильно относятся к любым неудачам, видя в них жизненные уроки, из которых нужно сделать правильные выводы. Они из тех, кто, попробовав кислый лимон, не станет кривиться, а сделает сладкий лимонад. Неудача вызывает в них азарт, заставляющий повторять попытки добиться желаемого до тех пор, пока это действительно не произойдет. В качестве их руководства к действию можно назвать поговорку «Не мытьем, так катаньем». Для них выражение «делать деньги» лишено всякого смысла — они умеют только зарабатывать.

Если нумерология дня рождения — пятерка, то его обладатель очень дорожит своей свободой и обожает всевозможные перемены. Если их не происходит, то эти люди начинают считать свою жизнь болотом, трясиной, из которой спешат выбраться, в том числе вовлекаясь в авантюрные мероприятия. Это именно они могли в свое время придумать, что риск – дело благородное. Ничего не боясь, они идут вперед и в большинстве случаев побеждают. Им обычно очень везет по жизни, счастливый случай часто направляет течение их жизни в более благоприятное русло. «Люди пятерки» отличаются высоким интеллектом, философским складом ума, умением с успехом заниматься несколькими делами одновременно, приоритетом собственных знаний и опыта над чужими. Тем не менее они всегда готовы послушать рассказанные кем-то житейские истории и советы. Их ум остро нуждается в постоянном притоке новой информации, поэтому «люди пятерки» не меньше приключений любят путешествия, активное общение с людьми. Неудивительно, что круг их общения необычайно широк, чему способствует тактичность и владение дипломатическими приемами. Для достижения жизненных вершин таким людям нельзя идти кем-то уже проторенными, накатанными тропами; их миссия — прокладывать собственные.

Если охарактеризовать главный жизненный принцип людей, нумерологический код даты рождения которых — шестерка, то это верность своему слову. От них не так просто добиться обещания, поскольку они очень взвешенно относятся к собственным словам. Но если такой человек дал слово, то он сделает все возможное и невозможное, чтобы его сдержать. Поступать иначе им не позволит совесть, которая в их душе не засыпает ни на минутку и постоянно напоминает, что какое-то обещание осталось пока невыполненным. Это очень достойные люди, которые часто получают благодаря вышеперечисленным качествам, а также способности найти с любым человеком общий язык ответственные посты и должности. В числе самых удачных сфер применения их сил можно назвать медицину, политическую и просветительскую деятельность. Обладателям такого кода не свойственны ранние браки. Объясняется это весьма высокой планкой, которую они задают потенциальным спутникам жизни. Обычно немало времени уходит на то, чтобы найти человека, который соответствовал бы большинству требований.

Семерку в качестве кода даты рождения имеют люди, которым свойственно больше прислушиваться к внутреннему голосу, чем к доводам разума. Им не стоит менять такое положение вещей, поскольку интуиция срабатывает эффективнее рациональных размышлений, делая разрешение проблем более быстрым. Такой нумерологический коддаты рождения встречается у людей, занятых интеллектуальным трудом, например, у учителей и писателей. А вот к предпринимательству, зарабатыванию денег коммерцией они приспособлены мало, это не их стихия. Да и в целом материальное интересует их меньше духовной жизни; глубокие размышления на тему жизни и смерти, их загадок для них — самое обычное дело. В вопросах, связанных с искусством, философией, религией они показывают себя настоящими знатоками.

Коммуникативные процессы «людям семерки» даются непросто. Вечеринки, развлечения в компаниях кажутся им пустым и суетным делом, поэтому с людьми они общаются не слишком охотно. Совсем другое дело — равные им по уровню интеллекта, интересам, мировоззрению собеседники, но встретить таковых удается нечасто. Поэтому чаще всего обладателям такого кода приходится проводить время в одиночестве, что, впрочем, нисколько им не в тягость. Уединение их, наоборот, радует, поскольку дает возможность в свое удовольствие поразмышлять на какую-нибудь из излюбленных тем.

Люди-восьмерки, могут и должны прилагать основные свои усилия в материальных сферах жизни. Они очень рано, чуть ли не со школьной парты, заводят тесную дружбу с деньгами, имуществом, коммерцией. Следует отметить наличие в их активе прекрасных администраторских способностей, благодаря которым они могут взять на себя организацию самого сложного дела и прекрасно с ним справятся. У этих людей есть все предпосылки для покорения вершин большого бизнеса, но для этого им придется соблюсти несколько важных условий. Основная энергия, основные их мысли должны быть направлены на общее благо, достойное выполнение общего дела, а не на собственные прибыли. Если они будут заботиться только о набивании своих карманов, то у них может ничего не получиться. С другой стороны, если «люди восьмерки» станут заботиться, прежде всего, о других, то у них есть все шансы стать очень обеспеченными людьми. Их серьезные успехи практически невозможны без занятия благотворительностью. Такие люди могут очень удачно участвовать в самых разных нетрадиционных мероприятиях, не имеющих коммерческой направленности. К примеру, если они организуют центр нетрадиционной медицины, то у него будут все шансы на процветание. К слову, у «людей восьмерки» может хорошо получиться роль проводников нетрадиционных учений. Какую бы стезю они для себя ни выбрали, главное для них — всегда помнить, что материальное должно уравновешиваться духовным.

О людях, у которых нумерологический код даты рождения является девятка, говорят, что им дано многое, но и спрашивается с них не меньше. Окружающие их очень уважают, почитают и считают авторитетными персонами. Для них характерно руководствоваться, в первую очередь, доводами рассудка и лишь потом — чувствами. Часто они испытывают сложности с устройством личной жизни, поскольку предъявляют к своим будущим спутникам жизни очень высокие требования. Если «человек девятки» будет постоянно сталкиваться с теми или иными недостатками партнера, разочарования неизбежны. Для него духовная составляющая брачного союза имеет большее значение, чем физическая близость.

Процветание в жизни для таких людей вполне вероятно, но при условии, что их основным движущим мотивом будет являться забота об интересах, потребностях других людей. О своих личных нуждах им необходимо периодически забывать вообще, чтобы посвящать себя деятельности на благо других. Черные полосы и жизни «людей девятки» тем дольше и мрачнее, чем обладатели этого кода более эгоистично настроены, чем больше заботятся исключительно о своей персоне. Их призванием можно считать положительное влияние на других людей — сподвигать тех на путь самосовершенствования, реализации своих способностей, призывать к жизненным переменам.

Если код дня рождения человека — одиннадцать, то жизненную миссию его обладателя нельзя назвать простой. Она состоит в переводе сознания на качественно новый, более высокий уровень в течение данного земного воплощения. При этом путь, к примеру, монастырского служения таким людям не подходит: им необходимо жить среди людей и служить им, вступая в роли наставников, добрых и мудрых советчиков, духовных учителей, медиумов. Обладатель этого кода даты рождения не сворачивает с пути духовного развития, и плоды исканий служат ориентиром для окружающих, вдохновляют их на начало новой жизни, поиск индивидуального жизненного пути. Если хотя бы один человек под его влиянием найдет себя в этом мире, то это уже можно считать блестящим результатом. «Люди одиннадцати» не просто раздают советы налево и направо — они несут ответственность за каждое свое слово, за судьбу тех, кто последовал их рекомендациям, причем часто это бывают люди намного старше их самих.

Для достижения серьезных успехов таким людям нужно уметь смотреть на мир взглядом нуждающегося в помощи, быть милосердными и терпеливыми. В большинстве случаев вибрации этого сакрального кода проявляются на полную мощь у людей старше сорока. Если человек, прочитав такую характеристику, понимает, что к нему она не имеет ни малейшего отношения, значит, его нумерологическим кодом даты рождения будет двойка.

Люди, нумерологический код дня рождения которых — двадцать два, наделены, пожалуй, самой грандиозной и сложной жизненной миссией — просвещать человечество в целом. Они должны оперировать понятиями и категориями в масштабах судеб целых народов, при этом переживать за свою жизнь, какие-то личные блага, иметь какую-то узкую, индивидуальную точку зрения им просто нельзя. Такие люди уже в настоящее время закладывают основы будущего мира, Вселенной в новом ее виде. На них возлагается миссия объяснять своим современникам космические законы, их сущность и роль. В более конкретном и практическом виде это выглядит как преподавательская, лекционная работа, организация и проведение семинаров. Если человек, ознакомившись с подобной характеристикой, осознает, что жизненный путь в соответствии с вибрациями сакрального числа 22 ему не подходит ни при каких обстоятельствах, это означает, что его нумерологическим кодом будет четверка.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.cluber.com.ua