Все рубрики раздела
- Как выглядеть моложе своих лет08:29
- Популярное лекарство, которое действует на печень хуже алкоголя08:10
- На какой палец надевать кольцо? Корректируем женскую судьбу07:56
- Пятница 13-го: что нельзя делать в этот день07:11
- Заговоры на Покров Пресвятой Богородицы: что и как говорить22:38
- Как ухаживать за своей кожей осенью22:20
- Дієтологи: помилки у харчуванні сприяють передчасному старінню21:15
- Медики назвали основную причину сильных головных болей16:48
- Як лікувати мозолі15:30
- Названы пять лучших осенних способов укрепления иммунитета14:48
Как выглядеть моложе своих лет
Каждая женщина мечтает выглядеть молодой. В целом, возраст прекрасной половины человечества можно определить не по паспорту, а тем как она выглядит. В настоящее время есть много способов и секретов, которые помогают женщинам выглядеть гораздо моложе, чем они есть на самом деле. Вопрос лишь в том, насколько моложе вы хотите выглядеть? Главное, что всё в вас должно быть гармонично; соответствие возраста и внешности — необходимое условие.
Вот несколько советов стилистов и визажистов:
Первое с чего вы должны начать — это с волос. Цвет ваших волос не должен быть слишком темным; выберите стойкую краску, которая будет на один или два тона светлее. Либо, можете освежить ваше лицо, осветлив несколько прядей волос.
Второе — это выбор прически. Необходимо проконсультироваться со стилистом и подобрать прическу, которая подошла бы вашей форме лица, скрыла некоторые недостатки; стильная прическа — это важная часть вашего помолодевшего облика.
Стоит уделить также внимание макияжу. Темные тона сделают вас зрительно старше. Избегайте коричневых тонов помады, и чрезмерно плотного тонального крема. Пудру стоит использовать с умом; она может выявить даже мелкие морщинки. Выбирайте жидкие маскирующие средства. Особое внимание уделяйте бровям. С помощью визажиста или своими усилиями, удаляйте отросшие волоски, придавая аккуратную форму бровям. При этом не переусердствуйте, не стоит чрезмерно их выщипывать. Визажисты рекомендуют выбрать классическую или среднюю ширину бровей.
Женщинам, которые носят очки, следует выбирать более яркий макияж. Рекомендуется использовать персиковые или розовые оттенки помад, или блеск для губ.
Для преображения вашего облика, уделяйте больше внимания губам. Вы можете использовать различные отшелушивающие средства; ваши губы сделаются соблазнительными и гладкими.
Использование определенных ароматов помогут вам стать моложе для окружения. При выборе парфюмерии, делайте акцент на аромат мяты и цитрусовых.
Без сомнения, с возрастом коже потребуется систематический и тщательный уход. Подбирайте грамотно средства; это поможет уменьшить количество морщин. В вашем арсенале должны быть различные крема, маски для тела, рук, лица, скрабы.
Ни для кого не секрет, что морщины — это сигнал об отсутствии влаги в коже. Если вы действительно хотите выглядеть моложе своих лет, пейте больше талой воды или зеленого чая.
Светлана, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, красота, молодость, советы, стилист
- В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго20:15
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева17:01
- «Где Баден-Баден, а где ДНР»: Захарченко пожаловался на московских чиновников15:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- «Донбасские законы» приняты и будут дорабатываться09:10
- «Логика» оккупантов - продолжать обстрелы08:32
- СБУ: В рядах "ЛНР" с начала АТО воевали более 300 сербов20:49
- Как выглядеть моложе своих лет08:29
- Популярное лекарство, которое действует на печень хуже алкоголя08:10
- На какой палец надевать кольцо? Корректируем женскую судьбу07:56
- На украинцев хотят скинуть заботы о пенсиях07:30
- Пятница 13-го: что нельзя делать в этот день07:11
- Блогер: палітра соратників Саакашвілі стає все багатшою, наступним стане Янукович07:06
- Заговоры на Покров Пресвятой Богородицы: что и как говорить22:38
- Как ухаживать за своей кожей осенью22:20
- Война с бюрократией: Нацбанк обновил правила подачи документов22:00
- Візит Луценка до Анкари дав несподіваний результат21:45
- Как выглядеть моложе своих лет08:29
- Популярное лекарство, которое действует на печень хуже алкоголя08:10
- На какой палец надевать кольцо? Корректируем женскую судьбу07:56
- Пятница 13-го: что нельзя делать в этот день07:11
- Заговоры на Покров Пресвятой Богородицы: что и как говорить22:38
- Как ухаживать за своей кожей осенью22:20
- Дієтологи: помилки у харчуванні сприяють передчасному старінню21:15
- Медики назвали основную причину сильных головных болей16:48
- Як лікувати мозолі15:30
- Названы пять лучших осенних способов укрепления иммунитета14:48
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье
- Порошенко рассказал об эмоциональном разговоре с жительницей оккупированного Донбасса
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек
- Россия согласилась на условие Украины по миротворцам на Донбассе: СМИ узнали неожиданные итоги встречи Суркова и Волкера
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году
- Россия — агрессор. Мариупольцы ответили на вопрос. ВИДЕО
- Путин может пойти на включение Донбасса в состав России: бывший советник главы РФ назвал условие "крымского сценария"
- Предсказания от Ванги по дню рождения