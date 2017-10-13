Как выглядеть моложе своих лет

13.10.2017 08:29

Каждая женщина мечтает выглядеть молодой. В целом, возраст прекрасной половины человечества можно определить не по паспорту, а тем как она выглядит. В настоящее время есть много способов и секретов, которые помогают женщинам выглядеть гораздо моложе, чем они есть на самом деле. Вопрос лишь в том, насколько моложе вы хотите выглядеть? Главное, что всё в вас должно быть гармонично; соответствие возраста и внешности — необходимое условие.

Вот несколько советов стилистов и визажистов:

Первое с чего вы должны начать — это с волос. Цвет ваших волос не должен быть слишком темным; выберите стойкую краску, которая будет на один или два тона светлее. Либо, можете освежить ваше лицо, осветлив несколько прядей волос.

Второе — это выбор прически. Необходимо проконсультироваться со стилистом и подобрать прическу, которая подошла бы вашей форме лица, скрыла некоторые недостатки; стильная прическа — это важная часть вашего помолодевшего облика.

Стоит уделить также внимание макияжу. Темные тона сделают вас зрительно старше. Избегайте коричневых тонов помады, и чрезмерно плотного тонального крема. Пудру стоит использовать с умом; она может выявить даже мелкие морщинки. Выбирайте жидкие маскирующие средства. Особое внимание уделяйте бровям. С помощью визажиста или своими усилиями, удаляйте отросшие волоски, придавая аккуратную форму бровям. При этом не переусердствуйте, не стоит чрезмерно их выщипывать. Визажисты рекомендуют выбрать классическую или среднюю ширину бровей.

Женщинам, которые носят очки, следует выбирать более яркий макияж. Рекомендуется использовать персиковые или розовые оттенки помад, или блеск для губ.

Для преображения вашего облика, уделяйте больше внимания губам. Вы можете использовать различные отшелушивающие средства; ваши губы сделаются соблазнительными и гладкими.

Использование определенных ароматов помогут вам стать моложе для окружения. При выборе парфюмерии, делайте акцент на аромат мяты и цитрусовых.

Без сомнения, с возрастом коже потребуется систематический и тщательный уход. Подбирайте грамотно средства; это поможет уменьшить количество морщин. В вашем арсенале должны быть различные крема, маски для тела, рук, лица, скрабы.

Ни для кого не секрет, что морщины — это сигнал об отсутствии влаги в коже. Если вы действительно хотите выглядеть моложе своих лет, пейте больше талой воды или зеленого чая.

Светлана, www.vitamarg.com