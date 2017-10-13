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«Пятница, 13» в Украине и три откровенных признания: социолога, актера и писателя
Наступил день, который вызывает благоговейный ужас у большинства взрослых людей, населяющих нашу планету. И в числе тех, кто искренне и до чертиков боится магической «Пятницы, 13», не только домохозяйки и любители шоу в духе «Невероятное», от которых во все стороны шарахаются черные коты и разлетаются пустые ведра. Среди таких людей немало образованных и добившихся успеха, столкнувшихся с нешуточными жизненными испытаниями и сделавших практически невозможное. Это и инженеры, и офисные работники, и военные, и даже знаменитости.
В то же время, вопреки нагнетаемой СМИ и бабушками у подъездов истерии, многие люди упрямо игнорируют «Пятницу, 13-е» и проживают этот мистический день как и любой другой.
А верите ли в исключительность этой даты вы? Некоторые из экспертов, опрошенных редакцией интернет-издания Новости Украины – From-UA, считают сегодняшний день вполне обычным. Кто-то видит в нем нечто мистическое, а кому-то нашумевшая дата и вовсе приносит удачу!
Вот, например, что думает о «Пятнице» украинский социолог, специалист в области политической и электоральной социологии. Директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина: «Я ставлюсь до цієї дати нормально, як і до будь-якого іншого дня. Я не помічала, щоб зі мною щось в такі дні траплялося. Якби ви не нагадали, я б, може, і не звернула уваги».
А вот советский и украинский актёр, народный артист Украины Евгений Паперный с мистикой и нумерологией на «ты».
«Я окончил Вахтанговскую школу, там это число считается счастливым, поэтому к числу 13 я отношусь лояльно. Другое дело, что я жил на 13-м этаже, и там мой брак потерпел крах... 13-е, как правило, у меня всегда совпадает с какими-то ответственными маневрами. В этот раз 13 - это пятница, у меня будет серьезный визит к стоматологу», - рассказывает артист.
А вот «6» для Евгения Васильевича - «бесовское число».
«Шестерка» приносит беды, просто жуть. В прошлом году у меня вообще три 6 совпали: 66 лет исполнилось в 2016 году! И у меня так после этого здоровье пошатнулось, что я попал на операционный стол...», - откровенничает Паперный.
Артист также признался, что увлекается нумерологией и уже «проверил» эту пятницу, 13.
«13 - это число, десятый месяц - получается в сумме 23. 2+3=5, теперь к 5 прибавляем год 2017 — 5+2+1+7=15. Теперь 15 надо разложить на две цифры — 1+5 — опять выходит 6. Значит, плохое число для меня: укол у стоматолога не подействует, значит, придется перенести визит на понедельник», - говорит наш собеседник.
На тему «Пятница, 13» мы также пообщались с украинским писателем и политическим деятелем Василием Шкляром. И вот какова его точка зрения: «Є забобонні люди, а я не звертаю уваги. Я навіть можу не знати, яке сьогодні число, через це мені легко... Я живу в своєму часі, в іншому вимірі, в інших роках. Зараз я живу в 17-му сторіччі. Коли писав «Трощу», жив в 47-му році. Коли писав «Марусю» - в 19-му строіччі», - отмечает Шкляр.
«У мене є і друзі, і родичі, для яких число 13 щасливе, а є й такі, що можуть поплювати через плече. Так що не треба брати близько до серця розподіл на дати, числа. Це все умовно. Хоча багато таємниць нашого світу приховано саме в числах, але я до того ставлюся відносно спокійно», - добавляет писатель.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, мистика, пятница, 13
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