ПОДБИРАТЬ ЛИ ДЕНЬГИ НА ДОРОГЕ: ЧТО ГОВОРЯТ ПРИМЕТЫ?

13.10.2017 08:43

Все мы время от времени находим на дорогах деньги, мелкие или крупные. И относятся к таким находкам все по-разному. А что говорит народная мудрость?



В старину знахари проводили обряды, связанные с деньгами. Например, накладывали на мелкие деньги заговор, перенося на них разный негатив: проблемы со здоровьем или в жизни. Потом от таких денег следовало избавиться, поэтому их предпочитали выбрасывать, как правило, на перекрестках. Именно перекрестки у наших предков считались самыми «энергетическими» местами. Поэтому подбирать деньги на перекрестках категорически запрещалось, потому что негатив с них мог перейти на того, кто эти деньги взял.



Еще одна примета говорит о том, что даже просто потерянные деньги несут негативный энергетический заряд. И чем купюра больше, тем больше в ней негативной энергетики. Ведь все плохое, что связано с потерей денег у человека, переходит на сами деньги непосредственно. Поэтому чем больше находишь, тем больше потом потеряешь.



Что же делать, если нашли деньги? Бывает так, что люди теряют кошельки или сумки, где лежат кошельки и права. В таком случае следует связаться с владельцем или передать найденное в полицию. Если вы нашли просто купюру или монету, то лучше ее не трогать.





