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Популярное лекарство, которое действует на печень хуже алкоголя
Прием большого количества парацетамола представляет для печени человека такую же опасность, как и рак! Этот лекарственный препарат повреждает структуры тканей печени, из-за чего ее клетки не могут нормально функционировать и умирают.
Распространённый анестетик парацетамол, который ежедневно принимают десятки миллионов людей в разных странах мира, представляет смертельную опасность для печени человека, как выяснили ученые.
Данное лекарство в чрезмерных количествах повреждает печень, что затрудняет ее работу и может вызвать фатальные последствия.
Исследователи из Университета Эдинбурга полагают, что полученные ими выводы будут положены в основу новых методов противодействия тем последствиям, которые вызываются чрезмерным приемом парацетамола. По их мнению, это главная причина острой печеночной недостаточности в западных странах.
Ученые исследовали воздействие парацетамола на клетки печени, взятые из организма мышей и человека. Эксперимент показал, что в определённых условиях прием парацетамола способен повредить печень за счет воздействия на важнейшие структурные связи между смежными клетками данного органа.
Когда эти связи между стенками клеток бывают нарушены, структура тканей печени повреждается, и орган перестает нормально функционировать, а его клетки умирают.
По мнению ученых, по уровню повреждений, которые парацетамол наносит печени при передозировке, его можно сравнить с гепатитом, циррозом печени и раком
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на headinsider.net
Теги: Донбасс, здоровье, вред, парацетамол, лекарства
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