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Всемирный день мытья рук: почему так важно соблюдать правила гигиены
На сегодняшний день люди знакомы с необходимостью поддерживать гигиену собственного тела, поскольку различные инфекционные заболевания, переносимые на немытых руках, доставляют массу проблем. На грязных руках под микроскопом можно обнаружить колоссальное количество микробов, и большая их часть вовсе не дружелюбна по отношению к человеческому организму.
Грязные руки являются источником заражения гельминтами, которые попадают на кожу после поглаживания животного или посещения туалета. Результатом глистной инвазии становится развитие слабости, периодической тошноты, потери веса, головных болей и аллергических реакций. Очень часто немытые руки заносят в организм и разнообразные кишечные инфекции. Особенно это характерно для жаркого летнего периода, который активизирует деятельность болезнетворных бактерий. Данные заболевания приводят к тошноте, рвоте и сильной диарее, чреватой обезвоживанием и даже угрозой жизни. Кроме этого, грязные руки повышают риск заражения острыми респираторными инфекциями, осложнениями которых являются отиты, менингиты, воспаление легких и так далее.
Передается через немытые руки и вирус гепатита А, нарушающий работу печени и разрушающий ее клетки. Чаще всего человек заражается, не вымыв руки после посещения туалета. Не менее тяжелым инфекционным заболеванием является также брюшной тиф и его менее серьезные аналоги – паратифы. Данная болезнь сопровождается тифозной сыпью, бредом, сильной интоксикацией организма и даже может привести к летальному исходу. Кроме того, несоблюдение чистоты рук часто приводит к заражению сальмонеллезом – человеку достаточно подержать в ладонях зараженное сырое яйцо и инфекция с большой вероятностью проникнет в организм.
Чтобы удалить с кожи рук болезнетворные бактерии, недостаточно просто сполоснуть их под проточной водой. Вода не должна быть сильно горячей – достаточно для начала открыть теплую воду и равномерно намочить руки. Мыло можно брать любое, а что касается столь популярного антибактериального мыла, то оно ничем не лучше обычного – а вот его частое использование способно выработать у бактерий иммунитет к антибактериальным веществам. Намыливать руки нужно тщательно с обеих сторон кисти, не забывая про пальцы и промежутки между ними. Мыть кожу нужно не менее 15-20 секунд, следя за равномерным распределением мыла по всей поверхности обрабатываемых зон.
Для закручивания крана (особенно в общественных местах) нужно использовать салфетку или носовой платок. Руки следует вытирать одноразовыми бумажными полотенцами, которые более гигиеничны, чем их тканевые аналоги. Дома можно пользоваться махровыми и вафельными полотенцами, однако при этом их необходимо регулярно стирать. Если руки нужно срочно вымыть, а воды с мылом рядом нет, можно воспользоваться специальным аптечным антисептиком на основе алкоголя, который уничтожает большинство болезнетворных микроорганизмов.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, гигиена, руки, мытье
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