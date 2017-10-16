Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек

16.10.2017 22:15

В некоторые вещи поверить сложно, особенно когда они лишены логического объяснения. Тем не менее это не уменьшает их действенность.

Каждый человек знает приметы, сулящие деньги и удачу. Мы предлагаем применить приемы, которые привлекают деньги в кошелек. Те, кто их практикует, говорят, что они действительно работают!

Привлечение денег

1. Деньги в кошельке складывай лицевой стороной к себе в порядке убывания, чтобы перед глазами в первую очередь были купюры большего достоинства.

2. Не переворачивай банкноты в кошельке вверх ногами.

3. Найди свою счастливую купюру, денежный талисман, сложи ее в кошелек и никогда с ней не расставайся. Последние 2, лучше 3, а в идеале — 4 цифры номера такой купюры должны совпадать с датой твоего рождения.

4. Не складывай деньги в пачки с нечетным количеством банкнот.

5. Если пользуешься валютой разных стран, храни ее в разных отделениях кошелька.

6. Если тебе попалась на дороге монетка, лежащая орлом вверх, подними ее (это к прибыли), если монета лежит орлом вниз — оставь лежать дальше.

7. Выбери правильный кошелек для привлечения денег: он должен быть сделан из натуральной кожи красного цвета.

8. Старые кошельки не храни, лучше выбрось.

9. Помести в кошелек, в отделение с прозрачным окошком, картинку с изображением того, на что ты хочешь накопить крупную сумму.

10. От грязных и рваных купюр избавляйся сразу же, им не место в твоем кошельке.

11. Не оставляй свой кошелек полностью без денег, пусть в нём будет хоть одна бумажная купюра и несколько монет.

Конечно, все эти приемы привлечения денег могут показаться бабушкиными сказками… Если ты не веришь в такие вещи, попробуй отнестись к ним как к игре, чем чёрт не шутит!

Источник: https://from-ua.com