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О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза
Глаза не только зеркало вашей души.
Чаще всего именно глаза подают сигналы об изменении состояния здоровья организма, на которые необходимо обращать в нужный момент внимание, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
№1 Красный цвет глаз говорит о том, что вы много работаете и не высыпаетесь. Есть вероятность, что у вас высокое внутриглазное или внутричерепное давление. Такой признак ещё бывает у любителей капель для глаз, вызывающих привыкание.
№2 Желтое пятно возле радужной оболочки глаз подаёт сигнал о том, что человек сильно любит смотреть на солнце без солнцезащитных очков. У людей пенсионного возраста — это признак конъюнктивита. А вот желтые белки могут свидетельствовать о болезнях печени, желчевыводящих путей, а также о гепатите.
№3 Маленькая черная точка — это признак нарушения кровообращения в головном мозге. Также такое встречается у людей, которые неправильно питаются, и тех, кто сидит на жестких диетах.
№4. Белые пятна на роговице свойственны тем, кто неправильно носит контактные линзы. Возможно, они не снимают одноразовые линзы на ночь. Эти пятна, как правило, появляются в том случае, когда возникает инфекция.
№5 Сухость глаз говорит об аллергии. Когда она появляется, то вызывает сильный зуд. Но тереть глаза нельзя, так как вы можете сами себе занести инфекцию.
№6 Непроизвольные слезы возникают тогда, когда ваши глаза слишком сухие. Возможно, вы перенесли тяжелую вирусную инфекцию и это симптом паралича лицевого нерва.
№7 Кольцо белого цвета вокруг радужки глаз является симптомом старения организма, а также может сигнализировать о повышенном уровне холестерина.
№8 Признаком мигрени глаз является исчезновение объектов в поле зрения. Принято считать, что она безвредна, а лечения от неё пока нет.
Теги: Донбасс, здоровье, глаз
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