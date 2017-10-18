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Ужас! Перед покупкой сладостей от Порошенко тысячу раз проверьте содержимое. ВИДЕО

18.10.2017 07:56
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Ужас! Перед покупкой сладостей от Порошенко тысячу раз проверьте содержимое. ВИДЕО

В сети интернет люди делятся видеоматериалами с конфетками Рошен в которых обнаружили червей!
Отмечается, что такое явление стало очень частым из-за нежелания украинцев кормить олигарха Порошенко. В последнее время оборот «Roshen» упал минимум вдвое, а конфетки просто застаиваются на прилавках магазинов.
Врачи бьют тревогу и предупреждают украинцев о том, что употребление такой продукции смертельно опасно, особенно для детей!
Перед покупкой сладостей от Президента Украины тысячу раз проверьте содержимое! Если у вас есть сомнения, просто не покупайте данную продукцию.
Видео с червями в конфетках Порошенко.

Источник from-ua.



Теги: Донбасс, червь, конфеты, Порошенко
 
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