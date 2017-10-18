Главная / Новости / Статьи / Ужас! Перед покупкой сладостей от Порошенко тысячу раз проверьте содержимое. ВИДЕО
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Ужас! Перед покупкой сладостей от Порошенко тысячу раз проверьте содержимое. ВИДЕО07:56
- Итоги осенних боев в зоне АТО на Донбассе19:24
- Акция 17 октября. Что означают три главных требования и согласится ли на них Порошенко15:44
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- Ранние предвестники сахарного диабета18:06
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться14:40
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу13:47
- В Украину идет опасный грипп13:00
Ужас! Перед покупкой сладостей от Порошенко тысячу раз проверьте содержимое. ВИДЕО
18.10.2017 07:56
В сети интернет люди делятся видеоматериалами с конфетками Рошен в которых обнаружили червей!
Отмечается, что такое явление стало очень частым из-за нежелания украинцев кормить олигарха Порошенко. В последнее время оборот «Roshen» упал минимум вдвое, а конфетки просто застаиваются на прилавках магазинов.
Врачи бьют тревогу и предупреждают украинцев о том, что употребление такой продукции смертельно опасно, особенно для детей!
Перед покупкой сладостей от Президента Украины тысячу раз проверьте содержимое! Если у вас есть сомнения, просто не покупайте данную продукцию.
Видео с червями в конфетках Порошенко.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, червь, конфеты, Порошенко
Читайте также:
- Жительница Харькова купила конфеты с "мясной" начинкой (ВИДЕО)
- Сети взорвали фото обедающих червями китайских женщин-солдат
- Эксперты рассказали, как украинцам не потерять накопленное
- НБУ повысил курс доллара и евро на 30 декабря
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Украина получит от стран НАТО почти 40 млн евро
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО21:24
- На Донбассе задержали боевика-медика20:46
- Террористическая "ДНР" настаивает на обмене 11 человек, обвиняемых Украиной в особо тяжких преступлениях18:44
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля17:06
- Плотницкого и Захарченко заменят «латентными сепарами»14:12
- “Дураки частью поумнели, а частью погибли”, - боевик “ДНР” откровенно рассказал, почему жители Донецка не идут воевать против ВСУ12:31
- КОГДА ОТМЕНЯТ РЕЖИМ АТО НА ДОНБАССЕ – НЕИЗВЕСТНО11:31
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе11:09
- К Захарченко не пустили целый мини-зоопарк: пограничники показали, кого в клетках пыталась провезти жительница оккупированного Донецка10:29
- Ситуация в зоне АТО: ВСУ понесли большие потери10:12
- Ужас! Перед покупкой сладостей от Порошенко тысячу раз проверьте содержимое. ВИДЕО07:56
- В Госдуме разнервничались из-за сюжета на украинском ТВ о бронекатерах ВСУ в Черном море: грозятся бомбить украинские корабли07:29
- Нардеп пообещала врачам грандиозное повышение зарплат22:32
- Появились фото и видео, как протестующие под Радой чуть не "линчевали" нардепа Барну. ВИДЕО22:06
- БОРИС КОЛЕСНИКОВ О СОБЫТИЯХ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ И ВОЗЛЕ НЕЕ21:44
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО21:24
- "Мы все здесь останемся, пока они не примут все, что мы требуем", - Саакашвили призвал не разбирать палатки под Верховной Радой21:06
- На Донбассе задержали боевика-медика20:46
- В Кремле снова предались несбыточным мечтам: путинская пособница Матвиенко "расстроилась" из-за якобы скорого распада Украины20:25
- Запахло жареным: под Радой пустили газ, но первые палатки уже стоят20:04
- Ужас! Перед покупкой сладостей от Порошенко тысячу раз проверьте содержимое. ВИДЕО07:56
- Итоги осенних боев в зоне АТО на Донбассе19:24
- Акция 17 октября. Что означают три главных требования и согласится ли на них Порошенко15:44
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- Ранние предвестники сахарного диабета18:06
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться14:40
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу13:47
- В Украину идет опасный грипп13:00
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться
- Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу
- Последняя попытка выскочить из петли: Пионтковский рассказал, как собственное окружение заставит Путина капитулировать на Донбассе
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля
- Путин готовится к народному возмездию: россияне в соцсетях в шоке из-за созданных для Росгвардии новых щитов со встроенным электрошокером. ВИДЕО
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду