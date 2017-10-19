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Чому болять руки: основні причини

19.10.2017 09:05
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Чому болять руки: основні причини

Багато людей іноді скаржаться на ламаючий біль у руках, неприємні відчуття та скованість рухів. В чому причина? Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

Біль в руках найчастіше пов'язаний з ушкодженнями їх зв'язок і сухожиль. Причиною цього є неправильна позиція рук при роботі, монотонні повторювані рухи в них, викликають мікротравми, а також - нещасні випадки, що супроводжуються їх великим перенапруженням.

Серед ушкоджень зв'язок можуть бути хронічний тендиніт - результат хронічних мікротравм, як би сума постійних невеликих ушкоджень тканин зв'язок; тендосиновіт - це ще й запалення щільного футляра-оболонки зв'язки або ж - класичний гострий тендиніт, що супроводжується болем і чутливістю зв'язок близько суглоба.

Зовсім мало хто знає, що причиною болей в руках може бути хронічний стрес. При емоційному напруженні руки напружуються і м'язи їх скорочуються, так що стрес змушує їх працювати вдвічі. Зверніть увагу: руки - це ж одна з найбільш найвиразніших частин тіла, за допомогою якої людина спілкується, висловлює свої емоції і контактує з іншими людьми.

Навіть під час сну руки працюють: долоні можуть відкриватися і закриватися, кулаки стискатися, пальці - згинатися і розгинатися. Особливо схильні до цього дуже емоційні люди і серед них - жінки. Так що якщо болять руки, а лікарі не можуть визначити причину, то стежте за своїми за емоціями.



Теги: Донбасс, здоровье, болезни, руки
 
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