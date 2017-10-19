Десять правил хорошего вкуса

19.10.2017 08:21

Каждая женщина хочет хорошо выглядеть, но умеют это делать далеко не все. Не верите? Просто взгляните на безвкусно и одинаково одетую толпу людей на улице. Весной, когда все снимают с себя зимнюю одежду, это становится еще более заметно. Несоответствие стилей и цветовой разнобой могут повергнуть в шок любого модельера. Подумайте сами, они стараются для нас, создают новые коллекции, тенденции, а люди по-прежнему предпочитают все то, что поблескучей и подешевле.

Конечно, своему неумению одеваться можно найти оправдание в отсутствии достаточных средств для приобретения нарядов от кутюр, на самом же деле, в вопросах хорошего вкуса эти факторы далеко не определяющие. Если у вас есть врожденная способность правильно подбирать вещи, считайте, что вам повезло. Если же нет – не стоить отчаиваться, хороший вкус легко можно выработать. Для его развития нужно только придерживаться десяти правил:

1. Лучше меньше, да лучше

Не надо наполнять свои шкафы «разношерстными вещами», упорно не желающими сочетаться друг с другом. Костюмные комбинации – вот чему вы должны отдавать предпочтения. Причем не только классические варианты костюмов, которые обязательно должны присутствовать в вашем гардеробе. Просто по этому принципу нужно подбирать все вещи.

Например, покупая джинсы, подберите к ним подходящий топ, кофту, куртку или пуловер. А потом, основываясь на этом сочетании, подбирайте сумку, обувь и другие аксессуары. Внимательно относитесь к полной проработке костюма. Бывает грустно видеть, когда обувь никак не подходит к одежде, а сумка вообще из другой оперы. Лучше пусть в вашем гардеробе будет мало вещей, но они все будут подобраны правильно.

2. Главное – это качество

Как бы вы ни старались, некачественные дешевые вещи (обычно эти определения всегда рядом) вы не сможете выдавать за произведения лучших брендов моды. Да этого, в принципе, и не нужно делать. Просто надо знать, что дешевая вещь удешевляет и весь ваш облик. Не имеет значения, на чем именно вы сэкономили, на перчатках или на обуви, общее впечатление будет одинаково удручающим. Лучше иметь несколько действительно качественных добротных вещей, чем целую кучу китайских маечек и кофточек.

В Англии, где традиционно привыкли разбираться в одежде, имеет хождение такая поговорка: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи». И если разобраться, то действительно, дорогая, но качественная вещь прослужит гораздо дольше и принесет несоизмеримо больше удовольствия своей хозяйке, чем какой-нибудь контрафактный суррогат. И зарубите себе на носу, что только юные девушки, главное украшение которых – молодость, могут позволить себе искусственные меха и простенькие аксессуары. Зрелым дамам нужно стремиться ко всему натуральному и добротному.

3. С миру по нитке

Что бы ни говорили, но бывает трудно устоять перед соблазном прикупить пару-тройку недорогих вещей на оптовом рынке. Это уже дело ваших предпочтений. Но только, покупая китайскую футболку, все остальное к ней вам надо будет подбирать у того же производителя. Не будет смотреться комбинация изделий азиатских мастеров с дорогими стильными вещами. Джинсы «Levi’s» потеряют всю свою красоту рядом с грошовой кофточкой или кустарными кроссовками. Придерживайтесь простого правила: дешевые вещи к дешевым вещам, дорогие – к дорогим. При этом варианты с ценами возможны. По мнению ведущих модельеров, на косметике, обуви, белье и пуловерах женщины экономить не должны. А брюки допускаются немного подешевле, но только немного. Большая разница будет сразу бросаться в глаза.

4. Выбирайте по себе

Мода постоянно диктует свои условия, которые могут быть очень даже жестокими. У многих память еще сохранила те времена, когда поголовно все «пышные» женщины одевались в длинные кожаные куртки и цветные леггинсы. Трудно что-то представить себе страшнее, чем это зрелище. Но, слава Богу, ужасные восьмидесятые остались в далеком прошлом, и в начале двадцать первого века мы начали понимать в одежде хотя бы кое-что. Но, к сожалению, не все, иначе как вы объясните тот факт, что женщины, у которых оставляет желать лучшего длина их ног, позволяют себе ныне модные брюки на бедрах. Этим они подчеркивают свои недостатки, которые в других условиях совсем не бросались бы в глаза. Не нужно вслепую принимать все предложения производителей. Каждый сезон модельеры генерируют столько идей, что любое направление можно адаптировать к собственным особенностям и интересам.

Если ваше отражение в зеркале говорит вам о том, что «писк сезона» сидит на вас, как седло на корове, то вам нужно просто отказаться от этого выбора. Модные вещи – это не те, которыми завалены полки всех магазинов, а те, которые хорошо сидят, подходят к цвету лица и подчеркивают вашу индивидуальность.

5. Выбор цвета

Первое, что выдает дурной вкус и бросается в глаза – это неправильно подобранные «дикие» сочетания цветов. Лиловая юбка и вишневая кофта у окружающих вызовут зубовный скрежет, а яркие оранжевые брюки в сочетании с ультралимонным жакетом спровоцируют у ваших близких приступы головной боли. Поэтому к выбору цветовой гаммы для вашего гардероба отнеситесь с должным вниманием.

В нашей стране люди, чтобы не «заморачиваться» этим вопросом, в своей основной массе предпочитают одеваться в серо-черные цвета, иногда разбавляя этот мрак модным цветом сезона. Однако данный метод имеет свои недостатки. Темные тона делают вас на окружающем фоне абсолютно незаметной, а модные цвета могут совершенно вам не подходить. Популярные сейчас лилово-сливовые оттенки особенно опасны в этом отношении. Если вещи модного цвета вам не подходят, просто смиритесь с этим фактом и ограничьтесь небольшим аксессуаром данного цвета, а основную одежду выбирайте все по тому же принципу «подходит – не подходит».

Много советов о том, как научиться разбираться в многообразии цветов и выбирать именно ваши тона, дают многочисленные модные журналы. Есть простой принцип деления женщин на типы: зима – весна – лето – осень. Нужно только правильно отнести себя к определенному времени года, остальное – дело техники.

6. Наше исподнее

Белье – это то, что делает Женщиной просто женщину, поэтому пренебрегать этой интимной составляющей нашего туалета не стоит. Некоторые наивно думают, что если то, что у них под одеждой, окружающим не видно, то и не имеет значения, что именно там на них надето. Особенно от такой житейской «мудрости» страдают колготки и чулки. Экономные россиянки очень часто под длинные юбки и брюки надевают поношенные и даже рваные носочно-чулочные изделия. Для француженок, например, это совершенно недопустимо. Знаменитая Коко Шанель утверждала, что качество нижнего белья каким-то непостижимым образом находит отражение в глазах женщины.

Если у вас под одеждой чулки с поясом и ажурное боди, то самый строгий костюм приобретает ауру едва уловимой сексуальности. Откажитесь от застиранного поношенного белья, побалуйте себя и приобретите несколько дорогих комплектов. Даже если вы их будете беречь «для особых случаев» и надевать только «на выход», сам факт их присутствия в вашем гардеробе будет согревать вам душу. Но и повседневный бюстгальтер при этом должен соответствовать всем нормам гигиены и чистоты.

Ну, а что касаемо колготок, то, как это ни печально, но с ними придется расставаться после первой же затяжки. Такой уж недолговечный это товар, не стоит покупать его с расчетом «на всю жизнь».

7. Главная деталь

Все женщины трепетно относятся к хорошей обуви. Наша обувь – это комфорт, удобство и красота. Она является элементом декорирования и придает законченность образу. С ее помощью женщины подчеркивают свой костюм, маскируют нехватку роста, удлиняют ноги и эпатируют публику. Но для какой бы цели она ни использовалась, главное – она должна быть хорошего качества. Качественная обувь и служит дольше, и смотрится лучше, и ступни не портит. Этого вполне достаточно для того, чтобы приобрести привычку покупать обувь в хороших магазинах. Причем ее стоимость не обязательно должна быть пятизначной. Цена хорошей качественной обуви вполне может укладываться в 3000–4500 рублей. Астрономические цифры на ценнике соответствуют не столько качеству товара, сколько имени его производителя, при этом в большой степени рассчитаны они на амбиции покупателя.

8. Капля изысканности

При всей своей эфемерности духи никак не относятся к предметам роскоши. Для каждой женщины они являются предметом первой необходимости. По своему отношению к духам женщины делятся на два типа: одни хранят верность любимому запаху всю свою жизнь, другие постоянно экспериментируют и меняют ароматные флакончики. Но трудно себе представить то, что можно обойтись без парфюма вообще.

Знаменитая Коко Шанель утверждала, что качество нижнего белья каким-то непостижимым образом находит отражение в глазах женщины.

Придерживайтесь правила: красивая женщина – шикарные духи. Только сразу откажитесь от подделок, какой бы вам ни казалась привлекательной их низкая цена. Хорошие духи не могут стоить дешево, не может и аромат китайского ”Poisson” соответствовать оригиналу. У каждой женщины должен быть хотя бы маленький флакончик, но настоящих французских духов.

Самое главное – это правильно их подобрать. Различаются композиции духов – сладкие, горькие, терпкие, цветочные, свежие, холодные и т.п. Еще они бывают вечерними и дневными, легкими и тяжелыми, для молодых особ или зрелых дам. При выборе парфюма необходимо учитывать это все. Запах не должен существовать отдельно, он должен гармонировать с вами. Если вы маленькая рыженькая хохотушка, вряд ли вам подойдет горьковатый привкус “Paloma Picasso” или благородная гамма “Christian Dior”. А если вы – яркая брюнетка, откажитесь от сладкого аромата “Opium” или теплых тонов “Organza”. И соблюдайте меру: даже когда духи подобраны правильно, очень сильный запах окружающие будут воспринимать как газовую атаку.

9. Принцип соответствия

Значение имеет не только то, что вы носите, но и то, куда вы собираетесь в этом идти. Несоответствие вашего туалета и окружающей обстановки легко может сделать вас уязвимой. На уличном мероприятии вы будете нелепо выглядеть в вечернем платье с длинными перчатками, разгуливающей на десятисантиметровых каблуках по газонам. Наряд обязательно должен соответствовать обстановке. К шиншилловой шубе должны прилагаться квартира в престижном районе и автомобиль, классом не ниже Мерседеса, а не переполненный вагон метро. Но этот принцип действует только для среднего класса. Как миллионеры, так и люмпены могут одеваться, как им заблагорассудится. В первом случае это будет восприниматься как оригинальность и эксцентричность, во втором – как необходимость

10. Гармония с собой

Все детали вашего туалета сможет заметить по отдельности только придирчивый взгляд женщины. Мужчины воспринимают нас целиком, в полном объеме, ориентируясь не на цвет юбки или фасон туфель, а на чисто субъективное «нравится – не нравится». Вы с головы до ног одеты в творения лучших кутюрье, а он и в ус не дует, зато как очарованный уставился на раритетное чудо в жутких розочках. Не спешите списывать сей факт на дурной мужской вкус. Может быть, эти розочки полностью гармонируют со своей обладательницей, в результате чего и появляется такой ощутимый эффект. Престижные бренды – еще не залог успеха. Как говорится, главное – чтобы костюмчик сидел, а уже кто его сшил, не столь важно. Одежда должна гармонировать с вашим темпераментом, настроением, временем суток, года, социальным статусом, окружающей обстановкой. Только тогда она выполнит своею главную задачу, делая вас еще ЖЕЛАННЕЙ, еще ПРЕКРАСНЕЙ, еще более НЕПОВТОРИМОЙ!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.neolove.ru



