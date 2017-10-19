Как защитить себя от скачков давления

19.10.2017 18:48

Сила воздействия кровяного тока на стенки сосудов называется артериальным давлением (АД). В норме показатели АД составляет 120/80.

Любые отклонения от нормы нарушают общее состояние и ухудшают самочувствие. Головные боли, тошнота, сонливость, плаксивость, давящая боль в груди могут быть симптомами изменения давления.

У некоторых людей обычные показатели отклоняются от нормы в ту или иную сторону. Это особенность организма. Выявить ее можно, только проведя мониторинг АД и сопоставив показатели в течение длительного времени. Если вам известно постоянное «рабочее» давление и в последнее время вы начали замечать отклонения от нормы, скорее всего, ваш организм сигнализирует о появлении недомоганий.

Причины, влияющие на скачки давления:

соматические заболевания, нарушения в работе почек, сердца или сосудов;

остеохондроз;

гормональные сбои, нарушения в функционировании поджелудочной железы, гормональные бури;

стрессовая ситуация, паника;

хроническая депрессия;

употребление пищи с высоким содержанием животного жира, несбалансированное питание, переедание;

употребление соли в больших количествах;

бесконтрольное употребление энергетических напитков, кофе, чая, шоколада;

метеорологические природные процессы, которым подвержены чувствительные люди;

применение некоторых препаратов и лекарственных средств, которые ведут к повышению или понижению давления;

злоупотребление алкоголем вызывает резкий скачок и последующий спад давления;

отсутствие равномерных адекватных физических нагрузок, гиподинамия;

резкая перегрузка, тяжелый физический труд;

послеродовой период;

адаптация к новым условиям жизни после перемены климатического пояса;

курение приводит к вялости стенок сосудов, из-за чего они более подвержены воздействию вышеперечисленного;

умственное перенапряжение и переутомление.

Как избежать скачков давления?

В нормализации давления хороший результат дают следующие мероприятия:

регулярные пешие прогулки в любую погоду. Это не только умеренная физнагрузка, но и профилактика метеочувствительности;

физкультура, занятие йогой или китайской гимнастикой цигун;

исключение из меню продуктов с высоким содержанием соли и жареных жирных блюд;

вегетарианство;

психоэмоциональная гигиена. Своевременное лечение неврозов и депрессий. Посещение психотерапевта;

контроль за правильной работой всех органов и уровнем гормонов. Профилактика соматических заболеваний;

закаливание;

регулярный контрастный душ – лучший тренажер для сосудов;

исключение физических перегрузок и умственного перенапряжения;

отказ от алкоголя и табака.

Иногда достаточно наладить режим работы и отдыха, правильно питаться и избегать стрессов для того, чтобы скачки давления остались в прошлом. Если же эти меры не дают результатов, следует прибегнуть к медицинской помощи и лечению фармакологическими препаратами.

Отличные результаты в лечение скачков давления дают санаторно-курортные мероприятия, отдых, морские ванны и грязелечение.

Источник: https://mirkrasoty.life