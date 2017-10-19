Шесть "домашних" средств против зубной боли

19.10.2017 22:13

Унять зубную боль можно и без таблеток.



Резко разболевшийся зуб может здорово испортить вам вечер или даже целый день. Особенно плохо, когда возможности тут же отправиться на прием к стоматологу или принять обезболивающий препарат нет. Но в таком случае можно воспользоваться "домашними" методами, которые позволят уменьшить или вовсе устранить зубную боль, успокоив воспалившийся нерв.



Эти проверенные методы быстро справляются с зубной болью:



Примочка с гвоздичным и любым растительным маслом. Необходимо взять ватный тампон и смочить его одной каплей гвоздичного и таким же количеством подсолнечного или оливкового масел, приложить его к десне, где больше всего болит и подождать пару минут. Можно пополоскать рот водой с капелькой эфирного масла гвоздики - такой способ тоже в считанные минуты устраняет боль.



Ледовый точечный массаж. Возьмите кусочек льда и начните втирать его в кожу между большим и указательным пальцами тыльной стороны кисти. Через пять минут поменяйте руки и воспользуйтесь другим льдом. Те, кто пробовал на себе этот способ, утверждают, что больной зуб перестает болеть сразу.



Мятное полоскание или примочки. Вам понадобятся свежие листья мяты, которые нужно залить кипятком и настоять 15-20 минут. Этим настоем можно пополоскать ротовую полость или же пропитать им ватный тампон, который нужно будет приложить к больному зубу. Также, вы можете достать из настоя один листик мяты и уложить его между десной и щекой с той стороны, где болит.



Помощь эфирного масла чайного дерева. Масло нужно использовать, как и в случае с мятой и гвоздичным маслом. Такой способ не менее эффективен и пригодится всем, у кого нет гвоздичного масла или свежей мяты в доме.



Ванильное обезболивающее. Это самый малоизвестный "домашний" метод устранения зубной боли. Его эффект проверен людьми, правда, воздействие ванилина на воспаленный зубной нерв не такое быстрое, как у эфирных масел, мяты и точечного ледового массажа. Возьмите буквально несколько кристалликов ванилина и приложите их к десне около разболевшегося зуба. Через час-полтора боль должна исчезнуть.





Даже если у вас получилось обезболить зуб, в котором воспалился нерв, не откладывайте в долгий ящик поход к дантисту, потому что терпеть постоянные зубные боли - это сложно, да и зуб может вовсе разрушиться и тогда его придется удалять, а не лечить.