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Шесть "домашних" средств против зубной боли
Унять зубную боль можно и без таблеток.
Резко разболевшийся зуб может здорово испортить вам вечер или даже целый день. Особенно плохо, когда возможности тут же отправиться на прием к стоматологу или принять обезболивающий препарат нет. Но в таком случае можно воспользоваться "домашними" методами, которые позволят уменьшить или вовсе устранить зубную боль, успокоив воспалившийся нерв.
Эти проверенные методы быстро справляются с зубной болью:
Примочка с гвоздичным и любым растительным маслом. Необходимо взять ватный тампон и смочить его одной каплей гвоздичного и таким же количеством подсолнечного или оливкового масел, приложить его к десне, где больше всего болит и подождать пару минут. Можно пополоскать рот водой с капелькой эфирного масла гвоздики - такой способ тоже в считанные минуты устраняет боль.
Ледовый точечный массаж. Возьмите кусочек льда и начните втирать его в кожу между большим и указательным пальцами тыльной стороны кисти. Через пять минут поменяйте руки и воспользуйтесь другим льдом. Те, кто пробовал на себе этот способ, утверждают, что больной зуб перестает болеть сразу.
Мятное полоскание или примочки. Вам понадобятся свежие листья мяты, которые нужно залить кипятком и настоять 15-20 минут. Этим настоем можно пополоскать ротовую полость или же пропитать им ватный тампон, который нужно будет приложить к больному зубу. Также, вы можете достать из настоя один листик мяты и уложить его между десной и щекой с той стороны, где болит.
Помощь эфирного масла чайного дерева. Масло нужно использовать, как и в случае с мятой и гвоздичным маслом. Такой способ не менее эффективен и пригодится всем, у кого нет гвоздичного масла или свежей мяты в доме.
Ванильное обезболивающее. Это самый малоизвестный "домашний" метод устранения зубной боли. Его эффект проверен людьми, правда, воздействие ванилина на воспаленный зубной нерв не такое быстрое, как у эфирных масел, мяты и точечного ледового массажа. Возьмите буквально несколько кристалликов ванилина и приложите их к десне около разболевшегося зуба. Через час-полтора боль должна исчезнуть.
Даже если у вас получилось обезболить зуб, в котором воспалился нерв, не откладывайте в долгий ящик поход к дантисту, потому что терпеть постоянные зубные боли - это сложно, да и зуб может вовсе разрушиться и тогда его придется удалять, а не лечить.
Теги: Донбасс, зубы, боль
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