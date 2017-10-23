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Чому шкідливо багато спати?
Видавалось би що недостаток сну викликає ожиріння, але вчені вкотре доводять що їх слова можна трактувати двозначно: як надлишок сну так і його недостача шкідливо впливають на організм людини. Скільки ж часу треба спати? Читайте у "Країні здоров'я".
Як виявилось, люди які надміру сплять є у зоні ризику захворювань серця, діабету а також ожиріння.
Якщо ви не маєте часу для сну і відпочиваєте повноцінно менше шести годин на добу то ви піддаєтесь більшому ризику коронарної хвороби серця, інсульту, діабету, ожиріння і психічних захворювань. Але й занадто багато сну викликає схожі проблеми. Щоб не отримати серйозні проблеми зі здоров'ям іноземні медики радять спати "оптимальну" кількість часу: від семи до дев'яти годин.
Якщо ви відчуваєте погіршення стану здоров'я і спите надто малу часу - не біжіть за ліками для організму та кавою від утоми. Все що вам потрібно - це сон. Як тільки ви внормуєте свій графік сні - ви позбудетесь багатьох хвороб.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, вред
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