Что нельзя делать дома: 10 главных запретов

23.10.2017 19:00

Древнекитайское учение фэн-шуй поможет вам организовать пространство дома и сделать его гармоничным. Чтобы не привлечь в свою жизнь потоки негативной энергетики, следуйте главным запретам учения, и ваш дом станет местом восстановления жизненной силы и энергии.

Пространство в доме для каждого человека играет свою роль. Для того, чтобы вы могли чувствовать себя под надежной защитой, восстанавливать силы и жить в полной гармонии с собой и домочадцами, воспользуйтесь рекомендациями учения фэн-шуй. Знания, накопленные веками, помогут вам избавиться от любого негатива и наполнить жилое пространство потоками положительной энергетики.

10 главных запретов фэн-шуй

Запрет 1.

Избегайте вешать зеркала напротив входной двери. Таким образом вы препятствуете прохождению потоков энергии в ваше жилище. Отрицательно на супружескую жизнь влияют зеркала, расположенные в спальне. Они способны привлечь в ваши отношения соперников и разлучников. В остальных помещениях зеркала не несут угрозы, однако помните о том, что зеркала со сколами и трещинами подлежат немедленной утилизации. Желательно, чтобы в доме было зеркало, отражающее человека в полный рост без дробления на фрагменты.

Запрет 2.

Никогда не оставляйте мусорное ведро напротив входной двери. Любая пыль, грязь и ненужный хлам отравляют энергетику пространства, нанося непоправимый вред здоровью и энергетической защите домочадцев. Избавляйтесь от ненужных вещей, освобождая место для новых полезных и красивых приобретений, которые в скором времени появятся в вашем доме.

Запрет 3.

Отремонтируйте все сломанные вещи, которыми вы планируете пользоваться. Предметы, не подлежащие восстановлению, выкидывайте без жалости и промедления. Это поможет вам избавляться от негативной энергетики, привлекая в жизнь счастье и изобилие. К тому же, сломанные предметы ведут к учащению ссор и конфликтов. Учение фэн-шуй гласит, что каждая неисправная вещь или предмет убирает из жизни человека проблему, взяв ее на себя. Особое внимание уделите протекающим кранам и трубам. Постоянный поток воды не способствует увеличению счастья в вашем доме, поэтому любую течь необходимо устранять как можно быстрее.

Запрет 4.

Разноуровневые полы в доме также служат камнем преткновения для свободной циркуляции положительной энергетики. Разные по уровню полы вашем доме способствуют дроблению судьбы на кусочки, и это может стать причиной неудач и неприятностей в делах и личной жизни.

Запрет 5.

Постарайтесь избавиться от острых углов в вашем доме. Предметы мебели с выступающими углами необходимо направлять так, чтобы острие угла было направлено в пустое пространство, а не места вашего вероятного местонахождения и отдыха. Навесные полки также служат причиной появления негативной энергетики, поэтому их углы важно закруглить или замаскировать, к примеру, амулетом из бусин и монет.

Запрет 6.

Пространства ванной комнаты и туалет следует держать в чистоте. Своевременная уборка и закрытые двери помогут вам сохранить в доме уют и комфорт. Если у вас есть питомец, место для которого есть в вашем санузле, используйте встроенные дверцы, но не оставляйте двери открытыми.

Запрет 7.

Проветривайте пространство в доме. Чем чаще вы держите окна и форточки открытыми, тем чаще обновляется энергетика жилого пространства. Для того, чтобы не стать жертвами простудных заболеваний, проветривайте дом во время своего отсутствия.

Запрет 8.

Правильная организация рабочего пространства поможет вам выполнять свои обязанности гораздо продуктивнее. Спиной нужно сидеть к сплошной стене без окон и дверей. В крайнем случае загородить проемы, чтобы защитить ваш тыл от оттока энергетики. Грамотная расстановка предметов на столе обеспечит вам большую работоспособность, а отсутствие лишних предметов поможет сконцентрироваться и не отвлекаться от основных дел.

Запрет 9.

Территория, прилегающая к дому, должна быть максимально открытой. Растущие деревья и машины, загораживающие проход, мешают потокам позитивной энергии проникать в ваш дом. Исключение составляют посадки, отгораживающие вход от проезжей части. То же касается и внутреннего придверного пространства. Избавьтесь от нагромождения вещей и убирайте обувь в специально отведенное место.

Запрет 10.

Перед покупкой жилья оцените его соседство с другими зданиями. Самым удачным расположением дома будет наличие рядом фонтана, сквера или парка. Опасным соседством будут кладбище, тюрьма и больница. Эти «соседи» обладают огромный полем негативной энергии, которое способно усложнить вашу жизнь.

Изменяя пространство вокруг себя, вы изменяете свою жизнь в лучшую сторону. Помните, что добиться счастья в собственном доме не так и сложно. Достаточно следовать предложенным рекомендациям, чтобы сделать свое жилище вместилищем положительной энергетики!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru