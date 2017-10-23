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Как справиться с похмельем: лучшие и худшие продукты
Итак, наступило утро: вчерашний вечер был неразумным и сумасшедшим, потому подняться с постели теперь сложнее, нежели выкарабкаться из глубокого погреба. Чем вы можете себе вылечить в такой грустной ситуации?
Типичная симптоматика похмелья – тошнота, светочувствительность, мигрень, мышечная боль, кишечное расстройство – это результат изменений в вашем организме из-за воздействия токсичных веществ из алкоголя. Поэтому люди стараются лечиться подручными «лекарства». Прежде всего, когда вы приходите в себя утром с тяжеленной головой, постарайтесь пополнить организм питательными веществами и жидкостью. Они выведут токсины и снизят отрицательную реакцию тела на влитый в него алкоголь.
Питье, которое помогает
1. Вода. Любой алкоголь – это мочегонное, что означает, что он выталкивает жидкость из вашего тела. Когда жидкости практически не остается, тело будет «вытягивать» воду из самого себя. Заправляйте себя водой, чтобы «увлажнить» организм.
2. Спортивные напитки или кокосовая вода. Спортивные напитки не самые полезные для здоровья, но они могут снять симптомы похмелья благодаря парочке электролитов, содержащихся в них. А вот в кокосовой воде присутствует с полдесятка электролитов, восстанавливающих ваше измученное тело.
3. Чай из мяты или имбиря. Травяные чаи – отличное успокаивающее средство. Имбирный и мятный напитки, например, устраняют тошноту и снимают неприятные ощущения в желудке и кишечнике.
4. Фруктовый сок. Чтобы запустить восстановительный процесс, выпейте чашку клюквенного или яблочного сока. Фруктоза придает организму энергии, плюс витамины и дополнительная жидкость для гидратации.
5. Рассол. Это классическое народное средство действительно работает! Кислая жидкость состоит из уксуса, воды и соли, которые заправляют тело натрием. Вы даже можете выпить буквально 50 г перед попойкой, а затем 50-100 г на следующее утро.
6. Кофе. Пробуждение с нулевой энергией означает, что пора принять чашечку хорошего кофе, но немного. Комбинация кофеина и таблетки аспирина помогут вам в борьбе с похмельным синдромом.
Продукты, которые помогают
1. Яйца. В них много аминокислот: например, таурин и цистеин. Таурин поддерживает печеночную функцию, а цистеин сражается с ацетальдегидом или причиной жуткой головной боли.
2. Финики, бананы, листовая зелень. В них содержится калий, мощный электролит, которого поутру не хватает в организме из-за мочегонного действия любого алкоголя. Сделайте себе салат с натуральным йогуртом и смешайте все это в эффективный похмельный коктейль.
3. Куриный суп. Это может быть не самая обычная еда для похмелья, но миска супчика восстановит вам уровень натрия в организме. А в курином мясе еще содержатся и аминокислоты для поддержания печени.
4. Мисо. Вряд ли вас с утра потянет на суши, но японская пища все же полезна. Этот суп – шикарное утреннее лекарство. Жидкость восстанавливает натрий, а паста из бобов и зерновых способствует пищеварению.
5. Крекеры, тосты с капелькой меда. Крекеры нередко «перегружены» консервантами, потому подберите более полезный вариант, скажем, из цельной пшеницы. Это мягкие углеводы, повышающие уровень сахара, не беспокоя желудок. Ну и сверху капелька жидкого меда для придания себе энергии.
6. Овсянка. Это супервариант для восстановительного процесса. В тарелке теплой овсянки есть много необходимых питательных веществ. Плюс она нейтрализует кислоты и повышает уровень сахара в кровотоке.
Продукты и питьё, которых следует избегать
1. Жирная пища. Это не особо удачная идея. Жирная пища скорее защищает от опьянения, чем излечивает похмелье. Кроме того, она будет раздражать с утра желудок и не даст ему полноценно заработать.
2. Алкоголь. Не вздумайте следовать правилу «клин клином вышибают». Алкоголь с утра не является решением похмелья. Он ненадолго облегчит состояние, но потом все начнется заново.
3. Апельсиновый сок. Кислый цитрусовый сок (апельсин, грейпфрут) будет только раздражать и без того больной желудок. Томатного сока тоже лучше избегать из-за его кислотности. И, конечно, никакой «Кровавой Мэри» на завтрак!
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на flytothesky.ru
Теги: Донбасс, здоровье, лечение, похмелье, продукты
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