Медики назвали самый полезный алкогольный напиток

23.10.2017 12:30

По утверждению специалистов, алкоголь не всегда опасен для здоровья.



Английские ученые доказали пользу напитка с длительной выдержкой. Как вы уже догадались, речь идет о красном вине, передает Хроника.инфо с ссылкой на HealthyLiving.



Английские ученые провели исследование и установили, что красное вино, приготовленное по «правильной технологии», может быть полезным для сердечно-сосудистой системы человека.



Такими свойствами обладают вина, приготовленные по старинным традициям, то есть те, которые имеют долгую выдержку. Тогда в алкогольном напитке образуется вещество из группы процианидинов. Оно положительно влияет на внутреннюю оболочку кровеносных сосудов.