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Медики назвали самый полезный алкогольный напиток
23.10.2017 12:30
По утверждению специалистов, алкоголь не всегда опасен для здоровья.
Английские ученые доказали пользу напитка с длительной выдержкой. Как вы уже догадались, речь идет о красном вине, передает Хроника.инфо с ссылкой на HealthyLiving.
Английские ученые провели исследование и установили, что красное вино, приготовленное по «правильной технологии», может быть полезным для сердечно-сосудистой системы человека.
Такими свойствами обладают вина, приготовленные по старинным традициям, то есть те, которые имеют долгую выдержку. Тогда в алкогольном напитке образуется вещество из группы процианидинов. Оно положительно влияет на внутреннюю оболочку кровеносных сосудов.
Теги: Донбасс, здоровье, алкоголь, медицина
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