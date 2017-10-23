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Медики назвали самый полезный алкогольный напиток

23.10.2017 12:30
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Медики назвали самый полезный алкогольный напиток

По утверждению специалистов, алкоголь не всегда опасен для здоровья.

Английские ученые доказали пользу напитка с длительной выдержкой. Как вы уже догадались, речь идет о красном вине, передает Хроника.инфо с ссылкой на HealthyLiving.

Английские ученые провели исследование и установили, что красное вино, приготовленное по «правильной технологии», может быть полезным для сердечно-сосудистой системы человека.

Такими свойствами обладают вина, приготовленные по старинным традициям, то есть те, которые имеют долгую выдержку. Тогда в алкогольном напитке образуется вещество из группы процианидинов. Оно положительно влияет на внутреннюю оболочку кровеносных сосудов.



Теги: Донбасс, здоровье, алкоголь, медицина
 
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