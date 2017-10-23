Растения-талисманы, которые защищают дом от всех невзгод

23.10.2017 07:20

С древнейших времен люди защищают свой дом от негативной энергии. Чтобы ваше жилище было полной чашей и приносило радость, используйте комнатные растения. Они способны буквально распознать негатив и моментально устранить его.

В течение дня мы сталкиваемся со множеством источников отрицательной энергии и негативных эмоций. Неся эту энергетику в дом, мы, сами того не подозревая, нарушаем микроклимат своего жилища. Создать благоприятную атмосферу дома помогут комнатные растения и цветы. Некоторые из них обладают исключительной силой и не допустят появления негатива.

Чертополох

Это колючее растение наши предки вешали у входной двери. Такое соседство обеспечивало комфорт, а недобрые намерения попросту не проникали за порог. Наибольшей силой обладает растение, сорванное или выкопанное для посадки в палисадник во время Полнолуния. Зачастую веточки чертополоха размещали и в спальне, и в хлеву, где содержалась скотина. По поверьям, это растение обладает мощью, направленной на защиту помещений, человека и животных. Соцветия чертополоха также должны присутствовать на сорванных ветках, чтобы оберег работал в полную силу.

Зверобой

Растение с привлекательными желтыми соцветиями используется не только в качестве защиты дома, но и как чрезвычайно полезное лекарственное сырье. Сбор зверобоя приурочивали к нечетному числу любой пятницы. По поверьям, именно в такие дни растение обладает сильной защитной функцией. Букетики стоит положить под порог, чтобы они задерживали духов, порчу и сглаз. В то же время можно посадить растение возле дома, чтобы оно не допускало подкладов — магических атрибутов, которые используют злые люди для наведения порчи.

Кактусы

Эти колючие ежики прекрасно оберегают дом от любого негатива. Их колючки не пропустят ни толики агрессивной энергетики и будут верой и правдой служить, охраняя жилище. Кактусам не место в спальне. Ставить их стоит на солнечную сторону, чтобы они могли подпитываться энергией светила и реализовывать ее в целенаправленной защите.

Герань

Запах этого растения способен отпугнуть любую нечисть, а листья обладают обеззараживающими свойствами. Горшки с геранью стоит ставить в тех местах, где вы обнаружили скопление негативной энергии. Если цветок начинает болеть, значит, он вбирает в себя негатив, присутствующий в доме. Такое растение следует поблагодарить за помощь, а если не получается его выходить, отнести подальше от дома. Закапывать его следует вместе с горшком под старым сухим деревом или пнем, чтобы негативная энергетика оказалась запертой.

Азалия

Это нежное растение не выносит слухов, сплетен и недоброжелателей. Его стоит расположить в комнате, где вы принимаете гостей. Оно отлично определяет агрессивно настроенных людей и отваживает их от вашего дома.

Денежное дерево, или толстянка

Это растение — один из главных талисманов материального благополучия. В горшок перед посадкой цветка необходимо опустить монетку для привлечения в дом богатства. Толстянку необходимо хвалить и благодарить за вклад в семейный бюджет. Это уникальное растение способно подать знак о скором получении богатства. В такой период оно радует хозяев цветением с тонким, едва уловимым ароматом.

Бегония

Хрупкий цветок способствует устранению конфликтных ситуаций, смягчая домашнюю энергетику. Он нейтрализует негативные вибрации, привнося комфорт и гармонию в жизнь и отношения. При частых негативных ситуациях в доме растение заболевает и погибает, отдав себя целиком на защиту окружающего пространства.

Молочай

Этот цветок служит стражем энергетики в доме. Охраняет домочадцев от ссор, скандалов и сплетен, привлекает денежное благополучие, и сглаживает конфликтные ситуации, происходящие между хозяевами помещения и приглашенными людьми. Также цветок обладает лечебными свойствами и препятствует частым простудным заболеваниям, резким болевым симптомам, укрепляет иммунитет.

Бонсай

Это удивительное растение дает возможность привлечь финансовые потоки в дом, избавляет от бедности, придает уверенности в себе. Счастливые обладатели бонсая — люди с уравновешенной психикой, глубоким взглядом на жизнь. Энергия этого комнатного цветка постепенно наполняет дом житейской мудростью, избавляя домочадцев от тревог, бессонницы и нервозности.

Мята

Этот цветок способен привнести в помещение комфорт и уют. Нежный запах листьев разряжает накаленную атмосферу, а само растение притягивает финансовое благополучие. Мяту стоит сажать в большие горшки, чтобы цветок чувствовал себя вольготно. Постоянное прищипывание поможет хозяевам создать красивую крону, а листочки можно смело добавлять в чай для устранения последствий стресса, агрессии и для нормализации сна.

Существует множество растений, которые встают на защиту дома. Каждый может выбрать понравившийся цветок, чтобы тот радовал своей красотой. Растения можно выбирать и в соответствии с вашим Знаком Зодиака. Однако опасайтесь принести в дом те растения, которые не подходят вам по энергетике, чтобы не отпугнуть от себя счастье, удачу и любовь

Источник: dailyhoro.ru