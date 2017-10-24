Цена медреформы: за какие медуслуги украинцам придется заплатить

24.10.2017 22:39

С 2020 года депутаты будут определять, какие медуслуги покроет госбюджет, а за что придется платить за свой счет. Пока же для украинцев все останется по-старому. Единственное – с Нового года придется подписать договор с семейным врачом. Сайт "Сегодня" узнал, что в больницах может стать платным.

Цирроз печени – 111 тыс. грн, аневризма сердца – 154 тыс. грн

После принятия медреформы глава парламентского комитета по здравоохранению Ольга Богомолец показала украинцам прайс одной из государственных клиник. Эти тарифы должен утвердить Минздрав в рамках медреформы, уверяет депутат. По ценам госклиники, диагностика нарушения ритма сердца у ребенка обойдется в 65 тысяч гривен. Аневризма сердца – 154 тысячи гривен. Шунтирование аорты – 130 тысяч гривен. Коронарный тромбоз – 103 тысячи. Лечение цирроза печени – 111 тысяч.

"Теперь каждый может ознакомиться с суммами, которые потенциально придется подготовить, чтобы оплатить лечение в случае наличия какой-либо из указанных болезней. Что из этого будет платить государство, а что сам пациент – до сих пор неизвестно, поскольку перечень услуг, которые будет оплачивать государство, Минздравом пока не обнародован", – написала в Facebook Богомолец.

Однако прайс Богомолец на самом деле касается госфинансирования медпомощи в институтах Академии медицинских наук (АМН). Это тарифы, по которым Минздрав платит АМН из бюджета в рамках пилотного проекта, запущенного в июле.

Единственное, в чем права нардеп, из принятого закона непонятно, за что придется платить. С одной стороны, государство гарантирует покрыть первичную, специализированную и высокоспециализированную медицину, паллиативную медпомощь, роды, лечение детей до 16 лет и медреабилитацию. Это достаточно обширный список: в него можно отнести услуги от простого лечения гриппа до сложных операций, например, шунтирования аорты. С другой стороны, в законе говорится, что все медуслуги госбюджет не покроет. Ежегодно Минздрав будет отчитываться, на что хватит бюджетных денег, а депутаты решат, какое лечение украинцы получат бесплатно, а за что придется платить.



Каждая пятая медуслуга может стать платной

Болезни, которые не угрожают здоровью, могут стать платными, поясняют в Минздраве. "Их можно будет покрыть, купив полис добровольного медицинского страхования", – успокаивают в ведомстве. В самом законе указано, что в больнице платными может быть не больше 20% от всех медуслуг. Но до 2024 года – затем их может стать больше. Конкретные услуги и тарифы Минздрав обнародует к сентябрю 2019-го, пока министерство их просчитывает. В этот тариф будут входить расходы на лекарства, зарплату врачей, оборудование для больниц, коммунальные и капитальные расходы.

Чтобы рассчитать гарантированный пакет медуслуг, министерству нужны три показателя: сумма в бюджете на здравоохранение, тарифы на каждую услугу и то, в каких медуслугах есть потребность. Пока у Минздрава есть только первая цифра. По остальным нужно изучать данные из больниц. Сложность в том, что сейчас себестоимость медуслуг в разных медучреждениях отличается. После реформы по всей стране будет действовать единая тарифная сетка на услуги врачей.

Но существует вероятность, что Минздрав неправильно рассчитает тарифы, считает эксперт группы по здравоохранению Реанимационного пакета реформ Зоряна Черненко. Тогда и к середине года может не хватить денег на госпакет медуслуг. Все потому, что в Украине нет информации о том, какие медуслуги украинцы получают и в каком объеме. А чтобы собрать достоверные данные, нужно пять лет, считает она.

В законе государство обещает гарантировать только виды медпомощи: первичную, специализированную и высокоспециализированную, и другие. Но перечень услуг в государственном пакете будет ограничен, полагает эксперт.

С принятием закона ничего не произошло, говорит она. Все будет зависеть от дальнейших решений правительства, но пока никаких документов нет. "На сегодня есть только обещания и в законе закреплены обещания", – добавляет Черненко.



Придется ли платить за лечение с Нового года

Первые изменения коснутся врачей первичной медпомощи – терапевтов, семейных врачей и педиатров. С 1 января украинцы должны подписать с врачом первички декларацию – это договор на оказание медуслуг. По этому документу государство будет платить врачу. На одного пациента правительство выделяет врачам 370 гривен в год, с 2019-го – 450 гривен. Тариф за прием пенсионеров и детей будет выше. При этом доктор может подписать договоры и с 2000 пациентов. Однако эти деньги получит не доктор, а больница. Распределять доход будет главврач.

В условиях договора будут прописаны объем бесплатных медуслуг и лекарств, права и обязанности пациента и врача. При этом пациент может выбрать любого врача в любой больнице, независимо от прописки. Соглашение можно подписать и с частным терапевтом.

В Минздраве отмечают, что в первичной медицине для пациентов бесплатными останутся общий анализ крови, анализ крови на глюкозу, на общий холестерин, анализ мочи, общий анализ мочи, а также быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.

Также закон вводит в стране электронную систему здравоохранения. Медкарты украинцев будут электронными, а к врачу можно будет записаться онлайн. В первую очередь к программе присоединятся больницы, в которых уже есть интернет и компьютеры. Позже система заработает по всей стране. Минздрав уже презентовал демонстрационную версию электронной системы ehealth-ukraine.org. По электронной системе больницы будут отчитываться Национальной службе здоровья, которую ведомство создаст до конца года, о предоставленных услугах. По факту оказания медпомощи служба будет перечислять больнице деньги.