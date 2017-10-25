Дайте даме порулить, или Как я вживалась в роль таксиста

25.10.2017 18:04

29 октября - День автомобилиста и дорожника, отмечаемый в Украине с 1993 года. По-настоящему профессиональным этот праздник является для тех водителей, чья основная деятельность связана с транспортом и дорогами. И хотя сегодня никого не удивит женщина за рулём собственного авто, среди профи в этой сфере представительницы прекрасной половины человечества - в меньшинстве. Корреспондент «Донбасса» проверила на себе: каково это - крутить баранку, чтобы заработать деньги.

Дело первой важности

«Хочешь потаксовать? - уточнил мой знакомый, Сергей, выслушав просьбу, и добавил, кивнув на диван рядом с собой. - Присаживайся! Сейчас на линию встанем».

Давно уже канул в Лету прежний способ работы таксистов, когда с началом рабочего дня они сообщали диспетчеру своей службы: «На линии», и, внимательно слушая рацию, ожидали, когда подойдёт их очередь «на заказ». Сегодня таксисты (и диспетчеры тоже) работают удалённо, открывая на мобильном телефоне установленное приложение своей службы. Наблюдая за картой, таксист может выбрать клиента самостоятельно, прикинув, какой заказ находится поблизости. «Добро» от диспетчера для этого действия, кстати, не требуется. Собственно говоря, и клиенты, открыв такую же карту, могут выбрать себе такси - найдя на свой вкус машину, тариф, водителя.

Легко скользнув по экрану, мой наставник вошёл в программу и, поставив на журнальный столик две чашки дымящегося кофе, удобно расположился на диване. «Для твоей «обкатки» выберем вариант повкуснее. На счету денег хватит на любой заказ. Только вчера пополнил».

Старая традиция, заключающаяся в том, что с каждого заказа таксист «отстёгивает» диспетчеру 10 процентов, не пропала. Правда, процесс «отстёгивания» слегка осовременился. Со счёта таксиста с каждого клиента десять процентов снимаются, и лишь когда десятина будет перечислена, таксист может ехать на данный заказ. Потому проверка счёта при выходе «на линию» - дело первой важности. Как тут же сообщил Сергей, он каждую неделю закидывает на счёт тысячу гривен. «Лучше пусть будет больше, чем не хватит на хороший заказ», - объяснил, скользнув глазами по карте. Я тем временем следила за быстрыми строками открывшегося в нижнем углу экрана чата: «Ребят, займите десять гривен. Не могу вывезти с Левого берега, пополню - отдам»… «На Итальянской разрытие. Надо объезжать по параллельной»… «На Левченко трамвай стукнул «Жигуля», три машины полиции»… «Срывается Мангуш! Займите двадцатку! Отдам сразу же!».

Затратная работа

Работа таксиста достаточно затратная. В среднем таксист за 12-часовое дежурство «наезжает» до 200 км. 200 километров - 20 литров топлива - 560 гривен. Многие по этой причине переделывают своё авто «под газ». Чтобы поставить газовое оборудование на свой «Ланос» Сергей год назад заплатил шесть тысяч гривен. Тогда ему пришлось «подтянуть поясок», но зато сейчас расходная статья на топливо не кажется такой шокирующей: литр газа стоит 13 гривен. Уже легче.

В преддверие зимних холодов уважающие себя службы обязуют своих таксистов ставить зимнюю резину (кто работает на арендном авто, этим вопросом не мучается - резину меняет фирма), цена вопроса для «Ланоса» - четыре тысячи (самый что ни на есть дешёвый вариант). Мой товарищ, помимо резины, вынужден был поменять аккумулятор, что стоило порядка двух тысяч гривен.

Кстати, денежный вопрос - одна из причин, почему таксисты не любят сажать в салон пьяных. Нередко пассажиру плохеет, и после него салон уже в таком состоянии, что приходится ехать на мойку. Постирать чехлы, помыть салон - минус сто гривен. Выезжать на заказ на нечистой машине - большой риск. Клиент может позвонить в службу и пожаловаться на то, что машина грязная. С водителя вычтут штраф, который намного превысит мойку автомобиля.

Работой таксиста прокормиться трудно. Это может быть либо приработком к основному заработку, либо крутить баранку приходится практически без выходных, поясняет мой друг. Впрочем, одно другого не лучше - свободного времени почти не остаётся.

Потому «вкусный» вариант - дорогой и красивый заказ - ежедневная мечта любого таксиста.

…Внезапно мой «напарник» отставляет недопитый кофе в сторону и скользит по клавишам смартфона: «Собирайся! Турист какой-то вдоль моря хочет проехаться, пофоткать. Не заказ - конфетка!»

Навыки психолога необходимы

«Я со стажёром, не возражаете?» - через плечо киваю на притихшего на заднем сиденье Сергея. Молодой мужчина с висящим на груди фотоаппаратом, усаживается рядом и захлопывает дверцу: «Нет-нет, поехали!»

Мы едем по Приморскому бульвару, любуясь роняющими золотую листву деревьями с одной стороны и набегающим на песок морем - с другой. Пассажир то и дело подносит камеру к глазам, щёлкает затвором. Небыстрая - согласно заявке - поездка вдоль берега моря до Песчанки, стоимость заказа 100 гривен - вариант неплохой и для моей «обкатки», и в качестве заработка.

«Цапли! Вон они сидят на волнорезе!» - восхищённо кричит пассажир, и, едва я торможу, выскакивает из машины и бежит по песку. Прищурившись, вглядываюсь в две тёмные фигурки на его краю. Цапли сидят неподвижно, пристально глядят на воду. Клиент возвращается, шумно плюхается рядом, его лицо раскраснелось, глаза возбуждённо блестят: «Поехали дальше!»

Он болтает почти без умолку, восхищаясь морем, каштанами, погодой. С непривычки мне трудно одновременно следить за дорогой и отвечать. Выручает Сергей, профессионально поддерживает разговор, о чём-то спрашивает, что-то рассказывает. «Таксист должен быть психологом, - уверен он. - Иногда человек только таксисту и может наболевшее высказать. Уметь надо и выслушать, и посочувствовать». То, что такое умение таксисту необходимо, косвенно подтвердил наш клиент, при оплате в порыве благодарности к положенной сотне присовокупив 20 гривен «чаевых».

Тариф «оттягивают» «некрасивые» заказы

С пятачка посёлка Песчаный мы повезли супружескую пару на автовокзал, оттуда - серьёзного, уткнувшегося в телефон молодого человека, в центр. Следующий заказ - на проспект Металлургов - поездка в ветклинику. «За собачку плюс пять к тарифу?» - спрашиваю пересевшего вперёд Сергея, он машет головой: «За терьеров не берём, это - если большая собака, да и то - от водителя зависит. К тарифу доплачивают за «некрасивый» заказ…»

Я останавливаюсь возле подъезда, немолодая женщина, держа на руках той-терьера, быстро садится на заднее сиденье. «Я со стажёром…», - начинаю говорить ставшие привычными слова, пассажирка перебивает меня: «Пожалуйста, везите быстрее! Бодя что-то съел нехорошее, его тошнит всё время!» Выруливаю со двора, перехватываю озабоченный взгляд «стажёра»: если собачке станет плохо - не миновать поездки на мойку. Впрочем, всё обходится благополучно. Пёсик дремлет всю дорогу.

Затем везём стайку девчонок к ДК Металлургов. Слышу, как они сзади шушукаются и хихикают. Как понимаю, подружки спешат на танцевальные занятия и наперебой спорят, придёт ли в этот раз некий Вадик с 5-го, и если придёт, то один или в сопровождении своего «зачётного» приятеля.

Высадив девушек, заезжаем на заправку. Сергей расплачивается, подмигивает мне: «Не устала?» В ответ хмыкаю и вновь устраиваюсь за рулём: «Поехали дальше».

Следующим оказался тот самый «некрасивый» заказ - на Митрополитскую улицу к старому кладбищу. «Десятка к тарифу», - обещает клиент, и я не очень охотно завожу машину.

Район возле старого кладбища - гиблый. Можно весь день простоять, и не найти клиента. Потому такие заказы называются «некрасивыми». Как правило, в таких случаях пассажир всегда «накидывает» гривен 10-15 поверх тарифа.

Однако нам продолжает везти. Едва немолодой, полный пассажир покидает салон, к машине, встряхивая седыми кудрями, подбегает мужчина с гитарой в руках: «Браток, к драмтеатру отвезёшь?». Увидев за рулём меня, растерянно замолкает. «Сестрица, - улыбаюсь ему. - Довезу не хуже братка». Обнимая гитару, музыкант устраивается сзади, и в зеркало вижу, как он раскладывает на коленях листки с нотами, мурлыча какой-то напев.

На Театральной площади долго стоять не приходится. Впрочем, тут же становится ясно, что мой личный фарт закончился. «А в службе вашей знают, что вы со стажёром? - подозрительно спрашивает подошедшая к машине клиентка, подняв тонко выщипанные брови. - Я вот позвоню вашему диспетчеру сейчас». Сергей криво усмехается, я освобождаю водительское место. «Пока, напарник», - говорю ему на прощанье.

Несколько секунд смотрю вслед машине, которая какое-то время была «моей», и отправляюсь на остановку.

Марина ЛИТВИНОВА.