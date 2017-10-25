В Украине взлетают цены: о чем молчит статистика

25.10.2017 12:02

Продовольствие все сильнее бьет по кошельку рядового потребителя. На этой неделе Национальный банк Украины (НБУ) может объявить о пересмотре прогноза инфляции на 2017 год - такое решение принимается по результатам заседания правления НБУ по вопросам монетарной политики, которое назначено на 26 октября. Рост цен уже превысил запланированный показатель – 9,1% по итогам года. В сентябре инфляция ускорилась до 2%, а с начала года достигла 10,2% (изначально Нацбанк прогнозировал годовую инфляцию не выше 10%). Но корректировка, по прогнозам экспертов, не превысит нескольких процентных пунктов. К тому же и.о. председателя Нацбанка Яков Смолий уверен – в октябре инфляция будет ниже, чем год назад, а в следующем году – вообще вернется к целевым показателям — не выше 8%, пишет minfin.com.ua.

Продукты портят статистику

Главным инфляционным фактором стал рост цен на продукты питания. Главный экономист Альфа-Банка в Украине Алексей Блинов отмечает, что базовая инфляция (core CPI), которая исключает из расчета простые продовольственные товары и административно-регулируемые цены, в этом году колеблется в довольно узком диапазоне 6-8%. То есть она абсолютно точно вписывается в заявленный таргет НБУ. Превышение – вклад продовольственной инфляции.

Однако официальная статистика не вполне корректно отображает, как рост цен на продтовары в действительности влияет на потребительскую инфляцию. Одно из объяснений состоит в том, что в украинской потребительской корзине на продукты питания приходится примерно 50% товаров. Однако беднейшее население тратит на еду гораздо больше — свыше 75% своих доходов. По оценкам ООН, 60% украинцев находятся за чертой бедности. При этом продукты, которые составляют основу питания малообеспеченных потребителей, растут в цене быстрее всего. По данным Госстата, в сентябре потребительская инфляция (к сентябрю прошлого года) составила 16,4%. За этот же период хлеб подорожал на 18,4%, мясо — на 30,1%, молоко – на 28,2%, яйца – на 37%, овощи – на 37,6%, масло – на 29,1%.

В украинской потребительской корзине на продукты питания приходится примерно 50% товаров. И именно цены на еду растут быстрее всего.

Проверить, насколько объективной является данная информация, практически невозможно. Данные о нынешнем уровне средних цен и тарифов появятся лишь в следующем году. Т.е. сравнить их самостоятельно с прошлогодними и самостоятельно вычислить процент удорожания сейчас нельзя. К тому же, цены и через год будут представлены только по 22 продуктам без детальной разбивки. Впрочем, даже имеющихся данных вполне достаточно, чтобы понять – продовольствие все сильнее бьет по кошельку рядового потребителя.

Эксперты поясняют это рядом причин:

1. Рост производственных затрат сельхозпроизводителей. Повышение минимальной заработной платы вдвое (до 3200 грн в начале этого года) заставило предприятия увеличить расходы на фонд оплаты труда, а подорожание топлив и коммуналки (прежде всего, электричества) автоматически увеличило расходы на перевозку и хранение продукции.

Впрочем, как говорят эксперты, эти факторы хоть и спровоцировали рост цен на продукты, но точно не могли стать причиной столь стремительного подорожания. Ведь, к примеру, доля заработной платы в себестоимости украинской продукции составляет всего около 10-12%, тогда как, скажем, в европейских странах этот показатель – около 50%.

Доля зарплаты в себестоимости украинской продукции составляет около 10-12%, а в европейских странах – около 50%.

Правда, Госстат подтверждает значительный рост издержек аграриев: в январе-августе расходы на производство сельхозпродукции выросли на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (на 24,3% — в растениеводстве, на 18,8% — в животноводстве). И вновь проверить точность этих данных очень сложно. Поскольку профильные ведомства имеют весьма туманное представление о реальной себестоимости, в т.ч. и с/х товаров. А потому предприятия могут себе позволить уменьшать официальную прибыль, декларируя более высокую себестоимость. Например, за счет повышения расходов на ту же оплату труда и транспортировку.

2. Неурожай. Аналитики уже успели заявить о том, что в этом году урожай капусты может упасть до минимальных за последние пять лет значений. А вот дальше никто не вдается в подробности. Однако всезоне-2017/18 валовой сбор капусты в Украине будет в среднем всего лишь на 8% ниже прошлогоднего. Но закупочные цены в начале октября были в среднем на треть выше, чем в это же время в прошлом году. Урожай сахарной свеклы ниже прошлогоднего на 6%. При этом в Минагрополитики говорят, что в текущем маркетинговом году производство сахара ожидается на уровне прошлого года – 2 млн т, работать будет на 4 завода больше (всего 46). Казалось бы, и продукт в достаточном количестве, и конкуренция усиливается. Но при этом в сентябре этого года к сентябрю 2016-го сахар подорожал на 14,5%.

Аналогичная ситуация и с мясной продукцией. По данным пресс-службы Экономического дискуссионного клуба, за 9 месяцев текущего года было произведено мяса всех видов на 0,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Зато его потребление на душу населения сократилось на 0,4 кг. Очевидно именно потому, что даже по официальным данным его стоимость за год увеличилась на треть.

3. Экспортеры взвинтили цены. Это и сыграло решающую роль в раскручивании продовольственной инфляции. Официальная статистика по результатам 8 месяцев нынешнего года зафиксировала прирост аграрного экспорта на уровне 24,5%. При этом, за январь-сентябрь сельскохозяйственное производство сократилось на 0,7%. Это означает, что, аграрии стали поставлять свою продукцию на внешние рынки в ущерб рынку внутреннему и создавать дефицит товара.

Сокращение предложения с/х продукции на внутреннем рынке дает возможность сельхозпредприятиям подтягивать внутренние цены к экспортным. Поэтому, благодаря росту экспорта, доллар долгое время не дорожал, а инфляция продолжала разгоняться.

Взвинчивать внутренние цены производителям позволяет и повышение покупательной способности населения. Рост средней зарплаты по Украине в гривне в этом году составляет 37%, а среди низкооплачиваемых работников рост намного выше. Новая копеечка появилась и у пенсионеров: до конца года на выплату повышенных пенсий дополнительно будет потрачено около 12 млрд грн.

Рост цен на продовольствие для потребителей с невысокими доходами усугубляется отменой госрегулирования цен на социально значимые товары. Наличие такого регулирования в свое время не очень улучшало инфляционную картину. Не имея возможности повышать цены на дешевые товары, розница и поставщики отыгрывались на товарах премиум-сегмента. Но беднейшие слои населения могли купить продукты по доступным ценам. Теперь ничего не мешает продавцам делать хорошую накрутку на самый ходовой товар.

Аграрии стали поставлять свою продукцию на внешние рынки в ущерб рынку внутреннему и создавать дефицит товара. Благодаря росту экспорта, доллар долгое время не дорожал, а инфляция продолжала разгоняться.

По мнению Блинова, инфляция на конец 2017 года составит 13%: "Наш прогноз, в частности, основан на допущении, что правительство не повысит цену на газ для населения до конца года, — уточняет г-н Блинов. — Если это произойдет, то инфляция к концу года может составить 13,5%".

Впрочем, у правительства и сейчас есть возможность повлиять на ценовую картину. Ранее это достигалось путем переговоров с ключевыми поставщиками продуктов и ритейлерами. По их результатам обычно подписывался меморандум о максимально допустимых уровнях накрутки на оптовые и розничные продажи наиболее востребованных продовольственных товаров. "Сбить" цену также помогали продовольственные интервенции из Резервного фонда. А вот Нацбанк повлиять на ситуацию не в состоянии.

"Учитывая немонетарный характер основных причин роста цен (рост издержек, неурожай, сближение цен на внутреннем и внешнем рынках), у регулятора нет инструментов для непосредственного вмешательство в эти процессы", — говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин предполагает, что в текущей ситуации НБУ будет играть на опережение, и сужать денежное предложение для сдерживания инфляции.