Как можно избежать развода? Советы для мужчин и женщин

26.10.2017 21:30

Молодые семьи с течением времени вводят в свой обиход понятие быта. И ежедневно подвергаясь стрессовым ситуациям на работе, забывают оставить тяжесть на душе за порогом собственного дома. Учащаются придирки, и раздражительность супругов съедает оставшиеся чувство теплоты и уюта. Каждая ссора «по мелочам» неумолимо приближает момент, когда наступает осознание того, что всего несколько шагов разделяют пару от развода. Как же быть?

Чтобы подобрать правильный рецепт для сохранения семейных уз, точечного устранения раздражителей недостаточно. Нужно целостное понимание картины. Вернемся назад и вспомним, как зарождалась ваша семья. Начнем с самого начала. Первый взгляд, зарождающееся чувство симпатии. Первое прикосновение и поцелуи. И конечно, ночь страсти, высекающая искры от соприкосновения ваших душ. Предложение руки и сердца и сама свадьба, яркое и запоминающееся событие в вашей уже совместной жизни. Ваш парусник отплыл из гавани, продуваемый всеми ветрами любви.

Теперь вернемся в день сегодняшний. О чем вы думаете чаще всего? Если о том, чтобы быстрей окончился рабочий день, о том, что количество дел на сегодня все еще велико, не считая элементарного ужина, то для вас есть две новости. Во-первых, ваш корабль погряз во льдах бытовых проблем, во-вторых, эти самые трудности сами никуда не исчезнут. Напротив, вы с каждой секундой все яснее будете ощущать тяжесть ледников, окружающих ваше судно. На корабле зреет бунт, команда не понимает ваших чистых побуждений идти вперед, не взирая ни на что. Еще мгновение, и корпус даст трещину, а ваша семья окажется на грани развода. Что делать дальше?

Найти смысл борьбы

Естественный вопрос в данной ситуации, каков же смысл борьбы? Он не желает услышать ее проблемы, его надоедливые друзья и старые привычки теперь кажутся просто невыносимыми, не говоря об отсутствии элементарной поддержки, когда супруге так тяжело. Она совсем забыла о его личном пространстве, и эта докучающая мать со скверными подругами. Знакомо, не правда ли? Но среди этой ширмы непонимания и взаимных упреков есть одна упущенная деталь. В девяти случаях из десяти смысл борьбы лежит на поверхности, ибо бороться нужно за семью. Одной из составляющих и, пожалуй, самой главной из причин, приводящих супружескую жизнь к краху, является нежелание партнеров сесть за стол переговоров и обсудить накопившиеся проблемы. Зачастую предпочтение отдается обыкновенному замалчиванию, со временем нарастающее как снежный ком. Эгоизм и нежелание искать компромиссы губят на корню любые попытки удержать и укрепить брачные узы.

Советы для мужчин

Мужчина, как глава семьи уже взял на себя ответственность за счастливую супружескую жизнь в тот момент, когда предложил своей даме руку и сердце. И если вы искренне желаете не только сохранить брак, но и укрепить ваши отношения, вам следует делать следующее:

Научиться искренне интересоваться происходящими событиями в жизни супруги. Подумайте, как много вы знаете о жизни любимой женщины вне стен вашего дома. О чем она говорит с подругами, каковы ее взгляды на жизнь, о чем она мечтает.

Искренне говорите супруге комплименты. Это самое настоящее лекарство для женского сердца. Результат не заставит себя ждать.

Будьте мужчиной. Берите отвествтенность за происходящее на себя. У жены плохое настроение? Возможно, в этом есть и ваша "заслуга", а если нет, то кто, если не вы, сможет поднять ей настроение. Возможно, достаточно, чашечки кофе или просто объятий, или просто дать ей отдохнуть от домашних забот.

Никто вам ничего не должен, в том числе и жена. Она не должна мыть посуду или готовить вам ужин только потому, что она жена. Вы живете в одной квартире, поэтому это нормально помыть хотя бы иногда посуду, приготовить что-то самому или купить что-то из кулинарии в ближайшем супермаркете, чтобы жена хоть иногда у плиты не стояла по нескольку часов. Не делайте отдолжений, не считайте это помощью - вы делаете все вместе и на благо обоих. Хорошо ей, будет хорошо и вам.

Время от времени удивляйте супругу. Это можетцветок или букет без поводу, билеты в кинотеатр или театр, незапланированная поездка, прогулка, небольшой подарок и т.п.

Действуя в таком ключе, вы сможете всесторонне контролировать ситуацию и погоду в доме. А ваша вторая половинка будет счастлива опереться на крепкое мужское плечо.

Советы сохранения отношений для женщин

Спасти тонущий корабль семейной жизни для вас вполне по силам. Достаточно проявить заботу и понимание, приняв в расчеты мнение другой стороны. Эти несложные и простые действия крайне важны для укрепления прочных отношений:

Как бы странно это не звучало, но мужчины любят, когда их поступки замечают. Хвалите супруга за любую мелочь, до сегодняшнего момента вам кажущуюся такой несущественной.

Проявляйте интерес к его пристрастиям. Ему тоже важно ощущение веры.

Пусть его друзья станут и вашими друзьями. Узнайте о них подробнее, так вы сможете найти новые темы для обсуждений, способные пролить свет на внутренний мир и мысли супруга.

Секс. Для мужчины это такая же естественная потребность, как сон и еда. Больную голову и усталость оставьте в прошлом. Станьте для него самой желанной, проявите фантазию. Делайте это всегда, не останавливаясь на разовом использовании данного совета.

Дома будьте всегда в форме, радуйте его своим внешним видом и будьте лучезарны в моменты, когда супруг рядом. Для него это будет лишний повод отметить вашу красоту комплиментом, а вы ведь любите искренние слова о вашей неотразимости.

Вместо эпилога

В заключении, хотелось бы поговорить о детях. Ребенок, растущий в полноценной семье, будет вчетверо счастливей, чем дети, чьи родители живут порознь. Если у вас есть чадо, подумайте, что для него разрыв будет сильнейшим душевным потрясением, шрамы от которого долгое время не смогут затянуться. Теперь оглянитесь назад и вспомните все светлые мгновения вашей совместной жизни, их было так много, и воспоминания о них еще такие ясные. Соберите всю волю в кулак и пройдите вместе испытание, которое выпадает на долю тысячей семей, но лишь некоторые проходят сквозь препоны. Пустить этот вопрос на самотек, и проблема настигнет вас в будущем. Ведь история имеет свойство повторяться.

Ирина, www.vitamarg.com