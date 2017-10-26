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Медики объяснили, почему тыква обязательно должна быть в вашем рационе
Тыква считается самым полезным осенним продуктом.
Несмотря на тот факт, что тыква - низкокалорийный продукт, она обладает максимальным количеством полезных веществ. В ее составе есть витамины: А, группа В, С, D, Е, F, PP и T. Также, тыква богата ценнейшими минералами: железом, калием, кальцием, магнием и другими. На более, чем 90%, тыква состоит из воды, но при этом вмещает в себе белки, жиры и углеводы, правда, жиров в ней совсем мало.
Детально рассмотрим полезные свойства тыквы:
Снижает артериальное давление при гипертонии. Тыква эффективно очищает сосуды, снижая уровень холестерина, поэтому резкие скачки давления вверх можно с ее помощью предупредить.
Выводит токсины из организма и лишнюю жидкость за счет мочегонного свойства. Употребляя тыкву несколько раз в неделю вы избавитесь от отеков и мешков под глазами.
Поддерживает и улучшает зрение. В тыкве достаточно витамина А, который как известно мега-полезен для глаз и зрения.
Обновляет клетки и положительно влияет на регенерацию тканей организма.Поэтому в пожилом возрасте человек, который налегал осенью и зимой на тыкву в течение свой жизни, будет выглядеть и чувствовать себя моложе.
Омолаживает изнутри и снаружи. Тыква - природный антиоксидант, обладающий мощным омолаживающим свойством, которое проявляется и при употреблении тыквы и при ее применении в качестве средств по уходу за кожей лица и тела.
Устраняет бессонницу. Люди, которые регулярно кушают блюда из тыквы, спят хорошо в течение всей ночи. К такому выводу пришли ученые из США, проводившие исследование, в котором изучали воздействие тыквы на здоровье и самочувствие человека.
Укрепляет иммунную систему. Огромное количество витаминов, в том числе и "С", заботятся об усилении защитной функции организма.
Успокаивает нервную систему и улучшает настроение. За счет магния и витаминов группы В тыкву можно назвать хорошим успокоительным средством, благодаря которому человек будет спокоен даже в самой сложной ситуации.
Налаживает пищеварение и помогает похудеть. Мякоть тыквы обогащена клетчаткой, которая способна вывести из организма не только шлаки, но и жир. К тому же, тыква надолго избавляет от чувства голода, но при этом быстро усваивается в ЖКТ.
Как уже стало понятно, есть множество причин включить тыкву в ежедневный рацион питания в осенне-зимний период и это необходимо из-за ее невероятно полезных и даже в какой-то степени целебных свойств.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, тыква, медицина
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