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НЕ ПРОСТО ЗАБАВА: ЗАЧЕМ ИГРАТЬ С РЕБЕНКОМ В ПРЯТКИ?
Малыши просто обожают прятаться от мамы за шторой, закрывать личико руками и внезапно выпрыгивать из своей засады со словами «ку-ку». В чем польза такой игры? Как прятки сказываются на развитии крохи? Об этом и не только читайте далее.
В каком возрасте можно начинать играть в прятки с ребенком?
Прежде всего стоит вспомнить об особенностях развития детей. Например, о том, что лишь в 6-8 месяцев младенцы начинают осознавать собственное существование, разделяя себя, маму и окружающих. При этом кроха еще не понимает все тонкости мира, который его окружает: стоит только ему закрыть глаза, как все вокруг, в том числе мама, исчезает.
Таким образом, у ребенка формируется понимание того, что он управляет событиями, заставляя исчезать предметы и даже родителей. Умение воздействовать на окружающих рождает в крохе веру в себя, а смех мамы еще больше усиливает эти ощущения.
Чем полезна игра в прятки для детей?
Помимо того, что у ребенка развивается фантазия, прятки помогают крохе по-новому воспринимать окружающий мир. Так, в возрасте 8-10 месяцев дети понимают, что люди и предметы продолжают существовать даже после того, как пропадают из их поля зрения.
красивый ребенок в кроватке
К тому же, игра в «ку-ку» очень проста, ведь все фразы и правила постоянны и практически не меняются. Такое постоянство очень важно для формирования уверенности в себе и в окружающем мире.
Еще одним важным преимуществом пряток является то, что игра помогает ребенку легче переносить чувство разлуки, тревоги и страха. Ведь когда мама ненадолго исчезает, малыш переживает все эти эмоции и учится управлять ими.
А еще игра в прятки - это замечательная семейная традиция, которая способна сблизить всю семью. Только представьте, сколько радости и веселья будет в вашем доме, если к игре присоединится ваш муж и другие члены семьи. Уверены, что такой эксперимент понравится вашему ребенку!
Источник: 4mama.ua
Теги: Донбасс, ребенок, игра, мама
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