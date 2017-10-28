Подводные камни фриланса: как защититься от работодателей-мошенников

28.10.2017 16:10

Многие фрилансеры считают биржи "песочницей", из которой сложно вырасти до серьезных высокооплачиваемых заказов. Отчасти это так — конкуренция на специализированных площадках большая, а количество исполнителей, демпингующих цены, только растет. Но в то же время биржа фриланса — вариант, гарантирующий относительную безопасность при поиске работы. На ней можно просмотреть профиль заказчика, прочитать отзывы о нем.

Если же фрилансер предпочитает "свободное плавание", ему нужно быть всегда начеку. Связавшись с новым заказчиком, не помешает проверить его данные. Благо, Google и современные соцсети позволяют узнать необходимую информацию о практически каждом активном пользователе интернета.

Как понять, что заказчик — потенциальный мошенник?

Несколько признаков, по которым можно распознать недобросовестного заказчика:

Манера общения. Мошенники часто позволяют себе крайности: от "тыкания" и нахальства до подозрительного дружелюбия и обещания "золотых гор".

Минимум контактов. Они предпочитают только один канал связи (например, Skype) и категорически отказываются дать номер телефона или ссылку на страницу в соцсети. То же самое касается таких данных, как имя и город проживания.

Предложение заработать легкие деньги. Мошенники обещают фрилансеру серьезные деньги за какое-нибудь простое задание. Например, зарегистрировать на себя банковскую карту и передать ее заказчику. Так специалист неосознанно может стать участником серьезной аферы мошенника.

Завышенная цена за работу. Важно помнить: заказчики редко предлагают оплату выше среднерыночной, если они не мошенники.

Категорический отказ в предоплате, даже если фрилансер предоставил все данные, отзывы и портфолио. Это один из признаков, что перед вами — недобросовестный заказчик.

Большое тестовое задание с массой нюансов и без гарантий оплаты. Так мошенники могут получить бесплатно выполненную работу и исчезнуть.

А вдруг не заплатит?

Этот вопрос волнует многих фрилансеров в процессе работы с новыми заказчиками. Обезопасить себя от риска можно с помощью специализированных бирж. Многие из них внедрили специальные сервисы для гарантии оплаты заказа: например, у Kabanchik.ua есть услуга "Безопасная сделка", у freelancehunt.com — функционал "Сейф". Если не брать во внимание нюансы, они работают по такому принципу: заказчик вносит полную сумму за работу, а сервис хранит их до того момента, пока исполнитель не выполнит задание. Как только заказ будет принят — деньги переходят на счет фрилансера.

Для тех, кто работает вне биржи, совет один — соглашайтесь сотрудничать только на условии предоплаты. Она обычно составляет 30-40% от суммы заказа. Фрилансерам, которые работают легально (оформлены как предприниматели), не будет лишним заключать договор с заказчиком и прописывать в нем условия оплаты, сроки и санкции за нарушения правил.

Как защитить свою работу от несанкционированного использования?

Распространенная ситуация: фрилансер отправляет готовый результат, заказчик под разными предлогами задерживает оплату, но в то же время начинает использовать результаты труда специалиста. Что делать? Вот несколько способов, как этого избежать:

договориться о поэтапной оплате, если работу можно сдавать частями;

изображения и фото защищать полупрозрачными вотермарками;

дизайнерские макеты присылать в минимальном качестве;

тексты высылать в виде скриншотов с вотермарками или защищенных от копирования PDF-файлов;

что касается программ — до оплаты отправлять заказчику демоверсии или варианты с триал-периодом.

Что делать, если заказчик недоволен?

Главное богатство фрилансера — репутация. Она чаще строиться на отзывах от заказчиков. Портить хороший "послужной список" негативным раздраженным комментарием никто не хочет. Но что делать, если заказчик отказывается принимать работу? Выход такой — в спокойном и деловом тоне попытаться выяснить, что вызвало раздражение. Очень часто причиной становится маленькая ошибка или несоответствие, на исправление которых достаточно потратить несколько минут.

В ситуациях, когда заказчик отказывается от доработок и хотя бы частичной оплаты, действовать сложнее. Если это сделка через сервис заказа услуг — можно обратиться в службу поддержки, аргументировав ситуацию. Если работа была выполнена и это подтверждают факты, специалисты помогут разобраться с проблемой. Сложнее, если фрилансер контактировал с заказчиком напрямую, а сделка не была ничем подкреплена. Тут остается полагаться только на дипломатический талант фрилансера и благоразумие заказчика.

Источник: delo.ua