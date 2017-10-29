Все рубрики раздела
- Как научить детей обращаться с деньгами 15:10
- "Мама не знает, что у меня рак": как работает паллиативная помощь в Украине13:10
- Генерал Романенко: Путин дрогнул, но его войска тренируются захватывать Украину11:30
- Ученые настаивают, что спать в носках полезно для здоровья10:50
- Пациенты игнорируют эмоции врача, но ждут чуткости к своим переживаниям08:50
- Корица для похудения: польза и правила употребления22:15
- Лікарі назвали небезпечний препарат, який викликає захворювання крові 19:30
- Подводные камни фриланса: как защититься от работодателей-мошенников 16:10
- В среднем за год каждый из нас выпивает 100 чашек кофе вне дома 15:50
- НЕ ПРОСТО ЗАБАВА: ЗАЧЕМ ИГРАТЬ С РЕБЕНКОМ В ПРЯТКИ?09:30
Как научить детей обращаться с деньгами
Согласно исследованию S&P Global Finlit Surway, только 40% наших соотечественников можно назвать финансово грамотными. Это неудивительно, ведь умению обращаться с деньгами, зарабатывать, тратить, экономить нас не учили в школе. Delo.UA выяснило, как научить своих детей финансовой грамотности с первых лет жизни.
От 0 до 5 лет
Психологи сходятся во мнении, что обучать финансовой грамотности можно с 3-4 лет. Почему? Да потому, что период, когда ребенок тащит все окружающие предметы в рот позади, а впереди увлекательный период "почемучки", когда чадо задает самые разные вопросы, в том числе и о деньгах. Задача родителей в этот период в увлекательной игровой форме поведать о базовых понятиях денег.
Итак, в возрасте 3-4 лет дети умеют считают до 10, различать цвета и формы. Для первой беседы о деньгах понадобятся несколько купюр (номиналом 1, 5, 20 грн, но не больше) и несколько монет национальной валюты. Чтобы игра стала безопасной, рекомендуется купюры прогладить утюгом под тканью. Так все опасные микробы исчезнут. Монеты можно помыть в мыльном растворе и просушить перед игрой.
После обеззараживающих процедур начинаем увлекательную игру. Перед ней необходимо объяснить ребенку, что купюры нельзя есть, рвать и тому подобное, то же касается монет.
Затем рассказать увлекательную сказку о том, как люди когда-то обменивали одни товары на другие. Позднее появились деньги — бумажные эквиваленты тех или иных товаров. И люди начали менять бумаги на товары. Предлагается ребенку дать подержать купюры и монеты в руках, попросить описать цвета, форму.
На более поздних этапах можно практиковать игру в "магазин". Для этого закупить недорогие, но любимые товары чада — яблоки, сладости и прочие. Ребенка попросить выложить товары на стол, как на витрине. А родитель тем временем сможет положить рядом с товарами денежный эквивалент. Например, 1 яблоко — 5 грн, шоколадка — 20 грн. Затем выдать ребенку необходимую сумму на покупку и предложить обменять деньги на товары.
Со временем эту игру можно перенести в реальный в магазин — предложить ребенку выбрать те же, к примеру, яблоки и шоколад и расплатиться за них на кассе.
В результате таких занятий ребенок научится не только различать купюры, монеты и их номинал, но и обменивать на товары.
От 6 до 8 лет
Этот период в жизни ребенка переломный и стрессовый. Чадо покидает детский сад и переходит в школу, где его ждут новые уроки. Поэтому до начала учебного года еще летом рекомендуется продолжить обучение финансовой грамотности.
Сейчас самое время рассказать о понятии карманных денег. Первые можно начать выдавать еще летом на сладости, например. А когда начнутся занятия в школе, сделать выдачу фиксированной суммы денег сначала ежедневной, а позднее еженедельной. Во время выдачи денег объяснить, для каких целей эти деньги предназначены — обеды, проезд, дополнительные уроки и тому подобное. Со временем можно предложить вести учет трат в блокноте, либо на смартфоне.
В выходные дни полезно привлекать ребенка к планированию покупок на неделю. Необходимо объяснить, что есть потребности и еженедельные покупки, а есть желания. Для их воплощения необходимо некоторое время и средства.
"Когда мы идем в магазин, мой сын знает, что есть запланированные покупки, а есть незапланированные. И если ему вдруг захочется новую игрушку, сладость, он в первую очередь спросит, а можем ли мы внести в наш сегодняшний список и ее. Чтобы он понимал, что такое дорого и дешево, покупки, требующие немалых ресурсов, мы с ним планируем покупку. А деньги на нее он получает в виде карманных средств", — делится опытом Екатерина Кравчук-Рудометкина, маркетолог, мама 6-летнего Кирилла.
Позднее можно поиграть с ребенком в банк, рассказать ему, что такое депозит и кредит, процентная ставка.
В результате этих занятий у ребенка будут навыки планирования трат, оборота денежных средств в банке.
От 9 до 12 лет
Этот период мятежный в жизни ребенка. Он переходит из периода детства в подростковый возраст, поэтому хочет чувствовать себя на равнее со взрослыми. Сейчас настало время еще больше расширить компетенции ребенка в планировании как собственного бюджета, так и бюджета всей семьи как на неделю, так и на месяц.
В этом возрасте рекомендуется сократить частоту выдачи карманных денег — с одного раза в неделю до двух раз в месяц.
К тому же приходит время открыть детскую банковскую карту. Это может быть как карта с фиксированной суммой, так и карта, которою можно пополнять в зависимости от ситуации.
Особенно актуальны платежные карты для детей, которые добираются в школу и на дополнительные занятия самостоятельно. Платежные карты помогут уберечь ребенка от потери денег. Кстати, такой инструмент оплат хорош не только в Украине, но и за ее пределами. Например, во время путешествий чада родители смогут отслеживать траты.
"Лучше всего дети обучаются и осознают важность умения обходиться с деньгами на практике, то есть, используя финансовые инструменты, созданные именно под их потребности. Результаты опроса британских подростков от CYFI показали, что 90% из них чувствуют, что становятся ответственнее по отношению к собственным финансам, используя карту, привязанную к банковскому счету", — отмечает Наталья Байдала, маркетинг-директор Mastercard в Украине, Грузии, Молдове и странах Центральной Азии.
Кстати, после открытия банковской карты обязательной будет беседа с ребенком о кибер-мошеничестве. Необходимо рассказать ребенку о том, какую информацию о карте нельзя разглашать — PIN-код, CVV2/CVC2 (последние 3 цифры на обратной стороне), пароль от интернет-банкинга.
Не лишним будет рассказ о фейковых интернет-магазинах и как выбрать надежное предложение из тыяч.
В результате этих уроков ребенок научится работать как физическими деньгами, так и электронными платежами.
От 13 до 17 лет
Последние несколько лет школы сложные не только для подростков, но и их родителей. Поэтому задача родителей дать еще несколько финансовых уроков перед взрослой жизнью — университетом и первой работой.
Будет полезен опыт в качестве наемного сотрудника или фрилансера. Об оплачиваемых задачах можно попросить родственников или соседей.
Кстати, в этот период полезно рассказать о предпринимательстве и рассказать примеры успешных детей-предпринимателей. Чего стоит история Тейлор Мокси, которая создала собственную кондитерскую в возрасте 8 лет. Для этого ей понадобилось $40, которые она взяла у отца. На них купила ингредиенты для печенья "брауни", и заработала в итоге первые $175. И таких примеров не сосчитать на пальцах одной руки. Предпринимательство может быть как от пекарни до собственной компании по программированию. Последним нередко занимаются школьники в последних классах. Заказы себе ищут на биржах фриланса.
А что касается выплат карманных денег, то стоит довести их до 1 раза в месяц, как получают зарплаты родители. В итоге перед достижением совершеннолетия ребенок получит все необходимые навыки для взрослой жизни.
Теги: Донбасс, дети, деньги, психолог, платежи
- Над «ДНР» развевается огромный украинский флаг13:50
- За что приостанавливают выплату пенсий в "ДНР"20:50
- КПВВ на Донбассе переходят на новый график работы18:30
- Село под Мариуполем: штраф за обнаженку18:10
- Чоловік підірвав гранату у кафе на Донеччині, є поранені14:50
- КПВВ в зоне АТО сокращают время работы14:00
- Пограничника в Мариуполе посадили на 13 лет за стрельбу в прорывавшийся на блокпосту автомобиль сепаратиста, - Госпогранслужба13:30
- В гости к Мотороле: появились подробности поездки дочери топ-менеджера Сбербанка на Донбасс12:50
- Россия покупает уголь у ОРДЛО в два раза ниже его себестоимости22:23
- В Мариуполе развенчали мифы о Донбассе21:54
- Как научить детей обращаться с деньгами 15:10
- В Украине одна из крупнейших в мире теневых экономик14:50
- В Украине основали производство черного чеснока14:30
- Получив гражданство Саудовской Аравии, робот София раскритиковала Маска14:10
- Над «ДНР» развевается огромный украинский флаг13:50
- В Коростене мать страшно избила 2-летнего сына за то, что раздражал ее 13:30
- "Мама не знает, что у меня рак": как работает паллиативная помощь в Украине13:10
- Телешоу «Дом-2» объявило кастинг в «ДНР»13:00
- Безработица в Украине: что говорит статистика и как изменится ситуация к зиме12:50
- Украинцев ждет серьезный скачок цен12:30
- Как научить детей обращаться с деньгами 15:10
- "Мама не знает, что у меня рак": как работает паллиативная помощь в Украине13:10
- Генерал Романенко: Путин дрогнул, но его войска тренируются захватывать Украину11:30
- Ученые настаивают, что спать в носках полезно для здоровья10:50
- Пациенты игнорируют эмоции врача, но ждут чуткости к своим переживаниям08:50
- Корица для похудения: польза и правила употребления22:15
- Лікарі назвали небезпечний препарат, який викликає захворювання крові 19:30
- Подводные камни фриланса: как защититься от работодателей-мошенников 16:10
- В среднем за год каждый из нас выпивает 100 чашек кофе вне дома 15:50
- НЕ ПРОСТО ЗАБАВА: ЗАЧЕМ ИГРАТЬ С РЕБЕНКОМ В ПРЯТКИ?09:30
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- “Взяли в плен, расстреляли, а тело выбросили в качестве приманки”, - боевики “ДНР” молятся за “зашкваренного” Черного
- Трамп публично "унизил" Путина: президент США неожиданно для всех выступил с очень жесткими обвинениями в адрес Кремля
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"
- Когда «новые» пенсионеры получат новые пенсии?
- “Умирать, но не стрелять”, – боевики “ДНР” вне себя от нового приказа “кураторов”
- Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали прогноз