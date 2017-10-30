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Чому варто пити каву лише з цукром?

30.10.2017 09:29
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Чому варто пити каву лише з цукром?

Чи варто пити каву чи ні? З цукором, молоком, шоколадом чи чимось міцнішим? А що про це кажуть лікарі? Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

Як не дивно, але лікарі одностайно заявляють, що каву варто пити лише з цукром. Хоча й цукор належить до шкідливих вуглеводів, увага спрямована на каву - це не лише тонізуючий напій, але й активовуючий. Тобто випивши каву без нічого ваш організм відчує приплив енергії, яку нічим буде приглушити. Відповідно, після "вибуху" ви відчуєте втому та апатію.

Кофеїни, які містяться у напої активізовуються і головний мозок починає страждати без вуглеводів. Цукор - чудова альтернатива, яка не лише вбереже голову, але й організм цілком.



Теги: Донбасс, здоровье, кофе, сахар
 
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