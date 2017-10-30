Все рубрики раздела
- «Денежная бутылка»: делаем сильный талисман на прибыль своими руками08:05
- Как избавить овощи и фрукты от всех пестицидов07:55
- Как работают «гормоны счастья»07:10
- Как научить детей обращаться с деньгами 15:10
- "Мама не знает, что у меня рак": как работает паллиативная помощь в Украине13:10
- Генерал Романенко: Путин дрогнул, но его войска тренируются захватывать Украину11:30
- Ученые настаивают, что спать в носках полезно для здоровья10:50
- Пациенты игнорируют эмоции врача, но ждут чуткости к своим переживаниям08:50
- Корица для похудения: польза и правила употребления22:15
- Лікарі назвали небезпечний препарат, який викликає захворювання крові 19:30
«Денежная бутылка»: делаем сильный талисман на прибыль своими руками
Существует множество ритуалов, помогающих улучшить финансовое положение. Однако не меньшим эффектом отличаются талисманы, которые будут постоянно притягивать к вам стабильный денежный поток.
У каждого есть свой личный секрет успеха, но за спиной успешного и состоятельного человека всегда стоит мощный амулет, активирующий денежные вибрации и притягивающий деньги. Зачем растрачивать свое везение и силы впустую, действуя методом проб и ошибок, если можно создать для себя талисман, притягивающий удачу, процветание и богатство в жизнь?
«Денежная бутылка» — сильный талисман на прибыль
Талисманы бывают разные — на удачу, любовь, процветание и богатство. Все они привлекают к своему владельцу позитивные вибрации, упрощая жизнь. Решившись купить для себя амулет, не торопитесь, обдумайте свое решение. Мы не рекомендуем вам покупать денежные талисманы в магазине, так как они обладают очень слабой энергетикой, а значит, низкой эффективностью. Любой предмет, привлекающий деньги, должен быть изготовлен самостоятельно, своими руками и своими силами. Богатство привлекают вещи, которые заряжены энергетикой своего хозяина.
Первое, с чего нужно начать свой путь к богатству, — это изготовление талисмана. Для этого вам не понадобятся какие-либо сверхъестественные способности. Эксперты подобрали для вас простой способ изготовления «денежной бутылки» — сильнейшего талисмана, который будет притягивать в ваш дом финансовые потоки и поможет достичь благополучия.
Денежный талисман своими руками
Любой талисман на прибыль и процветание создается в период роста Луны. Основным фактором удачного создания амулета является чистота в доме. Порядок позволяет денежной энергетике свободно циркулировать в пространстве. Чтобы самостоятельно изготовить «денежную бутылку», вам потребуется следующее:
- стеклянная бутылка зеленого оттенка;
- пять монеток по пятьдесят копеек;
- пять монеток по рублю;
- пять зерен пшена;
- пять веток корицы;
- пять семечек кунжута;
- пять почек гвоздики;
- пять орешков арахиса;
- пять горошин черного перца.
Все вышеперечисленное поместите в бутылку. После этого каждый день в обязательном порядке бросайте в нее по монетке любого номинала и достоинства. Ваш денежный талисман готов. Его можно поставить на видное место, например, на стол или подоконник. Но для того, чтобы амулет заработал в полную силу, необходимо правильно его активировать. Если вы решили изготовить для себя мощный денежный магнит, увеличивающий прибыль, нужно следовать заданным правилам и стандартам его активизации.
Согласно учению фэн-шуй, вы должны ежедневно насыщать свой талисман личной энергетикой, взаимодействовать с ним: держать в руках, пополнять. Но самое главное — нельзя запечатывать свой амулет, притягивающий удачу и деньги. Денежная энергетика должна свободно курсировать в пространстве. Запечатав бутылку, вы закроете свое процветание наглухо. В основном так делают тогда, когда хотят навести порчу.
«Денежная бутылка» работает на энергетике цифры пять. Пятерка — это число удачи, партнерства, накопительства, успеха. Как вы уже заметили, количество каждого из ингредиентов для создания талисмана равно пяти. Чтобы закрепить его денежную энергетику, необходимо ежедневно добавлять в бутылку по одной монете в течение пяти недель. По прошествии этого срока бутылка превратится в сильнейший денежный амулет. Но и после этого не забывайте взаимодействовать с ней: в сложные моменты можно просто подержать талисман в руках, чтобы он начал работать с удвоенной силой, притягивая к вам еще больше возможностей!
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.r
Теги: Донбасс, деньги, бутылка, талисман
- В Бирюлёво полицейские задержали 1200 мигрантов и авто с миллионами
- Суд ЕС обязал Украину заплатить семье Януковича более 6 млн.грн. Кто виноват?
- Горловским студентам вернули благотворительные взносы
- "Поиск денег - мое любимое занятие", - Жебривский
- Метро в Донецке начали реанимировать
- Мошенники расставили телефонные ловушки
- В «ЛНР» заявили, что их министр сотрудничал с украинскими ДРГ21:50
- На Луганщине неизвестный забросал гранатами магазин и частный дом21:30
- Крик души из Донецка: Молодежь спивается, агрессивная. Жалко детей, они искренне бегут махать ручками проезжающим БТРам и разделяют военных на "наших" и " укров" 21:10
- "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе20:30
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны19:50
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе17:30
- В Покровске на европейские деньги реконструируют школы и восстановят общежития17:10
- В «ДНР» УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ТОРГУЮТ С ИСПАНИЕЙ, ИТАЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ16:50
- Суицид или трагическая гибель? В Донецкой области пригородный поезд насмерть сбил мужчину: полиция пытается установить его личность 16:30
- Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности 16:10
- В БПП заявили о победе на выборах в ОТГ по результатам экзит-полов08:12
- «Денежная бутылка»: делаем сильный талисман на прибыль своими руками08:05
- Как избавить овощи и фрукты от всех пестицидов07:55
- Будет «шторм»: какую свинью власть подложила украинцам07:40
- В Україні зростає реальна зарплатня07:29
- Нусс: штаб «Батьківщини» влаштував істерику для того, щоб дезінформувати громадськість07:15
- Как работают «гормоны счастья»07:10
- Появилось ВИДЕО попытки захвата воинской части в Одессе07:05
- Жінка залишила дочку в таксі і пішла грабувати банк22:15
- В «ЛНР» заявили, что их министр сотрудничал с украинскими ДРГ21:50
- «Денежная бутылка»: делаем сильный талисман на прибыль своими руками08:05
- Как избавить овощи и фрукты от всех пестицидов07:55
- Как работают «гормоны счастья»07:10
- Как научить детей обращаться с деньгами 15:10
- "Мама не знает, что у меня рак": как работает паллиативная помощь в Украине13:10
- Генерал Романенко: Путин дрогнул, но его войска тренируются захватывать Украину11:30
- Ученые настаивают, что спать в носках полезно для здоровья10:50
- Пациенты игнорируют эмоции врача, но ждут чуткости к своим переживаниям08:50
- Корица для похудения: польза и правила употребления22:15
- Лікарі назвали небезпечний препарат, який викликає захворювання крові 19:30
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
- “Взяли в плен, расстреляли, а тело выбросили в качестве приманки”, - боевики “ДНР” молятся за “зашкваренного” Черного
- Трамп публично "унизил" Путина: президент США неожиданно для всех выступил с очень жесткими обвинениями в адрес Кремля
- Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности
- Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали прогноз
- Когда «новые» пенсионеры получат новые пенсии?
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"
- “Умирать, но не стрелять”, – боевики “ДНР” вне себя от нового приказа “кураторов”
- За что приостанавливают выплату пенсий в "ДНР"
- Стали известны новые детали переговоров Волкера и Суркова по Донбассу