«Денежная бутылка»: делаем сильный талисман на прибыль своими руками

30.10.2017 08:05

Существует множество ритуалов, помогающих улучшить финансовое положение. Однако не меньшим эффектом отличаются талисманы, которые будут постоянно притягивать к вам стабильный денежный поток.

У каждого есть свой личный секрет успеха, но за спиной успешного и состоятельного человека всегда стоит мощный амулет, активирующий денежные вибрации и притягивающий деньги. Зачем растрачивать свое везение и силы впустую, действуя методом проб и ошибок, если можно создать для себя талисман, притягивающий удачу, процветание и богатство в жизнь?

«Денежная бутылка» — сильный талисман на прибыль

Талисманы бывают разные — на удачу, любовь, процветание и богатство. Все они привлекают к своему владельцу позитивные вибрации, упрощая жизнь. Решившись купить для себя амулет, не торопитесь, обдумайте свое решение. Мы не рекомендуем вам покупать денежные талисманы в магазине, так как они обладают очень слабой энергетикой, а значит, низкой эффективностью. Любой предмет, привлекающий деньги, должен быть изготовлен самостоятельно, своими руками и своими силами. Богатство привлекают вещи, которые заряжены энергетикой своего хозяина.

Первое, с чего нужно начать свой путь к богатству, — это изготовление талисмана. Для этого вам не понадобятся какие-либо сверхъестественные способности. Эксперты подобрали для вас простой способ изготовления «денежной бутылки» — сильнейшего талисмана, который будет притягивать в ваш дом финансовые потоки и поможет достичь благополучия.

Денежный талисман своими руками

Любой талисман на прибыль и процветание создается в период роста Луны. Основным фактором удачного создания амулета является чистота в доме. Порядок позволяет денежной энергетике свободно циркулировать в пространстве. Чтобы самостоятельно изготовить «денежную бутылку», вам потребуется следующее:

стеклянная бутылка зеленого оттенка;

пять монеток по пятьдесят копеек;

пять монеток по рублю;

пять зерен пшена;

пять веток корицы;

пять семечек кунжута;

пять почек гвоздики;

пять орешков арахиса;

пять горошин черного перца.

Все вышеперечисленное поместите в бутылку. После этого каждый день в обязательном порядке бросайте в нее по монетке любого номинала и достоинства. Ваш денежный талисман готов. Его можно поставить на видное место, например, на стол или подоконник. Но для того, чтобы амулет заработал в полную силу, необходимо правильно его активировать. Если вы решили изготовить для себя мощный денежный магнит, увеличивающий прибыль, нужно следовать заданным правилам и стандартам его активизации.

Согласно учению фэн-шуй, вы должны ежедневно насыщать свой талисман личной энергетикой, взаимодействовать с ним: держать в руках, пополнять. Но самое главное — нельзя запечатывать свой амулет, притягивающий удачу и деньги. Денежная энергетика должна свободно курсировать в пространстве. Запечатав бутылку, вы закроете свое процветание наглухо. В основном так делают тогда, когда хотят навести порчу.

«Денежная бутылка» работает на энергетике цифры пять. Пятерка — это число удачи, партнерства, накопительства, успеха. Как вы уже заметили, количество каждого из ингредиентов для создания талисмана равно пяти. Чтобы закрепить его денежную энергетику, необходимо ежедневно добавлять в бутылку по одной монете в течение пяти недель. По прошествии этого срока бутылка превратится в сильнейший денежный амулет. Но и после этого не забывайте взаимодействовать с ней: в сложные моменты можно просто подержать талисман в руках, чтобы он начал работать с удвоенной силой, притягивая к вам еще больше возможностей!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.r