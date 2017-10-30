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Проверенные способы профилактики гриппа для офисных сотрудников
Терапевты подсказали, как уберечься от гриппа и ОРВИ тем, кто работает в кругу множества людей.
Заразиться в офисе может каждый сотрудник, потому как в закрытом помещении и при скоплении множества человек вирусы размножаются гораздо быстрее. Особенно подвержены заражению гриппом и острыми респираторными инфекциями те, у кого слабая защитная функция организма, поэтому очень важно вовремя позаботиться о своем иммунитете и укрепить его.
Врачи советуют выполнять офисным работникам такие меры профилактики гриппа и ОРВИ:
Часто мыть руки. Соблюдение этого правила личной гигиены позволит вам не подхватить сезонный вирус.
Не прикасаться к лицу. На руках скапливаются бактерии, поэтому трогать свое лицо, да еще и грязными ладонями, крайне небезопасно в сезон вирусных заболеваний.
Надевать и менять каждые 3 часа респираторную маску, если в вашем коллективе кто-то пришел на работу больным. Маска защитит вас от вирусов и позволит не заразиться гриппом.
Принимать витамины. Их можно купить в аптеке, но желательно по рекомендации терапевта. Витаминные комплексы будут полезны тем, кто неправильно питается.
Сбалансировать рацион питания, включив в него максимум витаминизированных продуктов. Полезная еда - залог крепкого иммунитета.
Проветривать кабинет раз в час. Спертый воздух в кабинете нередко становится причиной того, что заболевают гриппом и ОРВИ все сотрудники поголовно.
Выходить на улицу хотя бы каждый час на пару минут. Свежий воздух и холод способствуют нейтрализации вирусов и бактерий.
Увлажнять воздух в кабинете. Пересушенный воздух в помещении из-за центрального отопления или кондиционера - это благоприятная среда для болезнетворных микроорганизмов и вирусов, поэтому его следует увлажнять при помощи специальной техники.
Вакцина против гриппа. Медики называют прививку от гриппа самой эффективной мерой профилактики. Даже если вы и заразитесь, то заболевание будет протекать более спокойно и не принесет в вашу жизнь различные осложнения, такие как бронхит, пневмония, менингит и так далее.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, грипп, офис, профилактика
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