Проверенные способы профилактики гриппа для офисных сотрудников

30.10.2017 16:14

Терапевты подсказали, как уберечься от гриппа и ОРВИ тем, кто работает в кругу множества людей.



Заразиться в офисе может каждый сотрудник, потому как в закрытом помещении и при скоплении множества человек вирусы размножаются гораздо быстрее. Особенно подвержены заражению гриппом и острыми респираторными инфекциями те, у кого слабая защитная функция организма, поэтому очень важно вовремя позаботиться о своем иммунитете и укрепить его.



Врачи советуют выполнять офисным работникам такие меры профилактики гриппа и ОРВИ:



Часто мыть руки. Соблюдение этого правила личной гигиены позволит вам не подхватить сезонный вирус.



Не прикасаться к лицу. На руках скапливаются бактерии, поэтому трогать свое лицо, да еще и грязными ладонями, крайне небезопасно в сезон вирусных заболеваний.



Надевать и менять каждые 3 часа респираторную маску, если в вашем коллективе кто-то пришел на работу больным. Маска защитит вас от вирусов и позволит не заразиться гриппом.



Принимать витамины. Их можно купить в аптеке, но желательно по рекомендации терапевта. Витаминные комплексы будут полезны тем, кто неправильно питается.



Сбалансировать рацион питания, включив в него максимум витаминизированных продуктов. Полезная еда - залог крепкого иммунитета.



Проветривать кабинет раз в час. Спертый воздух в кабинете нередко становится причиной того, что заболевают гриппом и ОРВИ все сотрудники поголовно.



Выходить на улицу хотя бы каждый час на пару минут. Свежий воздух и холод способствуют нейтрализации вирусов и бактерий.



Увлажнять воздух в кабинете. Пересушенный воздух в помещении из-за центрального отопления или кондиционера - это благоприятная среда для болезнетворных микроорганизмов и вирусов, поэтому его следует увлажнять при помощи специальной техники.



Вакцина против гриппа. Медики называют прививку от гриппа самой эффективной мерой профилактики. Даже если вы и заразитесь, то заболевание будет протекать более спокойно и не принесет в вашу жизнь различные осложнения, такие как бронхит, пневмония, менингит и так далее.

Источник: http://hronika.info