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"В Луганске начиналось именно так": блогер жестко высказался о продажных "активистах" под Киевом
Известный блогер Павел Бондаренко показал продажных активистов под Киевом, которые за 200 гривен стоят с плакатами. Фотографию он опубликовал на своей Facebook-странице. "Мохеровые береты" пошли в бой. За 200 гривен. Это не Донецк и не Луганск.
Это город Яготин Киевской области. А теперь у меня вопрос: где вы, те, кто рассказывал, что надо было теток, которые за 400 гривен в час перекрывали дороги танкам ВСУ весной 2014 под Луганском валить из автоматов, или метелить арматурой? Кто там говорил, что если бы вовремя разбили "ватникам" головы, то в Донбассе ничего не было?" - спросил Бондаренко. По словам блогера, "русский мир" уже находится в центре Украины. "Я ни к чему такому не призываю. Мне просто интересно: где те, кто обвиняет луганчан, что мы пустили к себе "русский мир"? Вот он стоит уже в сердце Украины. У нас тоже начиналось именно так. И даже морды такие же. Близнецы. Почему не продемонстрируете, как надо? Так шо теперь каждый, кто хоть слово скажет в адрес луганчан и дончан - пойдет в баню. Герои", - подытожил Павел.
Отметим, что в Виннице и Яготине (Киевская обл.) активисты начали блокировать объекты компании Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Тем самым они выражают протест против блокирования реализации антикоррупционных инициатив.
Источник styler.rbc.ua
Теги: Донбасс, Луганск, начало, активисты
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