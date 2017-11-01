Мариупольские судьи подозреваются в причастности к сепаратизму

01.11.2017 20:42

Народный депутат Украины от БПП Ирина Фриз обратилась в Службу безопасности Украины с требованием осуществить проверку нескольких судей Приморского районного суда Мариуполя, сообщает 0629.

Об этом она пишет на своей странице в ФБ.

"Обращаюсь в Службу безопасности Украины с требованием тщательной проверки судей, которые имели отношение к рассмотрению дела Колмогорова (военнослужащего 79 пограничного отряда Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины Сергея Колмогорова - ИФ): Дзюбы Марианны Викторовны, Курбановой Натальи Николаевны, Пантелеева Дмитрия Геннадьевича. Также прошу проанализировать все решения с начала боевых действий на Донбассе Приморского суда г.Мариуполь Донецкой области на предмет признаков поддержки сепаратизма", - написала Фриз.

Она напомнила о деле пограничника Колмогорова, приговор в отношении которого был вынесен почти год назад, а завтра, 2 ноября, состоится кассационное рассмотрение дела. "Напомню, военнослужащий в сентябре 2014 года, выполняя приказ, применил оружие для остановки автомобиля, в результате чего погиб пассажир автомобиля. 15.11.2016 года Приморский райсуд Мариуполя Донецкой области объявил приговор Колмогорову С.В., которым он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением права занимать должности представителя власти в правоохранительных органах сроком на 3 года и лишением воинского звания "старший солдат".

По данным депутата, еще один участник инцидента - водитель автомобиля - на данный момент находится на территории РФ.

"Решение райсуда Мариуполя, принятое в том числе председателем этого судебного учреждения, выглядит ангажированным и таким, что грубо игнорирует обстоятельства дела, несет угрозу национальной безопасности государства и может использоваться в интересах страны-агрессора и террористических организаций", - считает Фриз.

Кроме того, депутат высказала убеждение, что оправдательные решения Приморского суда в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в сепаратизме и действиях на стороне террористических организаций, носят системный характер.

"Убеждена, что ситуация требует не только пересмотра дела Колмогорова и оправдания военнослужащего, но и внимательного изучения судей, принимавших решение в суде первой инстанции и при рассмотрении апелляции о связи с террористическими организациями и лицами (родственниками), находящимися на оккупированных территориях, их поддержку сепаратизма и страны-агрессора", - подытожила Ирина Фриз.

Между тем нардеп от партии Яценюка «Народный фронт» Дмитрий Тымчук высказал готовность взять на поруки пограничника. «Если мы сейчас сдадим нашего пограничника – грош цена нашей независимости, оплаченной кровью тысяч украинцев. Грош цена нашему «правосудию»,- сказал он.