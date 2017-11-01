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В мариупольском сквере начались «особые» раскопки
В последние дни октября в столице Приазовья началась эксгумация останков немецких солдат
Горожане испытывали дискомфорт
В статье «Мариупольцы гуляют по скверу... на могилах» (от 8 февраля 2015 года) мы затрагивали эту наболевшую тему, которая многие годы «витала в воздухе». Но всё же напомним...
Театральный сквер в центре Мариуполя называют «Сквером на могилах». Во время Второй мировой войны, в годы немецкой оккупации, на этом месте, где неподалёку от разрушенного храма находились могилки священников, стали хоронить немецких и румынских военнослужащих, которых не удалось спасти в немецких госпиталях, работающих в приморском городе. Шестнадцать рядов по десять могил в каждом - всего 160 захоронений… Над погребёнными воздвигались чугунные кресты, изготовленные на заводе «Азовсталь», называвшемся тогда Азовским заводом №1 Круппа.
В 60-м году на том месте, где когда-то стояла Марии-Магдалинская церковь, воздвигли здание драмтеатра. Вокруг театра был разбит красивый сквер, ставший центральным. Под кронами высоких деревьев установили скамейки, в центре построили фонтан, на зелёной зоне соорудили детскую площадку… Получилось красивое место отдыха. Однако многие горожане испытывали чувство дискомфорта, прогуливаясь по тенистым дорожкам. Каждый мариуполец знал, что это замечательное место расположено практически над могилами.
В 1996 году в Бонне было подписано международное соглашение между Германией и Украиной по уходу за воинскими могилами. Согласно этому соглашению от Украины действует Государственная ведомственная комиссия по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий. В Германии этим вопросом занимается Народный Союз Германии по уходу за воинскими могилами (НСГ).
Согласно данным НСГ, на территории Украины погибли во время войны и умерли в плену около двух миллионов немецких солдат и солдат стран-сателлитов. Благодаря работе НСГ, в Украине созданы шесть сборных кладбищ, на которые перезахораниваются воины. С центральных и восточных регионов военные перезахораниваются на сборное кладбище в Харькове.
Перезахоронение останков немецких воинов из Мариуполя в Харьков долгое время откладывалось, но всё-таки дело пошло.
Работы пока ведутся на зелёной зоне
Место наконец-то начавшихся раскопок - северо-восточная часть Театрального сквера - огорожено сигнальной лентой. Финансирует проект НСГ. Работы ведутся харьковским специализированным предприятием «Военные мемориалы «Восток», эксперты которого за 25 лет деятельности перезахоронили на территорию сборного немецкого кладбища около 47 тысяч немецких солдат. Германия взяла на себя компенсацию по восстановлению почвенного покрова сквера. За каждый квадратный метр Мариуполю будут выплачены 100 гривен. Специалисты «Востока» заверяют, что деревья и кустарники не пострадают.
«Мы курировали этот вопрос ещё до начала военных действий на Востоке Украины. Когда новая власть Мариуполя начала строить планы по реконструкции города, через посольство Германии она обратилась к нам с просьбой провести эксгумацию останков солдат», - рассказал руководитель спецпредприятия Виктор Старченко.
Как пояснил Старченко, этой осенью раскопки будут проводиться на зелёной зоне сквера и завершатся в середине ноября. Весной работы возобновятся, и будет проведена эксгумация захоронений, расположенных под асфальтовыми дорожками. «Прежде чем приступать к разрытию асфальтового покрытия, надо знать точные размеры кладбища. Это достаточно ювелирные работы, они должны рассчитываться буквально до метра», - говорят сотрудники харьковского спецпредприятия.
Первые скорбные находки
Мариупольские краеведы уверены: могил может оказаться больше, чем предполагается, поскольку в 1943 году на кладбище проводились дозахоронения.
«Согласно немецким планам здесь сто шестьдесят могил, но, возможно, в 1943 году, когда была массовая гибель, здесь были подзахоронения», - поясняет заведующая отделом истории Мариупольского краеведческого музея Надежда Гашененко.
Идентифицировать останки будут с помощью имеющихся у военных жетонов, на которых указаны личный номер, группа крови, часть и род войск солдат. Жетоны, сделанные из алюминиево-цинкового сплава, состоят из двух половинок. В случае смерти воина жетон переламывался пополам. Одна часть оставалась с солдатом, вторую отправляли в штаб. «Здесь похоронены немецкие и румынские военные, которые умерли, находясь в госпитале. Не у всех имеются жетоны. Но всё равно мы можем опознать все тела, так как имеем чёткий план захоронений», - сказал представитель «Военные мемориалы «Восток» Алексей Юков.
В настоящее время специалисты обнаружили останки 32 немецких солдат и нашли десять жетонов, причём, лишь на пяти из них можно разобрать текст.
Поднятые останки хранятся в грузовом отделе специальной машины. Позже в специальных контейнерах их отправят в Харьков.
На местах раскопов найдены также пуговицы и ремень. Эти находки специалисты «Востока» разрешают фотографировать всем желающим. А вот сами останки солдат по этическим соображениям снимать на камеру не разрешается.
Марина ЛИТВИНОВА.
Теги: Донбасс, Мариуполь, раскопки, захоронение, сквер
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