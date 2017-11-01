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В ноябре мобильные волонтеры доставят в прифронтовую зону почти 10 тысяч наборов выживания
В ноябре 2017 года мобильные бригады Гуманитарного штаба Рината Ахметова посетят 41 населенный пункт прифронтовой зоны. Волонтеры доставят продукты в села и поселки, которые наиболее сильно пострадали от войны. Здесь не работают магазины и аптеки, постоянные проблемы с электричеством, связью и водоснабжением. Людям, живущим в таких условиях, Штаб помогает на протяжении более трех лет.
«В зоне военного конфликта мы организовали 25 стационарных пунктов выдачи. Но этого недостаточно для того, чтобы оказать помощь всем нуждающимся. Поэтому продукты в удаленные села и города доставляют бригады мобильной выдачи. Для многих людей из прифронтовых поселков наши продуктовые наборы – единственная возможность избежать голода. Всего в ноябре мобильные волонтеры привезут в «серую зону» 9 872 набора выживания», – отметил Михаил Катеринчак, руководитель программы «Помощь населению».
Мобильные бригады начали свою работу в мае 2015 года. За это время Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал порядка 12 миллионов продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения. Такой формат доставки наборов выживания позволяет оказать помощь там, где нет возможности открыть стационарные пункты выдачи.
Источник fdu.org.ua
Теги: Донбасс, помощь, доставка, фронт, волонтеры
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