ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…

01.11.2017 21:40

Постріли у чоловіка, який вдерся до чужої оселі у Змієвському районі на Харківщині, можуть стати віддзеркаленнями реального стану речей в українському суспільстві.

Власне, не стільки випущенні кулі, як реакція на їх застосування.

Нагадаємо, у вечері 31 серпня кремезний агресивний чоловік у нетверезому стані вдерся до приватного будинку та почав вимагати у господині горілку.

За словами співробітників поліції на момент проникнення до житла він міг бути у стані білої гарячки. На момент проникнення в оселі знаходилась жінка з двома малолітніми дітьми. Чоловіка вдома не було.

Перелякана мати зачинилась у кімнаті та викликала та поліцію. Упродовж 15 хвилин вона благала незнайомця залишити їх у спокої та піти геть. Однак, розлючений «гість» з ножем почав вибивати двері.

Тоді жінка взяла до рук останній аргумент – мисливську рушницю чоловіка. Проте і це не зупинило нападника. Пролунали постріли.

Та лише шоста куля влучила в агресора, спричинивши його загибель. Здавалося б, мати-героїня!

Українські правоохоронні органи вважають інакше.

Тепер хоробрій жінці інкримінують «умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця».

Їй загрожує до двох років позбавлення волі.

Отже, ще раз. У Ваш будинок увірвався агресивний тип, який загрожує безпеці Ваших дітей. Поліції поряд немає.

Словами вгамувати нападника не вдається. Що робити? Розслабитись та отримувати задоволення. Або вчинити все як треба і сісти за грати. Такий закон.

Їхня логіка зрозуміла. Подібні випадки нівелюють правозахисну роль держави в очах українців. Виникають питання.

Навіщо нам витрачати стільки коштів на поліцію, якщо дешевше придбати вогнепальну зброю та піти на курси самооборони?

До речі поліція приїхала на місце виклику лише за годину. Іронія долі. Якби вони приїхали вчасно нападник був би живий.

Тепер подальша доля жінки-героїні у наших з вами руках. Публічний розголос та підтримка суспільства дають на позитивне вирішення справи. Ми маємо надати матері всебічну підтримку.

Українці мають змусити поважати права громадян. Єдиний засіб це формування суспільства з високою самоорганізацією на низовому рівні.

Источник narod.