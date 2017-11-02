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Как быстро протрезветь: психиатр-нарколог поделился важной информацией
Эксперт поделился советами, которые могут пригодиться каждому.
С каждым может произойти неловкая ситуация, когда выпил слишком много и сильно опьянел, а нужно держать себя в руках и выглядеть достойно. Но не все умеют выходить из подобных ситуаций победителями, а все потому, что не знают секретов, которые позволяют либо не пьянеть вообще, либо быстро трезветь.
Наркологи рекомендуют
Один из секретов все-таки некоторым известен - это употребление кусочка сливочного масла перед застольем. Данный способ пользуется популярностью и никогда не подводит. К тому же, масло заботится о сосудах выпивающего человека, ведь оно не дает спирту всасываться и яды выходят вместе с мочой.
Пить много воды. Как мы знаем, вода - лучшее очищающее средство, обладающее мочегонным эффектом. Соответственно, если вперемешку с алкоголем пить много воды, то спирт быстрее выйдет из организма. Плюс ко всему, так называемое "разбавление" алкоголя с водой значительно понижает градус выпитого, а это значит, что человек не так быстро опьянеет, как те, кто пьет с ним наравне, но не пользуется секретом с водой.
Свежеотжатые соки из цитрусовых фруктов. Эти напитки так же быстро выводят алкоголь из организма, как и вода, только на вкус они более приятные.
Танцы. Если вы попали на какое-то мероприятие, где есть танцпол и все танцуют, то не сидите на месте воспользуйтесь этим и пляшите от души, ведь физические упражнения способствуют выведению алкоголя быстрее, чем любое другое средство.
Свежий воздух. Не умеете танцевать? тогда выходите на свежий воздух и пройдитесь быстрым шагом вокруг здания. Возможно, понадобится повторить процедуру и в голове сразу станет "светлее".
Пользуйтесь вышеперечисленными советами, за счет которых сможете пригубить пару бокальчиков или рюмочек алкогольных напитков, но при этом оставаться в здравом уме и при памяти.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, алкоголь, алкогольное опьянение, советы
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