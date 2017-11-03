Как утром встать с "той ноги"?

03.11.2017 22:33

Как день начнется – так он и пройдет. Если с утра уже нет настроения, то очень трудно настроить себя на позитив и с улыбкой смотреть на мир. На самом деле «встать с той ноги» очень просто, нужно лишь правильно начать свой день.

После пробуждения, первое с чего нужно начать день – выпить стакан воды с соком апельсина или лимона. Этот натуральный «энергетик» взбодрит организм, запустит процессы метаболизма, насытит кровь витаминами и минералами.

Не стоит начинать свой день с просмотра новостей в соцсетях. Лучше немного размяться, сделать простую зарядку из наклонов или приседаний, и тогда вы почувствуете, как мышцы приходят в тонус, а вы наполняетесь энергией!

Идеальный завтрак для бодрого утра – фруктовый фреш или смузи. Такой завтрак утоляет утренний голод и заряжает тело хорошей порцией витаминов. Сочетание разных ягод и фруктов ускоряет метаболизм и регулирует работу органов ЖКТ, поэтому такие коктейли полезны не только для хорошего настроения, но и для фигуры.

Включите с утра любимую музыку, которая поднимает настроение и вызывает позитивные ассоциации. Создайте себе плей-лист из любимых композиций и слушайте его ежедневно.

После завтрака самое время распланировать свой день. Старайтесь не вписывать в список дел того, с чем вы можете не справиться. Ставьте перед собой реальные задачи и выполняйте их постепенно. Таким образом, у вас будет повышаться чувство собственной значимости, и вы станете более уверенными в себе.

Чтобы не происходило – думайте о хорошем. Трудности на работе? Подумайте о том, что скоро вы уйдете в отпуск, уедете в путешествие или просто вспомните улыбку любимого или своего малыша. Если отпуск еще не предвидится, а вторую половинку вы еще не встретили, то попробуйте так званую позитивную визуализацию. Вырежьте из журнала картинку с местом, где мечтаете побывать. Например, с изображением гор, необитаемым островом, Эйфелевой башней, и т.д. Положите изображение себе в сумочку, и используйте когда устали или если кто-то настойчиво пытается испортить вам настроение.

Чтобы быстро сбросить весь негатив, вам понадобится: пара минут свободного времени и хорошая фантазия. Итак, возьмите картинку с вашей «мечтой», внимательно посмотрите, закройте глаза, и постарайтесь представить свои ощущения, будто все то, что изображено на картинке вы видите собственными глазами! Вот вы стоите возле Эйфелевой башни или покоряете горную вершину, вас наполняет чувство радости и восторга! После того, как вы подзарядитесь положительными эмоциями, вас будет трудно вывести из равновесия.

Придумайте для себя свой особенный утренний ритуал, который будет положительно настраивать вас на целый день: читайте несколько страниц любимого романа, медитируйте, пойте, сочиняйте стихи или танцуйте! Да делайте что угодно, лишь бы это поднимало вам настроение. Но не забывайте об окружающих людях. Вам утреннее пение настроение поднимет, а вот у них наоборот, может появиться раздражение и гнев.

Светлана, www.vitamarg.com