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Корисні властивості імбиру, його використання
03.11.2017 09:04
Імбир, крім усім відомої смакової властивості і вживання його в якості приправи, володіє також і лікувальним ефектом.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, польза, имбирь
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