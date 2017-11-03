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Медики поделились действенными народными рецептами от простуды

03.11.2017 07:20
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Медики поделились действенными народными рецептами от простуды

Оказывается, калина помогает не только при простуде.

Калина ценна не только большим количеством витамина С – мощного антиоксиданта, который защищает организм от болезней и преждевременного старения. 

В плодах растения содержатся разные виды сахара, дубильные вещества, флавоноиды, а также валериановая, аскорбиновая, пальмитиновая и каприловая кислоты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Калина прекрасно снимает судороги и помогает при бессоннице. Она лечит ангину, гипертонию, заболевания печени, помогает при бронхиальной астме. Содержащееся в плодах калины железо повышает гемоглобин, нормализует состояние кровеносных сосудов, очищает их от холестерина. 

А слегка размятые косточки калины являются великолепным природным сорбентом, который очищает кишечник, укрепляет его микрофлору, тренирует кишечную мускулатуру и ферментную систему.

Противопоказания. Калину лучше не применять при повышенной кислотности, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Также не рекомендуется пить чай из калины натощак. А при повышенной свертываемости крови калину не стоит пить постоянно.

Рецепты народных лекарств из калины

1. При простуде пейте чай из калины: 1 ст. ложка ягод на стакан кипятка с добавлением 1 ч. ложки сливочного масла или масла какао.

2. При бронхите, глубоком тяжелом кашле. Разотрите по столовой ложке ягод калины без косточек, сливочного масла и меда. Добавьте в эту смесь 1 ст. ложку медицинского спирта. Принимайте по 1 ч. ложке в течение дня, запивая теплым молоком.

3. При воспалениях на коже, экземе, рана и язвах смазывайте пораженные места свежим калиновым соком.



Теги: Донбасс, простуда, лечение
 
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