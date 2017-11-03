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Названы основные причины звона и зуда в ушах
Причина может крыться в серьезном заболевании, о котором человек даже не подозревает.
Здорового человека уши вообще не должны беспокоить, но если появились какие-то неприятные ощущения, зуд, звон и так далее, то необходимо немедленно обратить свое внимание на эту проблему и посоветоваться с доктором, узнав, что делать дальше, чтобы это прекратилось.
Основные причины проблем с ушами
Одной из банальных причин может быть серная пробка, которая появляется за счет скопления серы или заталкивания ее ватными палочками вглубь слухового прохода. В таком случае человеку следует обратиться к ЛОРу, который проведет процедуру по размягчению и выведению серной пробки из уха.
Гипертоническая болезнь. При повышенном артериальном давлении снижается кровоснабжение ушей и головного мозга, поэтому вполне объяснимо появление звона или какого-то шума в ушах.
Новообразование в шейном позвонке. Кровеносные сосуды сдавливаются за счет роста опухоли и снова нарушается кровоснабжение ушей и мозга, как при гипертонии, что может стать причиной звона в ушах.
Расстройства психики. Нервное напряжение может спровоцировать появление зуда кожи всего тела и ушей в том числе.
Отит. Чаще всего отит развивается на фоне вирусных и инфекционных заболеваний, поэтому больному будет легче определить причину звона или боли в ушах.
Сердечно-сосудистые заболевания. В таком случае в ушах ощущается пульсация и стук.
Какой бы на ваш взгляд не была причина звона и зуда в ушах или одном ухе, не стоит откладывать визит к доктору, ведь речь может идти о серьезных заболеваниях, требующих незамедлительного лечения.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, уши
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