Как определить подлинность сливочного масла: простые советы

06.11.2017 21:10

Когда мы покупаем масло в супермаркете, стараемся обращать внимание на состав. Большинство производителей уверяют нас, что именно их продукция самая качественная на рынке, но, к сожалению, иногда в составе масла пишут одно, а на самом деле помимо этих ингредиентов в него входит много других веществ, пишет sovkusom.

В погоне за натуральным маслом большинство хозяюшек стараются покупать его у бабушек на рынке, но как же проверить, что именно вам продают. Мы хотим рассказать вам о способах, которыми можно проверить подлинность масла.

Как узнать, настоящее ли перед вами масло?