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Магнитные бури в ноябре: когда ожидать и как правильно себя вести
Магнитные бури – привычное для всех явление природы, при котором происходит сильное колебание магнитного поля Земли, вызванное повышением солнечной активности. В ноябре магнитные бури ожидаются с 7 по 15 ноября.
В ноябре метеорологи прогнозируют довольно сильные геомагнитные колебания. Сильнейшие магнитные бури начнутся 7 ноября и продлятся до 11 ноября без перерыва. Также довольно беспокойным будет 15 ноября, когда магнитосфера будет возбуждена.
В другие дни метеорологи обещают передышку, однако не стоит забывать, что крайне чувствительные люди могут испытывать неприятные симптомы еще за несколько дней до начала самих бурь.
Когда будут магнитные бури в ноябре 2017
Чего не стоит делать во время магнитных бурь
В особо опасные дни люди, которые страдают метеозависимостью, могут испытывать сильную головную боль, тахикардию, головокружение, перепады давления и другие неприятные симптомы. В период мощнейших магнитных колебаний отмените физические нагрузки и избегайте стрессов. Также специалисты рекомендуют на это время отказаться от алкоголя и курения, а также наладить систему питание: откажитесь от жирной и тяжелой пищи, избегать продуктов, способствующих задержке жидкости в организме (соленое и копченое).
Что нужно делать во время магнитных бурь
Пейте как можно больше чистой воды, часто проветривайте помещение и больше гуляйте на свежем воздухе. Если вы страдаете от заболеваний сердечно-сосудистой системы или ВСД, всегда носите при себе нужные таблетки.
Массаж, который облегчает головную боль
Во время магнитных бурь у большинства людей часто возникает головная боль. Облегчить состояние вы можете с помощью точечного массажа, который расширит сосуды и восстановит нормальную транспортировку кислорода к клеткам мозга. В первую очередь уделите внимание области, что расположена между большим и указательным пальцами руки: массируйте их по 2 минуты на каждой руке.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, магнитная буря
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