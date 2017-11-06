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Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период
Эффективные советы на каждый день.
Погодные условия в осенне-зимний период негативно сказываются на здоровье и внешнем виде кожи лица, к тому же в холода морщинки образовываются быстрее, потому кожа нуждается в правильном и постоянном уходе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Одной из главных процедур для сохранения молодости кожи является ее регулярное увлажнение и подпитка полезными веществами.
Крайне важно правильно подобрать косметические средства и легкие кремы, которые подходят именно для вашего типа кожи. Но этого, по словам экспертов, недостаточно - раз в неделю нужно баловать кожу увлажняющими масками, причем, это касается обладательниц как жирной, так и сухой кожи.
«Салонные процедуры и дорогие косметические средства не всем по карману, но приготовить питательную маску можно из подручных средств и, как показывает опыт, зачастую они даже действеннее. Так, для вялой, сухой, желтоватой кожи я бы порекомендовала использовать медово-молочную маску: смешиваем в равных пропорциях мед и молоко, распределяем полученную смесь по лицу и оставляем на 15-20 минут. Смываем сначала теплой, потом холодной водой, после чего протираем кожу кубиком льда» - рассказала специалист.
Для обезвоженной сухой и увядающей кожи рекомендована яичная маска. Смешиваем 1 желток яйца с 1 столовой ложкой сметаны, добавляем ложечку растительного масла, лучше оливкового или виноградных косточек, хорошенько перемешиваем. Наносим минут на 20-25 на лицо и шею и умываемся теплой водой.
«Чтобы увлажнить жирную и комбинированную кожу, используйте творожно-медовую маску. Взбиваем яйцо до образования пены, добавляем 2 столовые ложки творога, пол чайной ложки жидкого меда, хорошенько перемешиваем. Равномерно накладываем на лицо на 20 минут и смываем теплой, затем холодной водой.
Еще один рецепт для жирной кожи – натираем на терке яблоко и одну морковку, хорошенько перемешиваем. Наносим на чистую кожу лица на 20 минут, и умываемся теплой водой» - делится секретами эксперт.
По словам косметолога, с помощью натуральных домашних масок для лица можно не только увлажнить, но и зрительно улучшить цвет кожи, избавиться от мелких косметических дефектов.
Заметно улучшает цвет лица морковная увлажняющая маска. Для ее приготовления натрите на мелкой терке одну морковку, добавьте свежий яичный желток, хорошо перемешайте. Нанесите на лицо минут на 20-30, после – смойте теплой водой. Используйте дважды в неделю.
Теги: Донбасс, здоровье, кожа
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