Советы для ленивых: Как заставить лень работать на себя?

06.11.2017 07:30

Понятно, что никто бы не отказался от того, чтобы все недостатки в человеке работали на него. Не исключение есть и лень, ведь этот недостаток присущий каждому человеку. Данная статья поможет раскрыть секрет, как же заставить лень не только быть не достатком а и надежным помощником.

Что нужно сделать, чтобы лень работала на человека?

Самым распространенным фактором работы лени на человека есть управление. Ведь есть множество примеров, что ленивые люди в итоге становились отличными управляющими. Поэтому, если человек привык перекладывать свою работу на чужие плечи, то в итоге работа все равно будет выполнена и в конце неважно будет, кто её выполнил, главное, что выполнена.

Следующее, что нужно предпринять для того, чтобы лень работала на человека, это все автоматизировать. То есть нужно сделать все так, чтобы человеку не приходилось перетруждаться. Для этого, конечно же, в доме и на работе должен быть порядок и все должно лежать на своих привычных местах.

Для ленивых людей нужно всегда уметь выбрасывать ненужные вещи из своей жизни. Это могут быть и задания на день, к примеру, у вас в списке есть 5 заданий на день, но если к ним присмотреться, то они могут превратиться и в 3 важных дела.

Если разобраться с приоритетностью обязательных задач, то для ленивых людей она должна быть расположена снизу вверх. То есть сначала нужно заняться самими простыми делами, а потом уже и самими сложными. Без дел вообще, к сожалению, обойтись нельзя.

Практически каждый ленивый человек знает, как можно упрощать себе жизнь и делать это качественно. Поэтому если нужно что-то сделать, то почему бы не воспользоваться этим умением и не упростить себе жизнь до минимума. Если все дела на день будут расположены по полочкам и совмещены с приоритетностью, то в итоге можно с легкостью обмануть лень.

Действенным способом по обману лени есть награда. Так за любое выполнение задание можно наградить себя отдыхом на 20 минут. Со временем организм начнет регулировать время работы и отдыха. Но все же такой недостаток как лень лучше избегать.

Как избавиться от лени раз и навсегда?

Чтобы избавиться от лени нужно себя мотивировать и понимать, для чего нужна работа. К примеру, мне нужно работать, чтобы получить деньги или ученик должен учиться, чтобы устроиться на хорошую работу. Для борьбы с ленью нужно хорошо устроенное рабочее место, качественные инструменты и техника для работы, если оно будет, то и работать на таком месте захочется с радостью.

В завершение можно сказать, что такие вещи как музыка, прогулки, кино тоже помогают бороться с ленью, поэтому можно использовать любимые занятия для борьбы со своими недостатками.

Светлана, www.vitamarg.com