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7 фактов, которые вы обязаны знать о своей группе крови
Всего существует четыре группы крови, которые многое могут рассказать о человеке и его организме, пишет Limes Feed.
Вот эти 4 группы:
I — 1-я группа крови;
II — 2-я группа крови;
III — 3-я группа крови;
IV — 4-я группа крови.
Зная свою группу, вы научитесь лучше понимать себя и свой организм.
1. Полезные продукты.
2-я группа крови: вегетарианская еда, рыба, курица и йогурт. Избегайте бобовых, острых продуктов и кофе.
3-я группа крови: молочные продукты, баранина, рыба, овощи и чай. Избегайте употребления алкоголя и консервантов.
1-я группа крови: мясо, рыба и овощи. Избегайте молочных продуктов, обработанной пищи и переедания.
4-я группа крови: свежие, экологически чистые продукты. Откажитесь от жареной еды, которая отнимает энергию.
2. Тип личности.
2-я группа крови: сострадательный, организованный, эффективный, лидер.
3-я группа крови: медитативный, гибкий, дружелюбный, ориентированный на результат.
1-я группа крови: практичный, напористый, внимательный, чуткий.
4-я группа крови: рациональный, спокойный, сильный, свободомыслящий.
3. Реакция на стресс.
2-я группа крови: высокая восприимчивость, требуется много времени, чтобы оправиться от стресса. Обильное питьё поможет успокоиться.
3-я группа крови: в основном спокойный, но иногда не контролирует эмоции и выходит из себя. Медленное дыхание поможет вернуться к гармонии.
1-я группа крови: возможны вспышки гнева, которые передаются по наследству. Визуализация чего-то приятного помогает восстановить спокойствие.
4-я группа крови: очень хорошо справляется со стрессом, крайне сложно вывести из равновесия. Активность и физические нагрузки помогают снять напряжение.
4. Жировые отложения:
2-я группа крови: накапливает жир из мясных и сахаросодержащих продуктов.
3-я группа крови: плохо усваивает жареную пищу и хлеб.
1-я группа крови: нерегулярное питание провоцирует скопление лишнего жира.
4-я группа крови: накапливает жир от бездействия.
5. Резус-фактор.
Резус-фактор (Rh) — вторая по важности система группы крови. Он может быть положительным или отрицательным.
Положительный резус-фактор имеет D-антиген, а отрицательный — не имеет.
Если у будущей мамы резус отрицательный, а у будущего папы положительный, то возникает опасность резус-конфликта, которая вызывает такие осложнения, как:
гемолитическая болезнь — распад эритроцитов;
эритробластоз плода — выработка незрелых эритроцитов у плода.
Правильное лечение и определённые меры профилактики помогают сохранить плод. Женщине необходимо сделать инъекцию плазмы крови на 28-й неделе беременности и в течение 72 часов после рождения ребёнка, чтобы избежать развития антител от матери к плоду.
6. Совместимость по группам крови.
4-я группа универсальна по приёму крови, но может быть донором только для 4-й.
2-я может принимать кровь от 2-й и 1-й, а быть донором для 2-й и 4-й.
3-я принимает кровь от 3-й и 1-й, а донором может быть для 3-й и 4-й.
1-я может принимать кровь от 1-й, но является универсальным донором для всех.
7. Совместимость по плазме.
4-я группа может получать плазму только от 4-й и является универсальным донором плазмы для любой группы крови.
2-я может получать от 2-й и 4-й, но быть донором только для 2-й и 1-й.
3-я может получать от 3-й и 4-й, а быть донором для 3-й и 1-й.
1-я является универсальным получателем, но отдавать плазму может только 1-й.
Источник lifter.
Теги: Донбасс, продукты, совместимость, группа крови
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